Biedronka kończy w sobotę kilka wielkich promocji naraz. Gratisy i ceny niższe nawet o połowę

3 października 2026 13:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Sobota, 3 października, będzie ostatnim dniem kilku mocnych promocji w Biedronce. Sieć skumulowała oferty na mięso, nabiał, owoce i produkty dla zwierząt. Są akcje 1+1 gratis i 2+2 gratis, obniżki o co najmniej 50 proc., a w jednym przypadku drugi produkt jest aż 80 proc. tańszy. Trzeba jednak uważać na warunki, limity oraz konieczność użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

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Fot. Warszawa w pigułce

Dla osób planujących większe zakupy właśnie sobota może być szczególnie interesująca. Kilka promocji obowiązujących od różnych dni kończy się bowiem jednocześnie 3 października.

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Karkówka za 11,99 zł/kg. Tylko w sobotę

Jedna z najmocniejszych ofert dotyczy karkówki wieprzowej bez kości Kraina Mięs pakowanej próżniowo.

Tylko w sobotę, 3 października, jej cena z kartą lub aplikacją Moja Biedronka wynosi 11,99 zł/kg.

Cena przed obniżką to 18,49 zł/kg, co oznacza spadek o około 35 proc.

Bez karty Moja Biedronka produkt kosztuje 14,99 zł/kg.

W promocji obowiązuje dzienny limit 5 kg na kartę. Gdyby klient wykorzystał go w całości, za 5 kg zapłaciłby 59,95 zł. Przy cenie 18,49 zł/kg byłoby to 92,45 zł, a więc różnica wynosi 32,50 zł.

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Mięso mielone 1+1 gratis

To nie koniec mięsnych promocji.

Do soboty trwa również akcja na mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs, 500 g.

Mechanizm jest bardzo prosty:

1+1 GRATIS.

Przy zakupie dwóch opakowań objętych promocją klient płaci za jedno. Dwie paczki, czyli łącznie kilogram mięsa, kosztują 10,98 zł.

Efektywna cena jednego opakowania 500 g wynosi więc 5,49 zł.

Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Oferta dotyczy sklepów bez tradycyjnej lady mięsnej.

Cztery produkty, ale płacisz tylko za dwa

Jeszcze mocniejszy procentowo mechanizm zastosowano w przypadku jogurtów pitnych.

W dniach 2–3 października wszystkie jogurty pitne objęte wskazaną akcją można kupić w formule:

2+2 GRATIS.

Klient wybiera cztery produkty, a dwa najtańsze otrzymuje bez opłaty.

Można je mieszać zgodnie z warunkami akcji. Przy czterech jogurtach o identycznej cenie oznacza to efektywnie 50-procentową obniżkę całego zestawu.

Obowiązuje jednak limit: maksymalnie 8 produktów dziennie na kartę Moja Biedronka, z czego najwyżej 4 mogą być gratis.

To ważne szczególnie dla klientów planujących większe zakupy – dodanie kolejnych opakowań do koszyka nie oznacza automatycznie, że wszystkie zostaną rozliczone według tego samego mechanizmu.

Arbuzy minimum 50 proc. taniej

Kolejna mocna promocja kończąca się w sobotę obejmuje wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę.

W dniach 2–3 października są one przecenione o minimum 50 proc.

Dokładna cena zależy od produktu i powinna być widoczna na etykiecie cenowej w konkretnym sklepie.

W tym przypadku warto więc sprawdzić oznaczenie przy stoisku przed włożeniem owocu do koszyka.

Drugi produkt dla zwierzaka aż 80 proc. taniej

Właściciele psów i kotów również mają ostatni dzień na skorzystanie z jednej z większych akcji.

Promocją objęte są wszystkie przysmaki ActivPet.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o 80 proc. mniej.

Produkty można mieszać zgodnie z zasadami promocji. Obowiązuje dzienny limit 8 sztuk na kartę Moja Biedronka, przy czym rabatem może zostać objętych maksymalnie 4 z nich.

Jeżeli klient wybierze dwie rzeczy kosztujące tyle samo, obniżenie ceny drugiej o 80 proc. daje efektywnie około 40 proc. rabatu na cały dwupak.

Ta oferta również kończy się 3 października.

Sobota to kumulacja kilku różnych mechanizmów

To, co wyróżnia 3 października, to nie jedna pojedyncza promocja, ale nałożenie się kilku ofert.

Klienci mogą tego dnia znaleźć m.in.:

  • karkówkę za 11,99 zł/kg,
  • mięso mielone 1+1 gratis,
  • jogurty pitne 2+2 gratis,
  • arbuzy przecenione o minimum 50 proc.,
  • przysmaki ActivPet z drugim tańszym produktem 80 proc. taniej.

Warunki poszczególnych akcji są jednak różne. W części przypadków konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, obowiązują limity dzienne, a przy promocjach wielosztukowych znaczenie może mieć cena najtańszego produktu.

W niedzielę może być już za późno

Właśnie dlatego osoby planujące weekendowe zakupy powinny szczególnie pilnować dat.

Sobota, 3 października, jest ostatnim dniem wszystkich wymienionych promocji.

Nie oznacza to oczywiście, że w kolejnych dniach Biedronka nie uruchomi następnych ofert. Kończą się jednak właśnie te konkretne akcje i ich obecne warunki.

Przed zapłatą najlepiej sprawdzić etykietę przy półce, regulamin promocji oraz limity przypisane do karty Moja Biedronka.

W sobotę nakłada się kilka naprawdę dużych akcji: od ceny 11,99 zł/kg, przez 1+1 i 2+2 gratis, aż po obniżki sięgające 50 i 80 proc. Po 3 października ta kumulacja promocji się kończy.

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