Duże utrudnienia w Warszawie. Zamknęli kolejne skrzyżowanie i ważną ulicę. Kierowcy muszą jeździć objazdami
Kierowcy na warszawskim Mokotowie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Trwa kolejny etap remontu ulicy Madalińskiego, a od wtorku, 3 listopada, zamknięto następny fragment jezdni oraz skrzyżowanie z Kazimierzowską. Nieprzejezdny pozostaje również wcześniejszy odcinek ulicy. Zmiany dotyczą dojazdu do posesji, parkowania i komunikacji miejskiej.
Kolejne zamknięcia na Mokotowie. Madalińskiego nieprzejezdna
Remont ulicy Madalińskiego w Warszawie wszedł w drugi etap. Drogowcy prowadzą kompleksowe prace na odcinku pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Puławską.
Od wtorku, 3 listopada, od godziny 7:00 obowiązuje nowa organizacja ruchu.
Zamknięta została ulica Madalińskiego od skrzyżowania z Kazimierzowską do pierwszego wjazdu na teren Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny.
Wyłączono również samo skrzyżowanie Madalińskiego z Kazimierzowską.
To oznacza kolejne ograniczenia dla mieszkańców i kierowców, którzy na co dzień korzystają z tej części Mokotowa.
Wcześniej zamknięto już fragment Madalińskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a Kazimierzowską. To ograniczenie nadal obowiązuje.
Ważna informacja dla pacjentów. Czy można dojechać do szpitala?
Zamknięcie kolejnego fragmentu ulicy może budzić szczególne obawy wśród osób, które planują wizytę w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny.
Warszawscy drogowcy przekazali jednak istotną informację.
Pierwszy wjazd na teren szpitala, znajdujący się przy aptece, pozostaje otwarty.
Oznacza to, że mimo prowadzonych prac zachowano możliwość dojazdu do placówki.
Kierowcy powinni jednak zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie i uwzględnić utrudnienia podczas planowania podróży.
Nie dojedziesz tak jak wcześniej. Wyznaczono objazdy
W związku z remontem kierowcy muszą korzystać z alternatywnych tras.
Objazdy prowadzą:
- Aleją Niepodległości i ulicą Rakowiecką do Puławskiej;
- Aleją Niepodległości i ulicą Odyńca do Puławskiej.
Dojazd do posesji w rejonie nowego zamknięcia oraz do ulicy Wiśniowej odbywa się od strony Sandomierskiej.
Zmiany objęły także mniejsze ulice w okolicy.
Na Króżańskiej, Kwiatowej, Lewickiej, Falęckiej i Ligockiej obowiązuje ruch dwukierunkowy. Takie rozwiązanie ma umożliwić mieszkańcom dojazd do nieruchomości pomimo zamknięcia Madalińskiego.
Uwaga na parkowanie. Samochód może zostać odholowany
Drogowcy ostrzegają również przed pozostawianiem samochodów w rejonie prowadzonych prac.
Na remontowanym odcinku obowiązują zakazy parkowania, także na wcześniej wyznaczonych miejscach postojowych.
Przy oznakowaniu umieszczono informacje o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.
To szczególnie ważne dla mieszkańców, którzy dotychczas regularnie parkowali przy Madalińskiego.
Przed pozostawieniem samochodu należy dokładnie sprawdzić obowiązujące znaki drogowe.
Zmiany dla pieszych i pasażerów autobusów
Utrudnienia nie ograniczają się do ruchu samochodowego.
Piesi nadal mogą korzystać z przejścia przez Madalińskiego przy Kazimierzowskiej.
Inaczej wygląda sytuacja w pobliżu ulicy Wiśniowej. W zależności od postępu prac przechodzenie przez Madalińskiego odbywa się naprzemiennie po jednej lub drugiej stronie skrzyżowania.
Zmiany dotyczą również pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego.
Autobusy linii 138 nadal kursują trasą objazdową przez Aleję Niepodległości i ulicę Batorego.
Pasażerowie powinni uwzględnić zmienioną trasę podczas planowania przejazdu.
Dlaczego zamknięto Madalińskiego?
Na ulicy trwa kompleksowy remont, który obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni jezdni.
Drogowcy modernizują również podbudowę drogi, chodniki i krawężniki.
Pierwszy etap robót na jezdni rozpoczął się 19 października. Wtedy zamknięto odcinek od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej.
Drugi etap rozpoczął się 3 listopada i objął kolejne skrzyżowanie oraz fragment ulicy prowadzący w stronę Puławskiej.
W późniejszym etapie zaplanowano prace na odcinku od szpitala do ulicy Puławskiej.
Zarząd Dróg Miejskich wcześniej zapowiadał zakończenie całego remontu jesienią, jednak w najnowszym komunikacie nie podał dokładnej daty przywrócenia pełnego ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na Mokotowie lub regularnie korzystasz z ulicy Madalińskiego, musisz uwzględnić obowiązujące ograniczenia.
Najważniejsze informacje:
- Madalińskiego jest zamknięta od Alei Niepodległości do pierwszego wjazdu do Szpitala im. Świętej Rodziny, z wyłączeniem ruchu na skrzyżowaniu z Kazimierzowską.
- Dojazd do szpitala pozostaje możliwy.
- Dojazd do Wiśniowej odbywa się od strony Sandomierskiej.
- Obowiązują zakazy parkowania z możliwością odholowania pojazdu.
- Autobusy linii 138 nadal jeżdżą objazdem.
Utrudnienia mogą wpłynąć na czas przejazdu przez tę część Mokotowa. Kierowcy powinni korzystać z wyznaczonych objazdów i zwracać uwagę na tymczasową organizację ruchu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.