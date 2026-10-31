Biedronka mocno obniżyła cenę kultowego przysmaku! Z 18,89 zł na 12,99 zł. Promocja kończy się w sobotę
Biedronka przygotowała atrakcyjną promocję dla miłośników słodyczy. Popularne Ptasie Mleczko E.Wedel można kupić znacznie taniej niż zwykle. Cena jednego opakowania spada z 18,89 zł do 12,99 zł, ale trzeba spełnić ważny warunek. Oferta obowiązuje tylko do soboty, 31 października, dlatego na skorzystanie z obniżki zostało niewiele czasu.
Wielka promocja w Biedronce. Ptasie Mleczko za 12,99 zł
Ptasie Mleczko to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich słodkich przysmaków. Delikatna pianka oblana czekoladą od lat cieszy się popularnością wśród klientów.
Teraz Biedronka przygotowała promocję na jego klasyczną, waniliową wersję.
Opakowanie Ptasiego Mleczka E.Wedel o gramaturze 340 g kosztuje 12,99 zł przy zakupie dwóch sztuk.
Cena jednego opakowania bez karty Moja Biedronka lub po przekroczeniu limitu wynosi 18,89 zł.
Oznacza to, że na jednym pudełku można zaoszczędzić 5,90 zł w porównaniu z ceną wskazaną poza promocją.
Kupujesz dwa opakowania i oszczędzasz 11,80 zł
Promocja może zainteresować osoby, które chcą kupić słodycze na weekend, przygotować poczęstunek dla gości albo uzupełnić domowe zapasy.
Przy zakupie dwóch opakowań rachunek wygląda następująco:
- Cena dwóch opakowań poza promocją: 37,78 zł.
- Cena dwóch opakowań w promocji: 25,98 zł.
- Łączna oszczędność: 11,80 zł.
To obniżka wynosząca około 31 procent względem ceny poza promocją.
Warto jednak pamiętać, że niższa cena jest dostępna wyłącznie po spełnieniu warunków określonych przez sieć.
Biedronka wprowadziła dwa warunki. Bez nich zapłacisz więcej
Aby kupić Ptasie Mleczko w cenie 12,99 zł za opakowanie, trzeba skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.
Drugi warunek to zakup dwóch opakowań. Dopiero wtedy każde z nich kosztuje 12,99 zł.
Sieć wprowadziła również dzienny limit zakupowy.
Maksymalnie cztery opakowania dziennie można kupić w promocyjnej cenie na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z obniżki na dwie pary produktów w ciągu jednego dnia.
Po przekroczeniu limitu obowiązuje cena poza promocją.
Tylko do soboty, 31 października
Promocja rozpoczęła się w czwartek, 29 października, i obowiązuje do soboty, 31 października 2026 roku.
To oznacza, że osoby planujące weekendowe zakupy mają ostatnią okazję, aby skorzystać z przedstawionej oferty.
Warto zwrócić uwagę, że promocja dotyczy konkretnego produktu: Ptasiego Mleczka E.Wedel waniliowego w opakowaniu 340 g.
Nie należy zakładać, że identyczny rabat obejmuje wszystkie warianty smakowe i gramatury.
Co to oznacza dla klientów?
Jeśli planujesz zakupy w Biedronce przed Wszystkich Świętych, warto sprawdzić tę promocję.
Za dwa opakowania Ptasiego Mleczka zapłacisz 25,98 zł zamiast 37,78 zł, pod warunkiem użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Najważniejsze: trzeba kupić dwa opakowania, a dzienny limit wynosi cztery sztuki na konto. Promocja kończy się 31 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.