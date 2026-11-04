Od czwartku wielkie promocje w Lidlu! Kawa taniej o 60 procent, pączki za 3,49 zł. Jest jeden warunek

4 listopada 2026 08:39 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Od czwartku, 5 listopada, Lidl przygotował kolejne promocje, które mogą zainteresować łowców okazji. W najnowszej gazetce znalazły się między innymi kawa mielona i ziarnista, rogale świętomarcińskie oraz płatki śniadaniowe. Największy rabat sięga aż 60 procent. Aby z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić określone warunki.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Listopad to okres wzmożonych zakupów, a sieci handlowe coraz intensywniej walczą o klientów. Lidl przygotował ofertę, w której znalazły się produkty codziennego użytku oraz sezonowe wypieki.

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Część promocji rozpoczyna się już w czwartek, 5 listopada, a pozostałe w piątek, 6 listopada.

Kawa nawet 60 procent taniej. Lidl przygotował specjalną promocję

Jedną z najciekawszych propozycji jest promocja na wszystkie kawy marki własnej Bellarom.

Oferta obejmuje zarówno kawy mielone, jak i ziarniste.

Przy zakupie trzech produktów najtańsza kawa zostanie objęta rabatem w wysokości 60 procent.

Oznacza to, że klient musi kupić trzy opakowania kawy objęte promocją, aby otrzymać obniżkę na najtańsze z nich.

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Przykładowo, jeśli wszystkie trzy opakowania kosztują po 20 zł, zamiast 60 zł klient zapłaci 48 zł. Oszczędność wyniesie 12 zł.

Warto jednak pamiętać, że rabat nie oznacza obniżki o 60 procent na wszystkie kupowane opakowania.

Promocja obowiązuje od piątku, 6 listopada, do soboty, 7 listopada i wymaga aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Rogale świętomarcińskie przecenione o 53 procent

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Wśród listopadowych promocji znalazły się także rogale świętomarcińskie.

To tradycyjne wypieki kojarzone przede wszystkim z obchodzonym 11 listopada dniem św. Marcina.

W Lidlu przygotowano specjalną ofertę na rogale o masie 200 g.

Przy zakupie trzech sztuk cena jednego rogala wynosi 3,49 zł.

Cena przed obniżką wynosiła 7,49 zł za sztukę.

Oznacza to rabat w wysokości 53 procent.

Za trzy rogale klient zapłaci łącznie 10,47 zł zamiast 22,47 zł.

Oszczędność wyniesie dokładnie 12 zł.

Promocja obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada.

Płatki śniadaniowe za 2,49 zł. Obniżka o połowę

Kolejna promocja obejmuje płatki śniadaniowe Masło marki Pilos o masie 300 g.

Produkt został przeceniony z 4,99 zł do 2,49 zł za opakowanie.

To obniżka o 50 procent.

Promocja jest dostępna przy zakupie trzech opakowań i wymaga aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Oferta obowiązuje od piątku, 6 listopada, do soboty, 7 listopada.

Zestawienie promocji w Lidlu

Produkt Promocja Termin
Rogal świętomarciński 200 g 3,49 zł/szt. przy zakupie 3 5–7 listopada
Kawa Bellarom 60% rabatu na najtańszą przy zakupie 3 6–7 listopada
Płatki Pilos 300 g 2,49 zł/szt. przy zakupie 3 6–7 listopada

Nie wystarczy włożyć produktu do koszyka. Trzeba sprawdzić warunki

Promocje mają różne zasady naliczania rabatów.

W przypadku kawy obniżka obejmuje najtańszy z trzech kupowanych produktów, a nie wszystkie trzy.

Rogale świętomarcińskie są oferowane w niższej cenie przy zakupie trzech sztuk.

Z kolei promocja na płatki śniadaniowe wymaga zarówno zakupu trzech opakowań, jak i aktywacji kuponu w Lidl Plus.

Przed zakupami warto dokładnie sprawdzić zasady oferty, ponieważ przy mniejszej liczbie produktów cena może być wyższa.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz zakupy na weekend, w Lidlu pojawi się kilka okazji do oszczędzania.

Szczególnie interesująca może być oferta na rogale świętomarcińskie, których cena przy zakupie trzech sztuk spada z 7,49 zł do 3,49 zł.

Miłośnicy kawy mogą natomiast skorzystać z 60-procentowej obniżki na najtańsze opakowanie przy zakupie trzech kaw Bellarom.

Najważniejsze daty to 5, 6 i 7 listopada. Promocje są ograniczone czasowo, a dostępność produktów może zależeć od zapasów w poszczególnych sklepach.

Źródło: Lidl Polska – gazetka promocyjna na 5–7 listopada 2026 roku.

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