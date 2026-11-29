„Poradnik bezpieczeństwa” w nowej wersji. MSWiA udostępniło go wszystkim Polakom
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w niedzielę, 29 listopada 2026 roku, o udostępnieniu „Poradnika bezpieczeństwa” w formie audiobooka. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące reagowania na pożary, powodzie, awarie i inne sytuacje kryzysowe. Nowa wersja jest dostępna bezpłatnie i można jej słuchać przez internet.
„Poradnik bezpieczeństwa” to wspólna inicjatywa MSWiA, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Materiał przygotowano z myślą o zwiększeniu wiedzy obywateli na temat zagrożeń i sposobów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wcześniej publikacja była dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej. Teraz resort udostępnił również wersję do odsłuchania.
MSWiA udostępniło audiobook. Poradnik można już odsłuchać
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nową formę publikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. Resort podkreślił, że dostęp do wiedzy o bezpieczeństwie powinien być możliwy dla wszystkich, niezależnie od wieku czy indywidualnych potrzeb.
Audiobook ma ułatwić zapoznanie się z materiałem szczególnie osobom niewidomym i słabowidzącym. To także wygodne rozwiązanie dla osób, które wolą słuchać informacji, na przykład podczas podróży lub wykonywania codziennych obowiązków.
Nowa wersja jest dostępna na oficjalnym kanale YouTube Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Korzystanie z niej jest bezpłatne i nie wymaga zakupu publikacji.
🎙️ Poradnik Bezpieczeństwa jest już dostępny także w formie audiobooka! 🎧
Bezpieczeństwo i wiedza o tym, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, powinny być dostępne dla każdego – bez barier. Dlatego Poradnik można już nie tylko przeczytać, ale również odsłuchać.
👀 W komentarzu znajdziesz link do „Poradnika Bezpieczeństwa” w wersji do słuchania. ⤵️
— MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) November 29, 2026
Co zawiera „Poradnik bezpieczeństwa”? Ważne informacje na czas zagrożenia
Publikacja liczy 54 strony i obejmuje najważniejsze zasady przygotowania się do sytuacji kryzysowych. Autorzy wyjaśniają, jak rozpoznawać sygnały alarmowe, reagować na komunikaty ostrzegawcze oraz postępować w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
W poradniku przedstawiono między innymi zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowania podczas pożaru, powodzi i ataku z powietrza. Opisano również przygotowanie do ewakuacji, organizację domowych zapasów oraz postępowanie w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Osobną część poświęcono obowiązkom instytucji państwowych i obywateli w sytuacjach kryzysowych. Publikacja zawiera również informacje o numerach alarmowych i sposobach uzyskiwania pomocy.
MSWiA zaznacza, że poradnik nie dotyczy wyłącznie zagrożeń militarnych. Jego celem jest przygotowanie mieszkańców na różne zdarzenia, które mogą wystąpić również w codziennym życiu.
Poradnik dostępny również w innych wersjach
Pierwszą wersję „Poradnika bezpieczeństwa” opublikowano w 2025 roku. Materiał przygotowano do dystrybucji w formie papierowej, aby trafił do gospodarstw domowych w całej Polsce.
Publikację można również pobrać w formacie PDF z rządowej strony poświęconej bezpieczeństwu. Dostępne są także wersje w językach obcych, między innymi angielskim i ukraińskim.
W lipcu 2026 roku resort udostępnił poradnik w Polskim Języku Migowym. Przygotowano 21 filmów odpowiadających kolejnym rozdziałom publikacji. Nowy audiobook jest kolejnym elementem działań zwiększających dostępność materiałów edukacyjnych.
Gdzie znaleźć „Poradnik bezpieczeństwa” i jak z niego skorzystać?
Osoby zainteresowane publikacją mogą znaleźć jej wersję elektroniczną na oficjalnej stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Audiobook został natomiast udostępniony na kanale YouTube MSWiA.
Zawarte w nim informacje dotyczą mieszkańców całej Polski, również Warszawy i Mazowsza. Warto zapoznać się z nimi wcześniej, szczególnie w zakresie przygotowania domowych zapasów, reagowania na alarmy i udzielania pierwszej pomocy.
Poradnik ma charakter edukacyjny, a korzystanie z niego jest dobrowolne. Nowa wersja dźwiękowa pozwala przyswoić najważniejsze zasady bezpieczeństwa bez konieczności czytania całej broszury. To rozwiązanie może być szczególnie przydatne osobom, które dotychczas miały utrudniony dostęp do publikacji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.