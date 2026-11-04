Tylko w środę wielka promocja w Biedronce! Drugi produkt gratis. Klienci mają ostatnie godziny
W środę, 4 listopada, kończy się atrakcyjna promocja w Biedronce. Sieć przygotowała ofertę 1+1 gratis na kiełbasę śląską Kraina Wędlin w opakowaniach po 550 gramów. Klienci mogą otrzymać drugie opakowanie bez dodatkowej opłaty, ale muszą spełnić określone warunki. Promocja obowiązuje tylko do końca dnia.
Biedronka rozdaje drugi produkt gratis. Promocja kończy się w środę
W ramach Festiwalu Wędlin Biedronka przygotowała specjalną ofertę na kiełbasę śląską marki Kraina Wędlin.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniach o wadze 550 gramów.
Przy zakupie dwóch opakowań klient płaci tylko za jedno. Drugie otrzymuje gratis.
Cena jednego opakowania poza limitem promocyjnym wynosi 13,64 zł, czyli 24,80 zł za kilogram.
Przy zakupie dwóch opakowań w promocji łączna cena wyniesie 13,64 zł.
Oznacza to, że za 1,1 kilograma kiełbasy klient zapłaci tyle, ile normalnie kosztuje jedno opakowanie.
Jest ważny warunek. Bez karty promocja nie zadziała
Aby skorzystać z oferty 1+1 gratis, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci.
Obowiązuje również limit dzienny wynoszący 4 opakowania, z czego maksymalnie 2 są gratis.
Oznacza to, że w ramach promocji można kupić cztery opakowania, płacąc za dwa.
Przy wykorzystaniu całego limitu klient otrzyma łącznie 2,2 kilograma kiełbasy za 27,28 zł, zamiast 54,56 zł według ceny poza limitem promocyjnym.
Oszczędność wyniesie 27,28 zł.
Ostatni dzień promocji. W czwartek oferta już nie obowiązuje
Zgodnie z materiałami promocyjnymi Biedronki akcja trwa od 3 do 4 listopada 2026 roku.
To oznacza, że środa jest ostatnim dniem, w którym można skorzystać z przedstawionej oferty.
Dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu, a promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz dziś zakupy w Biedronce, warto sprawdzić ofertę na kiełbasę śląską Kraina Wędlin.
Kupując dwa opakowania, otrzymasz drugie gratis. Przy czterech opakowaniach oszczędność może wynieść 27,28 zł.
Na skorzystanie z promocji jest czas tylko do końca środy, 4 listopada. Warunkiem jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.