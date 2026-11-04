121 tys. Polaków dostanie po 250 zł. Milion Polaków wypłaciło prawie 3 tys. zł z rządowego programu
121 tys. osób otrzyma po 250 zł z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na wpłaty powitalne za III kwartał 2026 roku przeznaczono 30,3 mln zł, które mają trafić na rachunki PPK do 16 listopada. Ale ten program pozwala także wycofywać własne oszczędności. Według danych KNF w 2025 roku złożono 921 tys. dyspozycji zwrotu na łączną kwotę 2,744 mld zł. Średnio daje to prawie 3000 zł na jedną dyspozycję. Sprawdziliśmy, ile można odzyskać po roku oszczędzania i jakie potrącenia obowiązują przed ukończeniem 60 lat.
250 zł dostaną osoby z wymaganym stażem oszczędzania w PPK
Jak poinformował 29 października 2026 roku Polski Fundusz Rozwoju na oficjalnym portalu MojePPK, listopadowa transza dotyczy osób, które nabyły prawo do wpłaty powitalnej w III kwartale. Warunkiem jest uczestnictwo w PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i dokonanie wpłat podstawowych finansowanych przez pracownika za co najmniej 3 miesiące. Zainteresowany nie składa osobnego wniosku. Uprawnienie jest sprawdzane automatycznie, a środki trafiają na rachunek prowadzony przez instytucję finansową. Jeżeli ktoś już wcześniej otrzymał 250 zł, ponowna wpłata powitalna mu nie przysługuje.
Pracownik odkłada 2 proc., firma dokłada 1,5 proc. Do tego dochodzą pieniądze od państwa
Podstawowa zasada PPK jest prosta. Z wynagrodzenia pracownika trafia na rachunek oszczędnościowy zwykle 2 proc. pensji brutto, a pracodawca dokłada obowiązkowo co najmniej 1,5 proc. tej samej podstawy. Oznacza to, że za każde 100 zł odkładane przez pracownika firma dopłaca standardowo 75 zł. Pracownik może dobrowolnie zwiększyć własną wpłatę do 4 proc., a pracodawca również może podwyższyć swoje finansowanie, łącznie do 4 proc. wynagrodzenia. Przy niskich dochodach przepisy pozwalają ograniczyć podstawową wpłatę pracownika nawet do 0,5 proc., pod warunkiem spełnienia limitu dochodowego. Nie jest to jednak rozwiązanie dostępne bez ograniczeń dla każdej osoby.
Trzecim źródłem pieniędzy są dopłaty publiczne: jednorazowe 250 zł na start i 240 zł rocznie po spełnieniu ustawowego minimum wpłat. W 2026 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 4806 zł, dlatego standardowy próg uprawniający do dopłaty rocznej to 1009,26 zł łącznych wpłat pracownika i pracodawcy w ciągu roku. Przy uprawnionym obniżeniu składki pracownika próg jest odpowiednio niższy. Dopłata za 2026 rok powinna zostać zapisana na rachunku najpóźniej 15 kwietnia 2027 roku. Nie należy więc oczekiwać 240 zł na koniec każdego roku ani traktować tej kwoty jako comiesięcznego świadczenia.
Ile można odłożyć i wypłacić z PPK w rok? Wyliczenia dla pensji od 5000 do 10 000 zł
Przy pensji 6000 zł brutto pracownik przeznacza miesięcznie na PPK 120 zł, a pracodawca dokłada 90 zł. Przez 12 miesięcy daje to 2520 zł wpłat obu stron. Po uwzględnieniu państwowej dopłaty rocznej 240 zł na rachunku zapisano by łącznie 2760 zł, a jeśli uczestnik otrzymał już jednorazowe 250 zł na start, saldo wynikające z samych wpłat sięgnęłoby 3010 zł. To jednak nie jest kwota, którą da się w całości wyjąć przed 60. urodzinami. Przy zwykłym zwrocie i braku zysków inwestycyjnych na konto bankowe trafiłoby 2196 zł. Dla porównania przy wynagrodzeniu 8000 zł brutto podobny roczny zwrot wyniósłby około 2928 zł, a przy 10 000 zł – około 3660 zł. Są to wyliczenia ilustracyjne, przy podstawowych wpłatach przez pełne 12 miesięcy, bez zmiany wartości jednostek funduszu; nie uwzględniają również podatku PIT od wpłat pracodawcy pobieranego z wynagrodzenia.
|Pensja brutto
|Pracownik miesięcznie
|Pracodawca miesięcznie
|Wpłaty za rok + 240 zł
|Zwrot po roku na konto*
|5 000 zł
|100 zł
|75 zł
|2 340 zł
|1 830 zł
|6 000 zł
|120 zł
|90 zł
|2 760 zł
|2 196 zł
|7 000 zł
|140 zł
|105 zł
|3 180 zł
|2 562 zł
|8 000 zł
|160 zł
|120 zł
|3 600 zł
|2 928 zł
|9 000 zł
|180 zł
|135 zł
|4 020 zł
|3 294 zł
|10 000 zł
|200 zł
|150 zł
|4 440 zł
|3 660 zł
* Wyliczenie dotyczy zwykłego zwrotu przed 60. urodzinami i obejmuje 100 proc. własnych wpłat oraz 70 proc. wpłat pracodawcy. Bez zmian wartości funduszu, podatku od ewentualnego zysku i jednorazowej wpłaty powitalnej. Dopłata 240 zł może zwiększać saldo PPK, lecz przy takim zwrocie wraca do Funduszu Pracy. Ostateczna kwota zależy od wyceny jednostek i potrąceń.
Pieniądze z PPK można wycofywać nawet co roku. Przed 60. urodzinami obowiązują potrącenia
Uczestnik nie musi czekać do 60. urodzin, żeby odzyskać środki. Może w dowolnym momencie dokonać tzw. zwrotu, bez tłumaczenia, na co potrzebuje pieniędzy. Nie ma ogólnego przepisu, który pozwalałby wypłacić tylko jedną określoną kwotę w roku. Można więc wycofać środki w jednym roku, dalej oszczędzać i dokonać kolejnego zwrotu, gdy na rachunku znów zgromadzą się pieniądze. Rachunek po zwrocie nie znika i mogą na niego wpływać nowe składki. Trzeba jednak pamiętać, że zwykły zwrot przed 60. rokiem życia obejmuje całość środków z danego rachunku. Nie można w tym trybie wyjąć dowolnej części oszczędności, zostawiając pozostałą kwotę na koncie. Wyjątki dotyczą ustawowych wypłat na określone cele.
Przy zwykłym zwrocie przed ukończeniem 60 lat pracownik otrzymuje 100 proc. wartości przypadającej na jego własne wpłaty oraz 70 proc. części finansowanej przez pracodawcę, z uwzględnieniem wyników inwestycji i należnego podatku od zysków kapitałowych. Pozostałe 30 proc. części pracodawcy zostaje przekazane do ZUS i zapisane na koncie emerytalnym uczestnika, a pieniądze pochodzące z państwowych dopłat wracają do Funduszu Pracy. To nie jest więc wypłata pełnego salda widocznego w aplikacji. Równocześnie przekazanie 30 proc. do ZUS nie oznacza całkowitej utraty tych środków, bo zostaną uwzględnione w systemie emerytalnym. Szczególnie ważna jest różnica między kwotą zgromadzoną a gotówką, która rzeczywiście trafi na konto bankowe po złożeniu dyspozycji.
Przykład: osoba zarabiająca 6000 zł brutto wpłaca przez rok 1440 zł, pracodawca dopłaca 1080 zł, a państwo przyznaje 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej. Łączna suma wynosi wtedy 3010 zł, zakładając, że obie dopłaty zostały już zaksięgowane i nie wystąpiły zmiany wartości inwestycji. Jeśli uczestnik zdecyduje się wówczas na zwykły zwrot przed 60. urodzinami, na jego konto bankowe trafiłoby 2196 zł: własne 1440 zł i 756 zł z części pracodawcy. Dodatkowo 324 zł zostałoby zapisane w ZUS, a 490 zł dopłat państwa wróciłoby do Funduszu Pracy. Przy rzeczywistym dodatnim lub ujemnym wyniku inwestycyjnym kwoty zmienią się, a od ewentualnych zysków będzie pobrany należny podatek. Nie można też zapomnieć o podatku dochodowym od składek pracodawcy, pobieranym w trakcie zatrudnienia.
Prawie milion zwrotów z PPK w 2025 roku. Średnio blisko 3000 zł na dyspozycję
Z danych Komisji Nadzoru Finansowego za 2025 rok wynika, że instytucje finansowe zaraportowały około 921 tys. dyspozycji zwrotu z PPK na kwotę 2,744 mld zł. Prosty podział daje około 2980 zł na jedną dyspozycję. To statystyczna wartość zwrotu, a nie gwarantowana suma przelewu po wszystkich potrąceniach. Co istotne, 921 tys. nie oznacza tylu różnych osób: jeden uczestnik może dokonać zwrotu więcej niż raz, również z różnych rachunków. PFR Portal PPK podaje, że 56 proc. osób, które kiedykolwiek wycofały środki, zrobiło to tylko jeden raz. Nie ma więc podstaw, by twierdzić, że niemal milion Polaków wypłaca pieniądze co roku. Z kolei w I kwartale 2026 roku wartość zwrotów wyniosła 833,9 mln zł, a nowe wpłaty pracowników i pracodawców sięgnęły 3,63 mld zł. Mimo wypłat suma oszczędności w programie nadal rośnie.
Po 60. roku życia można wypłacić 25 proc. od razu, a resztę rozłożyć na co najmniej 10 lat
Najkorzystniejsze podatkowo zasady standardowej wypłaty zaczynają obowiązywać po ukończeniu 60 lat, niezależnie od tego, czy dana osoba nadal pracuje. Uczestnik może otrzymać jednorazowo 25 proc. zgromadzonych środków, a pozostałe 75 proc. rozłożyć na co najmniej 120 miesięcznych rat. W takim wariancie zasadniczo nie płaci 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych. Może także zdecydować się na wypłacanie całej kwoty w odpowiednio rozłożonych ratach. Jeśli wybierze wypłatę wszystkiego naraz albo krótszy okres dla tej części, która standardowo powinna być rozłożona na raty, powstaje obowiązek podatkowy dotyczący zysków przypadających na odpowiednią część środków.
Na chorobę lub wkład własny do mieszkania można skorzystać z innych zasad
Ustawa o PPK przewiduje także szczególne sytuacje, w których nie trzeba stosować standardowych pomniejszeń właściwych dla zwrotu. W przypadku poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka można wypłacić do 25 proc. środków bez obowiązku ich zwracania, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymogów i przedstawienia odpowiednich dokumentów. Osoby, które nie ukończyły 45 lat, mogą natomiast wykorzystać nawet 100 proc. oszczędności na wkład własny przy kredycie hipotecznym na cele określone w ustawie. Te pieniądze trzeba jednak później oddać na rachunek PPK w terminach określonych w umowie, maksymalnie w ciągu 15 lat. Wypłata na mieszkanie nie jest więc prezentem od państwa ani bezzwrotną dotacją.
Przed zwrotem trzeba sprawdzić saldo i źródła wpłat
Przed podjęciem decyzji o wypłacie trzeba sprawdzić saldo i źródła wpłat w serwisie MojePPK lub u instytucji finansowej prowadzącej rachunek. Możliwość wycofania pieniędzy nawet raz w roku nie oznacza, że każdy otrzyma średnie 2980 zł ani że państwo wypłaca taki bonus. Jest to jedynie wynik podzielenia wartości zwrotów z 2025 roku przez liczbę zgłoszonych dyspozycji. Kwota dostępna konkretnej osobie zależy przede wszystkim od jej wynagrodzenia, liczby miesięcy oszczędzania i wyników inwestycji. Przed 60. rokiem życia standardowy zwrot dotyczy całego salda wybranego rachunku, a nie dowolnej kwoty. Po takim zwrocie można nadal uczestniczyć w PPK i gromadzić nowe wpłaty, lecz częste wycofywanie pieniędzy oznacza utratę dopłat państwowych i zmniejsza kapitał na przyszłość. Jeżeli pieniądze są potrzebne na poważną chorobę albo wkład własny do mieszkania, warto sprawdzić odrębne zasady wypłat na te cele. Samą dyspozycję składa się w instytucji prowadzącej rachunek, a nie w ZUS.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.