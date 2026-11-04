Ile gotówki można trzymać w domu? Polacy mogą być zaskoczeni. Przepisy są jednoznaczne
10 tysięcy, 50 tysięcy, a może nawet milion złotych? Wielu Polaków zastanawia się, ile gotówki można legalnie przechowywać we własnym domu. Okazuje się, że przepisy nie przewidują maksymalnej kwoty. Są jednak sytuacje, w których posiadanie dużych oszczędności w banknotach może wywołać pytania ze strony urzędu skarbowego.
Ile gotówki można legalnie trzymać w domu?
W Polsce nie obowiązuje przepis, który ograniczałby ilość gotówki przechowywanej przez osobę prywatną we własnym mieszkaniu lub domu.
Oznacza to, że można legalnie posiadać zarówno kilka tysięcy, jak i kilkaset tysięcy złotych w banknotach.
Nie ma również zakazu przechowywania w domu miliona złotych w gotówce.
Samo posiadanie takiej kwoty nie jest przestępstwem i nie wymaga zgłaszania oszczędności do urzędu skarbowego.
Podstawowe znaczenie ma jednak pochodzenie pieniędzy. Środki powinny pochodzić z legalnych źródeł, a związane z ich uzyskaniem obowiązki podatkowe muszą być prawidłowo rozliczone.
Czy urząd skarbowy może zapytać o pieniądze?
Tak. Chociaż przechowywanie gotówki w domu jest legalne, urząd skarbowy może zainteresować się pochodzeniem środków, jeżeli pojawią się okoliczności wskazujące na nieujawnione dochody.
Przykładowo osoba, która deklaruje niewielkie dochody, a następnie kupuje nieruchomość za kilkaset tysięcy złotych w gotówce, może zostać poproszona o wyjaśnienie źródła finansowania.
W takich sytuacjach pomocne mogą być dokumenty potwierdzające pochodzenie pieniędzy, na przykład:
- potwierdzenia wypłat z rachunków bankowych;
- dokumenty sprzedaży nieruchomości lub samochodu;
- umowy darowizny;
- dokumenty dotyczące spadku;
- zeznania podatkowe i dokumentacja legalnych dochodów.
W przypadku dochodów z nieujawnionych źródeł przepisy przewidują sankcyjną stawkę podatku wynoszącą 75 procent podstawy opodatkowania.
Nie oznacza to jednak, że taka stawka jest automatycznie nakładana na każdego, kto przechowuje dużą ilość gotówki. Dotyczy ona określonych prawem przypadków ustalenia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.
A co z limitem 15 tysięcy złotych?
Wiele osób słyszało o limicie 15 tysięcy złotych i błędnie kojarzy go z maksymalną ilością gotówki, którą wolno posiadać.
Tymczasem limit ten dotyczy określonych płatności między przedsiębiorcami.
Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, gdy stronami transakcji są przedsiębiorcy, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tysięcy złotych, płatność powinna zostać dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego.
Przepisu tego nie należy utożsamiać z zakazem przechowywania większych sum pieniędzy w domu.
Osoba prywatna, która odkłada oszczędności w banknotach, nie narusza tego limitu przez sam fakt posiadania gotówki.
Czy bank może zapytać, skąd pochodzą pieniądze?
Tak. Jeżeli zdecydujemy się wpłacić większą sumę gotówki na rachunek bankowy, instytucja finansowa może poprosić o informacje dotyczące źródła środków.
Wynika to z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Banki mają obowiązek monitorowania transakcji i stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. W określonych przypadkach przekazują informacje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
Nie oznacza to, że każda większa wpłata jest podejrzana lub automatycznie prowadzi do kontroli podatkowej.
Istotne są między innymi charakter operacji, jej okoliczności i zgodność z dotychczasową aktywnością klienta.
Czy warto trzymać duże oszczędności w gotówce?
Choć przepisy nie wprowadzają limitu, przechowywanie dużych sum w domu wiąże się z ryzykiem.
Najważniejsze zagrożenia to kradzież, pożar, zalanie oraz przypadkowe zniszczenie banknotów.
Warto również pamiętać, że standardowe ubezpieczenie mieszkania nie musi obejmować całej gotówki przechowywanej w domu. Polisy często przewidują osobne ograniczenia odpowiedzialności za pieniądze i kosztowności.
Z drugiej strony posiadanie niewielkiej rezerwy gotówki może być przydatne w przypadku awarii terminali płatniczych, bankomatów lub czasowych problemów z dostępem do bankowości elektronicznej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Możesz legalnie trzymać w domu 10 tysięcy, 100 tysięcy, a nawet milion złotych w gotówce. Polskie prawo nie ustanawia maksymalnej kwoty takich oszczędności.
Warto jednak zadbać o dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie pieniędzy oraz odpowiednie zabezpieczenie przechowywanych środków.
Samo posiadanie dużej sumy banknotów nie oznacza naruszenia prawa. Znaczenie mają przede wszystkim źródło pieniędzy, prawidłowe rozliczenie podatków oraz sposób ich wykorzystania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.