Finansowy dramat przed świętami. Niemal co piątemu Polakowi nie wystarczy na wszystkie wydatki
Nie wszystkich będzie stać na święta zgodne z dotychczasowymi planami. W Barometrze Providenta 19,4 proc. ankietowanych przyznaje, że nie pokryje wszystkich tradycyjnych wydatków. Ponad 40 proc. zamierza kupić potrzebne produkty, ale wybierając najtańsze. Średni planowany budżet wynosi 1410 zł. Choć jest nieco większy niż przed rokiem, badani chcą znacznie ograniczyć wydatki na prezenty.
Na całe święta trochę więcej. Na upominki znacznie mniej
Komunikat z wynikami badania opublikowano 17 listopada. Na prezenty respondenci zamierzają przeznaczyć średnio 481 zł, o 186 zł mniej niż w 2025 roku. To spadek wydatków na upominki o około 28 proc. Budżet na całe Boże Narodzenie wzrósł natomiast o 23 zł. Zestawienie tych dwóch zmian pokazuje, że większa łączna kwota nie musi oznaczać hojniejszych zakupów pod choinkę. W planach ankietowanych pieniądze przesuwają się w stronę pozostałych świątecznych wydatków.
Co pochłonie świąteczne pieniądze?
Poza upominkami dużą pozycją jest przygotowanie posiłków. Do tego dochodzą dojazdy, dekoracje i inne zakupy. Poniższe kwoty dotyczą planów respondentów.
|Kategoria
|Średnia planowana kwota
|Prezenty
|481 zł
|Tradycyjne posiłki
|447 zł
|Dojazdy i podróże
|169 zł
|Dekoracje, choinka i przygotowanie domu
|117 zł
|Pozostałe wydatki
|196 zł
|Łącznie
|1410 zł
Jak nie pomylić promocji z dodatkowym wydatkiem?
UOKiK zaleca porównywanie cen i sprawdzanie, czy reklamowana okazja rzeczywiście jest korzystna. Przy ogłaszanej obniżce trzeba zwrócić uwagę na najniższą cenę z 30 dni przed promocją. Warto też porównać koszt tej samej ilości produktu, a przy prezentach sprawdzić cenę identycznego modelu w innych sklepach. Duży procent rabatu sam w sobie niewiele mówi, jeżeli za podobny zakup można zapłacić mniej bez żadnej specjalnej akcji.
Przykładowo rzecz przeceniona ze 150 na 100 zł daje 50 zł różnicy względem wskazanej kwoty wyjściowej. Jeżeli jednak nie było jej na liście potrzebnych zakupów, jej kupienie nadal oznacza wydatek 100 zł. Dlatego limit warto ustalić przed przeglądaniem ofert: osobno na prezenty, jedzenie i podróże. Do ceny zamówienia internetowego dopisz dostawę, a zakup kilku sztuk w promocji porównaj z kosztem liczby, której naprawdę potrzebujesz.
Badanie przeprowadzono w październiku 2026 roku internetowo, metodą CAWI, wśród 1000 dorosłych Polaków. Wyniki opisują ich plany, nie końcowe paragony. Przed grudniowymi zakupami policz kwotę, która zostaje po rachunkach i zwykłych wydatkach na życie. Następnie podziel ją między świąteczne potrzeby i uzgodnij z bliskimi limit prezentów. Jeśli suma przekracza możliwości, łatwiej zmienić listę zakupów przed wyjściem do sklepu niż szukać brakujących pieniędzy po złożeniu zamówień.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.