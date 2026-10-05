Będą kolejki do kas, bo warto zrobić zapasy na święta. Carrefour Market sprzedaje karton po 1,79 zł
Za 6 litrowych kartonów mleka Łaciate UHT 3,2 proc. w Carrefour Market można zapłacić 10,74 zł, czyli po 1,79 zł za sztukę. Promocja wymaga zakupu 6 opakowań oraz skorzystania z aplikacji Mój Carrefour, Karty Seniora albo karty PAYBACK. Oferta ruszyła w poniedziałek 5 października i obowiązuje do środy 7 października włącznie. Choć cała gazetka jest ważna do 10 października, przy mleku sieć podała krótszy termin, więc zakupu w tej cenie nie należy odkładać na weekend.
W gazetce cena jednego kartonu bez aplikacji lub kart wynosi 4,49 zł. Przy takiej stawce za 6 opakowań trzeba byłoby zapłacić 26,94 zł, podczas gdy zestaw promocyjny kosztuje 10,74 zł. Różnica wynosi 16,20 zł, a na pojedynczej sztuce oszczędność sięga 2,70 zł. Carrefour opisuje obniżkę jako 60 proc. przy zakupie 6 sztuk. Cena 1,79 zł odnosi się do litrowego mleka Łaciate UHT o zawartości tłuszczu 3,2 proc.; wybierając produkt z półki, trzeba więc sprawdzić zarówno pojemność, jak i wariant.
Przy zakupie z telefonem potrzebny jest aktywowany kupon w aplikacji Mój Carrefour. Samo zainstalowanie aplikacji nie wystarczy do spełnienia warunku podanego w przypisie do oferty. Alternatywą jest zarejestrowana Karta Seniora Carrefour lub zarejestrowana karta PAYBACK, którą należy okazać przy rozliczaniu zakupów. To 3 sposoby uzyskania promocyjnej ceny, więc osoba korzystająca z jednej z wymienionych kart może wybrać tę drogę. Warunek ilościowy pozostaje taki sam: obniżkę opisano dla zakupu 6 kartonów.
Przy ofercie mleka znajduje się wyraźne oznaczenie do 7 października. Termin na okładce gazetki, obejmujący okres od 5 do 10 października, dotyczy całego wydania i nie oznacza, że każda pokazana w nim cena obowiązuje przez 6 dni. W przyapdku Łaciatego ostatnim dniem tej akcji jest środa. Gazetka dotyczy sklepów Carrefour i Carrefour Market, a sieć zastrzega, że dostępność asortymentu może różnić się między placówkami.
Zakup obejmuje 6 litrów mleka, więc to zapas do kawy, płatków, naleśników lub innych potraw przygotowywanych w domu. Producent Łaciatego, Mlekpol, podaje dla tego produktu 6 miesięcy trwałości przed otwarciem opakowania. Przy zakupie znaczenie ma jednak data nadrukowana na konkretnym kartonie, ponieważ część tego okresu upływa przed trafieniem produktu do koszyka. Najbliżej warto ustawić opakowania z wcześniejszą datą i od nich zacząć zużywanie zapasu, przestrzegając warunków przechowywania opisanych na etykiecie.
Do koszyka należy włożyć 6 litrowych kartonów Łaciatego UHT 3,2 proc. i przed zapłatą okazać zarejestrowaną kartę lub skorzystać z aktywowanego kuponu. Za mleko powinno zostać naliczone 10,74 zł. Gdy kwota jest inna, najlepiej od razu poprosić obsługę o sprawdzenie rabatu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.