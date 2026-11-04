Od czwartku wielkie promocje w Lidlu! Kawa taniej o 60 procent, pączki za 3,49 zł. Jest jeden warunek
Od czwartku, 5 listopada, Lidl przygotował kolejne promocje, które mogą zainteresować łowców okazji. W najnowszej gazetce znalazły się między innymi kawa mielona i ziarnista, rogale świętomarcińskie oraz płatki śniadaniowe. Największy rabat sięga aż 60 procent. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić określone warunki.
Listopad to okres wzmożonych zakupów, a sieci handlowe coraz intensywniej walczą o klientów. Lidl przygotował ofertę, w której znalazły się produkty codziennego użytku oraz sezonowe wypieki.
Część promocji rozpoczyna się już w czwartek, 5 listopada, a pozostałe w piątek, 6 listopada.
Kawa nawet 60 procent taniej. Lidl przygotował specjalną promocję
Jedną z najciekawszych propozycji jest promocja na wszystkie kawy marki własnej Bellarom.
Oferta obejmuje zarówno kawy mielone, jak i ziarniste.
Przy zakupie trzech produktów najtańsza kawa zostanie objęta rabatem w wysokości 60 procent.
Oznacza to, że klient musi kupić trzy opakowania kawy objęte promocją, aby otrzymać obniżkę na najtańsze z nich.
Przykładowo, jeśli wszystkie trzy opakowania kosztują po 20 zł, zamiast 60 zł klient zapłaci 48 zł. Oszczędność wyniesie 12 zł.
Warto jednak pamiętać, że rabat nie oznacza obniżki o 60 procent na wszystkie kupowane opakowania.
Promocja obowiązuje od piątku, 6 listopada, do soboty, 7 listopada i wymaga aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Rogale świętomarcińskie przecenione o 53 procent
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Wśród listopadowych promocji znalazły się także rogale świętomarcińskie.
To tradycyjne wypieki kojarzone przede wszystkim z obchodzonym 11 listopada dniem św. Marcina.
W Lidlu przygotowano specjalną ofertę na rogale o masie 200 g.
Przy zakupie trzech sztuk cena jednego rogala wynosi 3,49 zł.
Cena przed obniżką wynosiła 7,49 zł za sztukę.
Oznacza to rabat w wysokości 53 procent.
Za trzy rogale klient zapłaci łącznie 10,47 zł zamiast 22,47 zł.
Oszczędność wyniesie dokładnie 12 zł.
Promocja obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada.
Płatki śniadaniowe za 2,49 zł. Obniżka o połowę
Kolejna promocja obejmuje płatki śniadaniowe Masło marki Pilos o masie 300 g.
Produkt został przeceniony z 4,99 zł do 2,49 zł za opakowanie.
To obniżka o 50 procent.
Promocja jest dostępna przy zakupie trzech opakowań i wymaga aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Oferta obowiązuje od piątku, 6 listopada, do soboty, 7 listopada.
Zestawienie promocji w Lidlu
|Produkt
|Promocja
|Termin
|Rogal świętomarciński 200 g
|3,49 zł/szt. przy zakupie 3
|5–7 listopada
|Kawa Bellarom
|60% rabatu na najtańszą przy zakupie 3
|6–7 listopada
|Płatki Pilos 300 g
|2,49 zł/szt. przy zakupie 3
|6–7 listopada
Nie wystarczy włożyć produktu do koszyka. Trzeba sprawdzić warunki
Promocje mają różne zasady naliczania rabatów.
W przypadku kawy obniżka obejmuje najtańszy z trzech kupowanych produktów, a nie wszystkie trzy.
Rogale świętomarcińskie są oferowane w niższej cenie przy zakupie trzech sztuk.
Z kolei promocja na płatki śniadaniowe wymaga zarówno zakupu trzech opakowań, jak i aktywacji kuponu w Lidl Plus.
Przed zakupami warto dokładnie sprawdzić zasady oferty, ponieważ przy mniejszej liczbie produktów cena może być wyższa.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy na weekend, w Lidlu pojawi się kilka okazji do oszczędzania.
Szczególnie interesująca może być oferta na rogale świętomarcińskie, których cena przy zakupie trzech sztuk spada z 7,49 zł do 3,49 zł.
Miłośnicy kawy mogą natomiast skorzystać z 60-procentowej obniżki na najtańsze opakowanie przy zakupie trzech kaw Bellarom.
Najważniejsze daty to 5, 6 i 7 listopada. Promocje są ograniczone czasowo, a dostępność produktów może zależeć od zapasów w poszczególnych sklepach.
Źródło: Lidl Polska – gazetka promocyjna na 5–7 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.