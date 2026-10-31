Wyłączenia prądu w Warszawie od 31 października. Nawet 13 godzin utrudnień. Sprawdź listę ulic
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na kolejne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Stoen Operator zaplanował prace modernizacyjne i remontowe na początku listopada. Na liście znalazły się adresy między innymi na Bemowie, Woli, Pradze-Północ, w Wawrze i Wilanowie. Niektóre prace mają potrwać nawet 13 godzin, choć nie oznacza to, że przez cały ten czas mieszkańcy będą pozbawieni prądu.
Wyłączenia prądu w Warszawie. Co od soboty, 31 października?
Zbliżający się weekend Wszystkich Świętych oznacza dla wielu warszawiaków wzmożony ruch na drogach i przygotowania do odwiedzania cmentarzy. Warto jednak zwrócić uwagę także na harmonogram prac energetycznych.
Z dostępnego wykazu planowanych wyłączeń wynika, że na sobotę, 31 października, oraz niedzielę, 1 listopada, nie wskazano nowych planowych przerw w Warszawie. Pierwsze kolejne prace mają rozpocząć się w poniedziałek, 2 listopada.
Nie oznacza to, że w weekend nie mogą wystąpić awarie. Takie zdarzenia są niezależne od harmonogramu planowanych prac.
Poniedziałek, 2 listopada. Pierwsze adresy bez prądu
Na poniedziałek Stoen Operator zaplanował dwie przerwy związane z modernizacją stacji transformatorowych.
- Ulica Jeziorowa 48 – od godziny 8:00 do 10:00.
- Ulica Motylkowa 11–11H – od godziny 10:30 do 12:30.
W obu przypadkach planowane okno prac wynosi dwie godziny.
Wtorek, 3 listopada. Duże utrudnienia na Bemowie
Jedne z największych prac zaplanowano na wtorek, 3 listopada, na Bemowie.
Od godziny 7:00 do 20:00 prowadzone będą prace związane z modernizacją stacji transformatorowej.
W harmonogramie wymieniono wybrane posesje przy ulicach:
- Drzeworytników,
- Józefa Wybickiego,
- Kontuszowej,
- Legionowej,
- Lustrzanej,
- Miejskiej,
- Sterniczej,
- Słomianej.
Ważne: 13 godzin to czas przewidziany na prace, a nie zapowiedziany czas nieprzerwanego braku energii. Z komunikatu wynika, że podczas przełączeń mają wystąpić dwie przerwy trwające po około 30 minut.
Mieszkańcy powinni jednak sprawdzić szczegółowy wykaz adresów, ponieważ wyłączenie nie obejmuje wszystkich budynków przy wymienionych ulicach.
Wola i Praga-Północ. Kolejne wyłączenia
We wtorek, 3 listopada, zaplanowano również prace w innych częściach stolicy.
Wola:
- Grzybowska 47 – godz. 7:00–16:00.
- Wolska 71 – godz. 7:00–9:00.
Praga-Północ:
- Wrzesińska 6 – godz. 8:00–14:00.
Przy ulicy Grzybowskiej prace mają być związane z modernizacją sieci niskiego napięcia, a przy Wrzesińskiej z przebudową sieci kablowej.
Targówek i Wawer. Mieszkańcy powinni sprawdzić adresy
Na 3 listopada zaplanowano również wyłączenia dotyczące kolejnych nieruchomości.
W godzinach 8:00–15:00 prace obejmą wybrane posesje przy ulicach Jeleniogórskiej, Jesiotrowej, Klukowskiej i Palmirskiej.
Tego samego dnia od 8:00 do 13:00 zaplanowano prace przy ulicach Poprzecznej IV i Rzeźbiarskiej w Wawrze.
W wykazie znajdują się między innymi adresy Poprzeczna IV 23 oraz Rzeźbiarska 76A, 76B i 85.
Środa, 4 listopada. Następne prace energetyczne
W środę harmonogram obejmuje kolejne ulice Warszawy.
|Ulica lub rejon
|Planowane godziny
|Marcina Kątskiego i Wiklinowa
|7:30–13:30
|Spytka z Melsztyna 12 i 14
|8:00–15:00
|Jachowicza, Przedmiejska i Przylaszczkowa
|8:00–13:00
|Wolborska 7–7A i 9
|8:00–13:00
|Michała Kajki 41
|8:00–14:00
Prace obejmują modernizację linii, rozbudowę sieci oraz przebudowę infrastruktury kablowej.
Czwartek, 5 listopada. Kolejne utrudnienia w Warszawie
Prace przy ulicach Marcina Kątskiego i Wiklinowej mają być kontynuowane również w czwartek, 5 listopada, w godzinach 7:30–13:30.
Dodatkowo na godziny 8:00–13:00 zaplanowano prace dotyczące wybranych posesji przy ulicach Bruzdowej, Grabalówki i Sytej w Wilanowie.
Oznacza to, że również w kolejnych dniach mieszkańcy powinni sprawdzać komunikaty operatora.
Jak przygotować się na wyłączenie prądu?
Nawet kilkugodzinna przerwa w dostawach energii może utrudnić codzienne funkcjonowanie.
Przed planowanymi pracami warto naładować telefon i powerbank, przygotować latarkę oraz sprawdzić, czy urządzenia wymagające stałego zasilania mają odpowiednie zabezpieczenie.
Podczas wyłączenia najlepiej ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki, aby żywność jak najdłużej zachowała właściwą temperaturę.
W przypadku nagłego zaniku zasilania warto sprawdzić, czy problem dotyczy także sąsiednich budynków.
Co to oznacza dla Ciebie?
Najbliższe planowane wyłączenia prądu w Warszawie rozpoczną się w poniedziałek, 2 listopada. Najwięcej prac zapowiedziano na wtorek i środę.
Ważne jest sprawdzenie nie tylko nazwy ulicy, lecz także numeru budynku. Wyłączenia obejmują konkretne nieruchomości, a nie całe dzielnice.
Aktualne komunikaty można znaleźć na stronie Stoen Operator w zakładce dotyczącej planowanych wyłączeń i awarii. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej można skorzystać z numeru pogotowia energetycznego 991.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.