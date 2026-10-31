Gigantyczna promocja w Biedronce! Drugi produkt całkowicie gratis. Rodzice mogą sporo zaoszczędzić
Biedronka przygotowała dużą promocję dla rodziców małych dzieci. Popularne pieluchomajtki Dada Pants Extra Care objęto ofertą „1+1 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań tańsze można otrzymać bez dodatkowej opłaty. Promocja trwa tylko do soboty, 31 października, a sieć wprowadziła ważny limit zakupowy.
Wielka promocja w Biedronce. Pieluchomajtki Dada Pants 1+1 gratis
Rodzice małych dzieci doskonale wiedzą, jak dużą część domowego budżetu mogą pochłaniać pieluchy i inne artykuły higieniczne. Dlatego promocje na produkty codziennego użytku cieszą się szczególnym zainteresowaniem.
Tym razem Biedronka przygotowała atrakcyjną ofertę na pieluchomajtki marki Dada.
Od czwartku, 29 października, wszystkie pieluchomajtki Dada Pants Extra Care są dostępne w promocji „1+1 gratis”.
Przy zakupie dwóch opakowań klient płaci za droższe, a tańsze otrzymuje gratis.
Jeżeli oba opakowania mają taką samą cenę, oznacza to oszczędność wynoszącą 50 procent w porównaniu z zakupem bez promocji.
Można mieszać rozmiary. Ważna wiadomość dla rodziców
Jednym z najważniejszych warunków promocji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.
Biedronka pozwala mieszać różne rozmiary pieluchomajtek Dada Pants Extra Care.
To szczególnie przydatne rozwiązanie dla rodzin, które mają więcej niż jedno małe dziecko, albo chcą kupić opakowania w różnych rozmiarach.
Na materiałach promocyjnych widoczne są między innymi pieluchomajtki w rozmiarach 4, 5, 6, 7 i 8.
Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych opakowań, aby skorzystać z oferty.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku produktów o różnych cenach gratis otrzymuje się tańszy produkt.
Biedronka wprowadziła limit. Maksymalnie dwa opakowania gratis
Promocja nie jest dostępna bez ograniczeń.
Zgodnie z oficjalnymi warunkami dzienny limit wynosi cztery opakowania na kartę Moja Biedronka, z czego maksymalnie dwa mogą być gratis.
Oznacza to, że podczas jednego dnia można skorzystać z promocji na dwie pary produktów, pod warunkiem spełnienia pozostałych zasad oferty.
Jeżeli klient wybierze więcej opakowań, nadwyżka nie będzie objęta tym samym rabatem w ramach dziennego limitu.
Dlatego przed zakupami warto sprawdzić, ile produktów rzeczywiście potrzebujemy.
Jest jeszcze jeden warunek. Potrzebna karta lub aplikacja
Aby skorzystać z promocji, należy użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka.
Oferta „1+1 gratis” nie jest bezwarunkową obniżką dla wszystkich kupujących.
Przy kasie trzeba zeskanować kartę lojalnościową albo aplikację przypisaną do konta.
W przeciwnym razie rabat może nie zostać naliczony.
Warto zwrócić na to uwagę szczególnie podczas większych zakupów, gdy łatwo przeoczyć warunki poszczególnych promocji.
Tylko trzy dni. Promocja kończy się 31 października
Oferta rozpoczęła się w czwartek, 29 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają ograniczony czas na skorzystanie z promocji.
Dla rodziców regularnie kupujących pieluchomajtki może to być okazja do uzupełnienia domowych zapasów.
Przed zakupem większej liczby opakowań warto jednak upewnić się, że wybrany rozmiar będzie odpowiedni dla dziecka.
Ile można zaoszczędzić?
Dokładna wysokość oszczędności zależy od cen wybranych opakowań, których nie podano na udostępnionym banerze.
Przykładowo, gdyby jedno opakowanie kosztowało 40 zł, przy zakupie dwóch identycznych produktów bez promocji trzeba byłoby zapłacić 80 zł.
W ramach akcji „1+1 gratis” rachunek wyniósłby 40 zł.
Oszczędność w takim przykładowym przypadku wyniosłaby 40 zł, czyli połowę standardowej wartości zakupów.
To jedynie ilustracja mechanizmu promocji, a nie potwierdzona cena pieluchomajtek w Biedronce.
Co to oznacza dla klientów?
Rodzice planujący zakup pieluchomajtek mogą skorzystać z promocji, która pozwala otrzymać drugie, tańsze opakowanie gratis.
Najważniejsze zasady są proste: można dowolnie mieszać rozmiary, ale trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.