Benzyna znów tanieje. Od piątku nowe ceny paliw w całej Polsce. Ministerstwo podało stawki
Dobre wiadomości dla kierowców przed weekendem. Ministerstwo Energii ogłosiło nowe maksymalne ceny paliw na piątek, 16 października 2026 roku. Benzyna 95 potanieje drugi dzień z rzędu, a jej cena spadnie poniżej 7 zł za litr. Mniej zapłacą również kierowcy tankujący benzynę 98 i olej napędowy. Nowe limity będą obowiązywały na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
W czwartek, 15 października, minister energii Miłosz Motyka opublikował kolejne obwieszczenie dotyczące cen maksymalnych paliw. To część rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który ma ograniczać koszty tankowania w związku z wysokimi cenami ropy na światowych rynkach.
Nowe ceny paliw od 16 października. Benzyna poniżej 7 zł
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii od piątku obowiązywać będą niższe limity cenowe dla wszystkich trzech rodzajów paliw.
|Rodzaj paliwa
|Cena 15 października
|Cena 16 października
|Zmiana
|Benzyna 95
|7,01 zł/l
|6,95 zł/l
|−6 gr
|Benzyna 98
|7,83 zł/l
|7,76 zł/l
|−7 gr
|Olej napędowy
|8,05 zł/l
|8,03 zł/l
|−2 gr
Największa obniżka dotyczy benzyny 98, której maksymalna cena spadnie o 7 groszy na litrze.
Popularna benzyna 95 potanieje o 6 groszy, natomiast olej napędowy o 2 grosze.
Są to oficjalne ceny maksymalne brutto, potwierdzone przez Ministerstwo Energii.
Benzyna 95 tanieje drugi dzień z rzędu
Kierowcy tankujący benzynę 95 mogą zauważyć wyraźną zmianę w porównaniu z początkiem tygodnia.
Jeszcze w środę, 14 października, maksymalna cena tego paliwa wynosiła 7,11 zł za litr. W czwartek spadła do 7,01 zł, a w piątek obniży się do 6,95 zł.
W ciągu dwóch dni limit ceny benzyny 95 zmniejszył się łącznie o 16 groszy na litrze.
Przy tankowaniu 50 litrów oznacza to oszczędność 8 zł w porównaniu ze środowym limitem, jeżeli stacja stosuje maksymalne stawki.
W przypadku benzyny 98 dwudniowa obniżka wynosi 25 groszy na litrze. Zatankowanie 50 litrów może być więc tańsze o 12,50 zł.
Diesel również tanieje. Nadal kosztuje jednak ponad 8 zł
Dobra wiadomość dotyczy także właścicieli samochodów z silnikami Diesla.
W piątek maksymalna cena oleju napędowego spadnie do 8,03 zł za litr.
To o 2 grosze mniej niż w czwartek, kiedy limit wynosił 8,05 zł.
Mimo obniżki diesel pozostaje droższy od benzyny 95 o 1,08 zł na litrze.
Przy tankowaniu 50 litrów różnica w maksymalnym koszcie wynosi 54 zł.
Czy wszystkie stacje muszą stosować nowe ceny?
Zgodnie z przepisami programu CPN stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego drożej niż wynika to z obwieszczenia ministra energii.
Nie oznacza to jednak, że ceny na wszystkich stacjach muszą być identyczne.
Przedsiębiorcy mogą oferować paliwo taniej niż ustalony limit. Dotyczy to również stacji w Warszawie i województwie mazowieckim.
Jeżeli więc kierowca znajdzie benzynę 95 poniżej 6,95 zł za litr, nie oznacza to naruszenia przepisów.
Nowe maksymalne stawki obowiązują niezależnie od lokalizacji stacji.
Program CPN. Jak długo potrwa obniżka cen paliw?
Obecna, trzecia odsłona programu „Ceny Paliwa Niżej” rozpoczęła się 3 października 2026 roku.
Rząd wprowadził czasowe rozwiązania obejmujące obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 do 8 proc., zmniejszenie akcyzy oraz maksymalne ceny detaliczne.
Celem programu jest ograniczenie skutków wysokich cen surowców energetycznych i napiętej sytuacji międzynarodowej.
Rządowy pakiet ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Ministerstwo Energii publikuje kolejne ceny maksymalne w dni robocze. W przypadku weekendów i świąt zastosowanie mają odpowiednie zasady utrzymywania wcześniej ogłoszonych stawek.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.