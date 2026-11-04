Tylko w środę wielka promocja w Biedronce! Drugi produkt gratis. Klienci mają ostatnie godziny

4 listopada 2026 08:43 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

W środę, 4 listopada, kończy się atrakcyjna promocja w Biedronce. Sieć przygotowała ofertę 1+1 gratis na kiełbasę śląską Kraina Wędlin w opakowaniach po 550 gramów. Klienci mogą otrzymać drugie opakowanie bez dodatkowej opłaty, ale muszą spełnić określone warunki. Promocja obowiązuje tylko do końca dnia.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Biedronka rozdaje drugi produkt gratis. Promocja kończy się w środę

W ramach Festiwalu Wędlin Biedronka przygotowała specjalną ofertę na kiełbasę śląską marki Kraina Wędlin.

Zobacz również:

Produkt sprzedawany jest w opakowaniach o wadze 550 gramów.

Przy zakupie dwóch opakowań klient płaci tylko za jedno. Drugie otrzymuje gratis.

Cena jednego opakowania poza limitem promocyjnym wynosi 13,64 zł, czyli 24,80 zł za kilogram.

Przy zakupie dwóch opakowań w promocji łączna cena wyniesie 13,64 zł.

Oznacza to, że za 1,1 kilograma kiełbasy klient zapłaci tyle, ile normalnie kosztuje jedno opakowanie.

Zobacz również:

Jest ważny warunek. Bez karty promocja nie zadziała

Aby skorzystać z oferty 1+1 gratis, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci.

Obowiązuje również limit dzienny wynoszący 4 opakowania, z czego maksymalnie 2 są gratis.

Oznacza to, że w ramach promocji można kupić cztery opakowania, płacąc za dwa.

Przy wykorzystaniu całego limitu klient otrzyma łącznie 2,2 kilograma kiełbasy za 27,28 zł, zamiast 54,56 zł według ceny poza limitem promocyjnym.

Oszczędność wyniesie 27,28 zł.

Ostatni dzień promocji. W czwartek oferta już nie obowiązuje

Zgodnie z materiałami promocyjnymi Biedronki akcja trwa od 3 do 4 listopada 2026 roku.

To oznacza, że środa jest ostatnim dniem, w którym można skorzystać z przedstawionej oferty.

Dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu, a promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz dziś zakupy w Biedronce, warto sprawdzić ofertę na kiełbasę śląską Kraina Wędlin.

Kupując dwa opakowania, otrzymasz drugie gratis. Przy czterech opakowaniach oszczędność może wynieść 27,28 zł.

Na skorzystanie z promocji jest czas tylko do końca środy, 4 listopada. Warunkiem jest użycie karty Moja Biedronka lub aplikacji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna