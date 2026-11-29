Ulga na internet znika od 2027 roku. Jest jednak ważny wyjątek
Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady korzystania z ulg podatkowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę likwidującą ulgę na internet, która pozwala odliczyć do 760 zł rocznie. Przewidziano jednak ważny wyjątek dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z odliczenia. Dobre wiadomości dotyczą również honorowych krwiodawców – wartość ich ulgi wzrośnie dwukrotnie. Sprawdzamy, kto zachowa prawo do odliczeń i kiedy nowe przepisy znajdą zastosowanie w rozliczeniu PIT.
Zmiany wynikają z ustawy z 22 października 2026 roku, podpisanej przez prezydenta 18 listopada i opublikowanej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1541. Nowelizacja obejmuje zarówno osoby rozliczające się według skali podatkowej, jak i część podatników korzystających z ryczałtu. Szczególnie istotne są przepisy przejściowe, ponieważ nie wszyscy stracą prawo do ulgi internetowej w tym samym momencie. Ważne jest również rozróżnienie roku, w którym poniesiono wydatek lub oddano krew, od roku składania zeznania podatkowego.
Ulga na internet zostaje zlikwidowana. Zmiany od 1 stycznia 2027 roku
Jedną z najważniejszych zmian jest uchylenie przepisów dotyczących ulgi internetowej. Dotychczas pozwalała ona odliczać od dochodu lub przychodu wydatki poniesione na korzystanie z internetu, maksymalnie do 760 zł rocznie na osobę.
Ministerstwo Finansów uzasadnia likwidację ulgi zmianami technologicznymi i upowszechnieniem dostępu do sieci. Preferencję wprowadzono w 2005 roku, kiedy internet był znacznie mniej dostępny niż obecnie.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przywołanych w uzasadnieniu rządowego projektu, dostęp do internetu posiada już 96,2 proc. gospodarstw domowych. Zdaniem resortu finansów ulga spełniła więc swoje pierwotne zadanie.
Nowelizacja uchyla art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady mają zastosowanie do dochodów i przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2027 roku.
Nie oznacza to jednak, że wszyscy podatnicy bez wyjątku stracą prawo do odliczenia wydatków poniesionych w 2027 roku. Ustawodawca przewidział szczególne rozwiązanie chroniące osoby rozpoczynające korzystanie z ulgi.
Nie każdy straci ulgę w 2027 roku. Ważny wyjątek w ustawie
Najważniejszy wyjątek zapisano w art. 5 nowelizacji. Dotyczy on podatników, którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi internetowej w zeznaniu za 2026 rok.
Osoby te zachowają prawo do odliczenia również w rozliczeniu za 2027 rok, składanym w 2028 roku. To istotna informacja, ponieważ ulga internetowa od lat przysługuje maksymalnie przez dwa kolejno następujące po sobie lata podatkowe.
Przykładowo osoba, która nigdy wcześniej nie korzystała z odliczenia, ale ponosi wydatki na internet w 2026 roku, może po raz pierwszy wykazać ulgę w PIT składanym wiosną 2027 roku. Jeżeli spełni warunki, będzie mogła ponownie skorzystać z preferencji za rok 2027.
Inaczej wygląda sytuacja podatników, którzy pierwszy raz odliczyli internet za 2025 rok. Dla nich drugim i ostatnim rokiem korzystania z ulgi będzie 2026 rok.
Osoby, które wykorzystały preferencję we wcześniejszych latach, nie mogą rozpocząć jej naliczania od nowa. Dotyczy to także sytuacji, gdy między pierwszym a kolejnym rozliczeniem wystąpiła przerwa.
Oznacza to, że rozliczenie za 2026 rok będzie ostatnią możliwością rozpoczęcia korzystania z ulgi internetowej. Osoby, które zrobią to po raz pierwszy, zachowają jeszcze prawo do drugiego odliczenia za 2027 rok.
Nawet 760 zł odliczenia na osobę. Małżonkowie mają osobne limity
Ulga internetowa pozwala odliczyć maksymalnie 760 zł w jednym roku podatkowym. Limit dotyczy każdego podatnika oddzielnie, co ma szczególne znaczenie w przypadku małżeństw.
Jeżeli oboje małżonkowie spełniają warunki preferencji i ponoszą odpowiednio udokumentowane wydatki, każde z nich może skorzystać z własnego limitu. Łączna wartość odliczeń może więc wynieść 1520 zł.
Nie oznacza to jednak, że urząd skarbowy automatycznie zwróci małżeństwu taką kwotę. Ulga polega na pomniejszeniu podstawy opodatkowania, a nie na wypłacie pieniędzy w wysokości odliczenia.
Przykładowo przy stawce podatku wynoszącej 12 proc. pełne odliczenie 760 zł może oznaczać zmniejszenie podatku o 91,20 zł. W przypadku dwóch osób, które wykorzystują pełne limity i rozliczają dochód opodatkowany tą stawką, łączna korzyść może wynieść 182,40 zł.
Rzeczywista oszczędność zależy od wysokości dochodów, sposobu opodatkowania oraz innych ulg. Jeżeli podatnik nie ma podatku do zapłaty, samo odliczenie nie musi przynieść dodatkowego zwrotu.
Jakie wydatki na internet można odliczyć w PIT?
Ulga obejmuje wydatki faktycznie poniesione na korzystanie z internetu. Nie ma przy tym znaczenia, czy dostęp do sieci jest zapewniany przez światłowód, internet mobilny czy inne połączenie.
Oznacza to, że odliczenie może dotyczyć zarówno internetu domowego, jak i usługi dostępu do sieci wykorzystywanej w telefonie.
Nie można natomiast odliczać kosztów zakupu komputera, routera czy telefonu. Preferencja nie obejmuje również opłat za instalację, modernizację sieci albo jej serwisowanie.
Ważne jest odpowiednie udokumentowanie wydatków. Potrzebny jest dokument wskazujący nabywcę usługi, dostawcę, rodzaj usługi oraz zapłaconą kwotę.
Może to być faktura lub inny dokument spełniający wymagania ustawowe. Warto zachować również potwierdzenie zapłaty, ponieważ samo wystawienie faktury nie oznacza jeszcze, że wydatek został faktycznie poniesiony.
Jeżeli internet jest sprzedawany w pakiecie z telewizją i telefonem, dokumentacja powinna pozwalać ustalić, jaka część opłaty dotyczy samego dostępu do sieci.
Dobra wiadomość dla krwiodawców. Ulga wzrośnie ze 130 do 260 zł
Nowelizacja wprowadza również korzystniejsze zasady dla honorowych dawców krwi.
Od 1 stycznia 2027 roku wartość odliczenia z tytułu oddanej krwi lub jej składników wzrośnie dwukrotnie. Dotychczas stosowana stawka wynosi 130 zł za litr. Po zmianach będzie to 260 zł.
Podwyższenie obejmuje także składniki krwi, w tym osocze. Odliczenie oblicza się na podstawie ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem.
W praktyce oznacza to, że osoba oddająca honorowo 1 litr krwi w 2027 roku będzie mogła odliczyć od dochodu 260 zł, zamiast dotychczasowych 130 zł.
Jest to jednak ulga podatkowa, a nie wynagrodzenie za oddawanie krwi. Krwiodawca nie otrzyma automatycznie 260 zł za każdy litr w formie wypłaty gotówkowej. Wskazana kwota służy obliczeniu wartości darowizny odliczanej w PIT.
Zmiana ma zachęcać do honorowego krwiodawstwa i stanowić dodatkowe wsparcie dla osób regularnie oddających krew.
Ile mogą odliczyć kobiety i mężczyźni? Przykładowe wyliczenia
Zgodnie z zasadami dotyczącymi krwiodawstwa kobiety mogą oddać krew pełną maksymalnie cztery razy w roku, a mężczyźni sześć razy. Standardowa pojedyncza donacja obejmuje około 450 ml krwi.
W przypadku kobiety cztery donacje oznaczają łącznie 1,8 litra krwi w ciągu roku. Przy dotychczasowej stawce odliczenie wynosi 234 zł. Po podwyższeniu stawki do 260 zł będzie to 468 zł.
Mężczyzna oddający krew pełną sześć razy w roku może przekazać łącznie 2,7 litra. Dotychczas odpowiadało to odliczeniu w wysokości 351 zł, natomiast od 2027 roku będzie to 702 zł.
Są to przykładowe wyliczenia dla maksymalnej liczby donacji krwi pełnej. Możliwość oddawania krwi zawsze zależy od indywidualnych warunków zdrowotnych i decyzji personelu medycznego.
W przypadku oddawania osocza lub innych składników krwi obowiązują odmienne zasady dotyczące częstotliwości i dopuszczalnej ilości donacji. Wartość przysługującej ulgi należy więc obliczać na podstawie zaświadczenia wydanego przez centrum krwiodawstwa.
Kiedy krwiodawcy skorzystają z wyższej ulgi? Liczy się rok oddania krwi
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, ale ich wpływ na zeznania podatkowe będzie widoczny dopiero rok później.
Krew i jej składniki oddane w 2026 roku będą rozliczane według dotychczasowej stawki 130 zł za litr. Odpowiednią ulgę będzie można wykazać w zeznaniu PIT składanym w 2027 roku.
Natomiast donacje dokonane od 1 stycznia 2027 roku zostaną uwzględnione według nowej stawki 260 zł za litr. Podatnicy rozliczą je w zeznaniach składanych wiosną 2028 roku.
To ważne rozróżnienie, ponieważ data wejścia w życie ustawy nie oznacza, że podwyższone odliczenie można zastosować do krwi oddanej jeszcze w 2026 roku.
Osoby regularnie korzystające z ulgi powinny więc zwrócić uwagę na rok, którego dotyczy zaświadczenie wystawione przez centrum krwiodawstwa.
Ulga dla krwiodawców ma limit. Nie można odliczyć dowolnej kwoty
Ulga dla honorowych krwiodawców jest rozliczana jako darowizna na cele krwiodawstwa. Oznacza to, że obowiązuje ją wspólny limit wynoszący 6 proc. rocznego dochodu podatnika, a w przypadku ryczałtu – odpowiednio przychodu.
Do tego samego limitu zaliczają się również określone inne darowizny, między innymi na cele pożytku publicznego i kultu religijnego.
Przykładowo podatnik osiągający roczny dochód w wysokości 40 tys. zł może odliczyć darowizny objęte wspólnym limitem do 2400 zł. Jeżeli ich suma nie przekracza tej wartości, ograniczenie nie zmniejszy wysokości przysługującego odliczenia.
Konieczne jest także odpowiednie udokumentowanie donacji. Honorowy krwiodawca powinien uzyskać zaświadczenie z regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub innej właściwej jednostki pobierającej krew.
Dokument powinien zawierać informację o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników w danym roku.
Ulga jest wykazywana w załączniku PIT/O do odpowiedniego zeznania rocznego. Podatnicy powinni zachować dokumentację na wypadek ewentualnej kontroli urzędu skarbowego.
Zmiany dotyczą również przedsiębiorców. Zniknie ulga na ekspansję
Nowelizacja obejmuje nie tylko użytkowników internetu i krwiodawców. Zmiany dotyczą także preferencji podatkowych dostępnych dla przedsiębiorców.
Od 2027 roku uchylone zostaną przepisy dotyczące ulgi na ekspansję. Pozwalała ona odliczać określone wydatki ponoszone w związku ze zwiększaniem sprzedaży produktów, między innymi koszty działań promocyjnych i uczestnictwa w targach.
Ministerstwo Finansów uzasadnia likwidację tej preferencji oceną jej skuteczności. Według resortu część przedsiębiorców korzystała z odliczenia w związku z działaniami, które podejmowaliby niezależnie od ulgi.
Przepisy przejściowe przewidują jednak możliwość zastosowania dotychczasowych zasad do określonych kosztów poniesionych przed 1 stycznia 2027 roku.
Jednocześnie ustawodawca zdecydował o przedłużeniu ulgi na robotyzację do końca 2036 roku. Ma ona wspierać przedsiębiorców inwestujących w automatyzację procesów produkcyjnych.
W przypadku firm ważne będzie zatem sprawdzenie, do którego roku podatkowego odnoszą się poszczególne wydatki i czy spełniają szczegółowe warunki odliczenia.
PIT za 2026 rok. Do kiedy trzeba złożyć rozliczenie?
Podatnicy rozliczający dochody uzyskane w 2026 roku będą mogli korzystać z usługi Twój e-PIT od 15 lutego 2027 roku. Podstawowy termin składania rocznych zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia 2027 roku.
Osoby planujące skorzystanie z ulgi internetowej powinny wcześniej zebrać dokumenty potwierdzające zapłatę za dostęp do sieci. Szczególnie ważne będzie to dla podatników, którzy chcą po raz pierwszy zastosować odliczenie i zachować prawo do jego kontynuacji za 2027 rok.
Honorowi krwiodawcy powinni natomiast zadbać o zaświadczenie obejmujące ilość krwi lub jej składników oddanych w 2026 roku.
Ulgi można wykazać w zeznaniu PIT-37, PIT-36 lub PIT-28, jeżeli podatnik spełnia warunki określone dla odpowiedniego odliczenia.
W przypadku korzystania z usługi Twój e-PIT należy sprawdzić, czy przysługujące preferencje zostały prawidłowo uwzględnione. Nie warto zakładać, że każda ulga pojawi się automatycznie bez konieczności wprowadzenia dodatkowych danych.
Rozliczenie PIT w Warszawie i na Mazowszu. Gdzie uzyskać potrzebne dokumenty?
Zmiany w ulgach podatkowych obejmują podatników w całej Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego mogą rozliczać zeznania elektronicznie za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. W razie wątpliwości dotyczących prawa do ulgi mogą również skorzystać z informacji udzielanych przez Krajową Informację Skarbową.
Osoby oddające krew w Warszawie mogą uzyskać potrzebne zaświadczenia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Podobne dokumenty wydają właściwe jednostki pobierające krew w innych częściach Mazowsza.
W przypadku ulgi internetowej znaczenie ma przede wszystkim odpowiednia dokumentacja wydatków. Osoby korzystające z usług operatorów telekomunikacyjnych powinny sprawdzić, czy na fakturach prawidłowo wyszczególniono opłaty za dostęp do internetu.
Nie ma potrzeby udawania się do urzędu wyłącznie po to, aby złożyć elektroniczne zeznanie z uwzględnionymi ulgami. Wiele formalności można załatwić przez internet.
Korzystasz z internetu lub oddajesz krew? Sprawdź, co możesz odliczyć
Podpisana nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zasadach rozliczania podatku dochodowego od 2027 roku. Dla osób korzystających z ulgi internetowej najważniejszą datą jest 31 grudnia 2026 roku. Wydatki poniesione do końca tego roku mogą jeszcze stanowić podstawę odliczenia na dotychczasowych zasadach.
Jeżeli podatnik po raz pierwszy skorzysta z ulgi w zeznaniu za 2026 rok, będzie mógł kontynuować ją także za 2027 rok. To wyjątek wprost przewidziany w nowelizacji.
Z kolei honorowi krwiodawcy od 1 stycznia 2027 roku zyskają możliwość odliczania 260 zł zamiast 130 zł za każdy litr bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Podwyższone kwoty zostaną uwzględnione w rozliczeniach składanych w 2028 roku.
Najważniejsze jest prawidłowe rozróżnienie terminów. W PIT składanym wiosną 2027 roku stosowane będą jeszcze dotychczasowe zasady rozliczania krwiodawstwa, natomiast ulga internetowa będzie dostępna za wydatki poniesione w 2026 roku dla osób spełniających jej warunki.
Przed zakończeniem roku warto więc sprawdzić dotychczasowe odliczenia, zebrać dokumenty i upewnić się, które preferencje podatkowe nadal przysługują. Dzięki temu można uniknąć utraty prawa do ulgi lub błędów w rocznym zeznaniu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.