Biedronka kończy w sobotę kilka wielkich promocji naraz. Gratisy i ceny niższe nawet o połowę
Sobota, 3 października, będzie ostatnim dniem kilku mocnych promocji w Biedronce. Sieć skumulowała oferty na mięso, nabiał, owoce i produkty dla zwierząt. Są akcje 1+1 gratis i 2+2 gratis, obniżki o co najmniej 50 proc., a w jednym przypadku drugi produkt jest aż 80 proc. tańszy. Trzeba jednak uważać na warunki, limity oraz konieczność użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dla osób planujących większe zakupy właśnie sobota może być szczególnie interesująca. Kilka promocji obowiązujących od różnych dni kończy się bowiem jednocześnie 3 października.
Karkówka za 11,99 zł/kg. Tylko w sobotę
Jedna z najmocniejszych ofert dotyczy karkówki wieprzowej bez kości Kraina Mięs pakowanej próżniowo.
Tylko w sobotę, 3 października, jej cena z kartą lub aplikacją Moja Biedronka wynosi 11,99 zł/kg.
Cena przed obniżką to 18,49 zł/kg, co oznacza spadek o około 35 proc.
Bez karty Moja Biedronka produkt kosztuje 14,99 zł/kg.
W promocji obowiązuje dzienny limit 5 kg na kartę. Gdyby klient wykorzystał go w całości, za 5 kg zapłaciłby 59,95 zł. Przy cenie 18,49 zł/kg byłoby to 92,45 zł, a więc różnica wynosi 32,50 zł.
Mięso mielone 1+1 gratis
To nie koniec mięsnych promocji.
Do soboty trwa również akcja na mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs, 500 g.
Mechanizm jest bardzo prosty:
1+1 GRATIS.
Przy zakupie dwóch opakowań objętych promocją klient płaci za jedno. Dwie paczki, czyli łącznie kilogram mięsa, kosztują 10,98 zł.
Efektywna cena jednego opakowania 500 g wynosi więc 5,49 zł.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Oferta dotyczy sklepów bez tradycyjnej lady mięsnej.
Cztery produkty, ale płacisz tylko za dwa
Jeszcze mocniejszy procentowo mechanizm zastosowano w przypadku jogurtów pitnych.
W dniach 2–3 października wszystkie jogurty pitne objęte wskazaną akcją można kupić w formule:
2+2 GRATIS.
Klient wybiera cztery produkty, a dwa najtańsze otrzymuje bez opłaty.
Można je mieszać zgodnie z warunkami akcji. Przy czterech jogurtach o identycznej cenie oznacza to efektywnie 50-procentową obniżkę całego zestawu.
Obowiązuje jednak limit: maksymalnie 8 produktów dziennie na kartę Moja Biedronka, z czego najwyżej 4 mogą być gratis.
To ważne szczególnie dla klientów planujących większe zakupy – dodanie kolejnych opakowań do koszyka nie oznacza automatycznie, że wszystkie zostaną rozliczone według tego samego mechanizmu.
Arbuzy minimum 50 proc. taniej
Kolejna mocna promocja kończąca się w sobotę obejmuje wszystkie arbuzy sprzedawane na wagę.
W dniach 2–3 października są one przecenione o minimum 50 proc.
Dokładna cena zależy od produktu i powinna być widoczna na etykiecie cenowej w konkretnym sklepie.
W tym przypadku warto więc sprawdzić oznaczenie przy stoisku przed włożeniem owocu do koszyka.
Drugi produkt dla zwierzaka aż 80 proc. taniej
Właściciele psów i kotów również mają ostatni dzień na skorzystanie z jednej z większych akcji.
Promocją objęte są wszystkie przysmaki ActivPet.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o 80 proc. mniej.
Produkty można mieszać zgodnie z zasadami promocji. Obowiązuje dzienny limit 8 sztuk na kartę Moja Biedronka, przy czym rabatem może zostać objętych maksymalnie 4 z nich.
Jeżeli klient wybierze dwie rzeczy kosztujące tyle samo, obniżenie ceny drugiej o 80 proc. daje efektywnie około 40 proc. rabatu na cały dwupak.
Ta oferta również kończy się 3 października.
Sobota to kumulacja kilku różnych mechanizmów
To, co wyróżnia 3 października, to nie jedna pojedyncza promocja, ale nałożenie się kilku ofert.
Klienci mogą tego dnia znaleźć m.in.:
- karkówkę za 11,99 zł/kg,
- mięso mielone 1+1 gratis,
- jogurty pitne 2+2 gratis,
- arbuzy przecenione o minimum 50 proc.,
- przysmaki ActivPet z drugim tańszym produktem 80 proc. taniej.
Warunki poszczególnych akcji są jednak różne. W części przypadków konieczna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, obowiązują limity dzienne, a przy promocjach wielosztukowych znaczenie może mieć cena najtańszego produktu.
W niedzielę może być już za późno
Właśnie dlatego osoby planujące weekendowe zakupy powinny szczególnie pilnować dat.
Sobota, 3 października, jest ostatnim dniem wszystkich wymienionych promocji.
Nie oznacza to oczywiście, że w kolejnych dniach Biedronka nie uruchomi następnych ofert. Kończą się jednak właśnie te konkretne akcje i ich obecne warunki.
Przed zapłatą najlepiej sprawdzić etykietę przy półce, regulamin promocji oraz limity przypisane do karty Moja Biedronka.
W sobotę nakłada się kilka naprawdę dużych akcji: od ceny 11,99 zł/kg, przez 1+1 i 2+2 gratis, aż po obniżki sięgające 50 i 80 proc. Po 3 października ta kumulacja promocji się kończy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.