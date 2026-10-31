Gigantyczne promocje w Netto w sobotę! Banany, masło i wielkie rabaty na zakupy
Netto przygotowało mocne promocje na ostatnią sobotę października. Klienci mogą kupić banany za 2,99 zł, masło Łaciate za 4,29 zł, a olej rzepakowy nawet o połowę taniej. W ofercie znalazły się również kawa, mleko, owoce, warzywa i słodycze. Większość okazji kończy się już 31 października, dlatego osoby planujące zakupy przed Wszystkich Świętych powinny zwrócić uwagę na terminy i limity.
Netto przecenia popularne produkty. Banany za 2,99 zł
W sobotę, 31 października, klienci Netto mogą skorzystać z ostatniego dnia kilku gazetek promocyjnych.
Jedną z najbardziej atrakcyjnych cen jest oferta na banany.
Kilogram bananów kosztuje 2,99 zł. To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić zapasy owoców na długi weekend.
Wśród produktów objętych ofertą znalazły się również pomidory malinowe w cenie 6,99 zł za kilogram.
Promocje obowiązują do soboty, 31 października, lub do wyczerpania zapasów.
Masło Łaciate za 4,29 zł. Kolejna okazja przed weekendem
Dużą uwagę przyciąga również cena masła.
Masło ekstra Łaciate dostępne jest w gazetce Netto za 4,29 zł.
To produkt, który regularnie pojawia się na listach zakupowych polskich rodzin, szczególnie przed weekendem, gdy wiele osób przygotowuje domowe wypieki i rodzinne posiłki.
Warto sprawdzić cenę przy półce oraz szczegółowe warunki oferty w wybranym sklepie.
Olej rzepakowy o połowę taniej. Trzeba kupić dwie butelki
Netto przygotowało również dużą obniżkę na olej rzepakowy Polski.
Standardowa cena wskazana w gazetce wynosi 10,99 zł za litr.
Przy zakupie dwóch butelek cena spada do 5,49 zł za sztukę.
Oznacza to, że za dwa litry oleju klienci zapłacą 10,98 zł zamiast 21,98 zł.
Oszczędność wynosi aż 11 zł.
Promocja obowiązuje do 31 października lub do wyczerpania zapasów.
Mleko Łowickie za 1,99 zł. Jest ważny warunek
Wśród najciekawszych ofert znalazło się także mleko UHT Łowickie o zawartości tłuszczu 3,2 procent.
Cena regularna podana w gazetce wynosi 3,69 zł za litr.
Sieć przygotowała dwa poziomy rabatów:
- Przy zakupie trzech opakowań cena wynosi 2,29 zł za sztukę.
- Przy zakupie dwunastu opakowań cena spada do 1,99 zł za sztukę.
W drugim wariancie obniżka względem wskazanej ceny regularnej wynosi około 46 procent.
To propozycja dla osób, które kupują mleko w większych ilościach i chcą zrobić zapasy.
Kawa Eduscho za 49,99 zł. Promocje również na słodycze
Miłośnicy kawy mogą zwrócić uwagę na kilogramowe opakowania kawy ziarnistej Eduscho.
Warianty Espresso Classic i Caffè Crema kosztują 49,99 zł za kilogram.
Netto przygotowało również promocje na słodycze.
Wafelki Knoppers objęto ofertą 2+1 gratis. Klienci mogą mieszać wybrane rodzaje produktów, a najtańszy z trzech otrzymują bez dodatkowej opłaty.
W gazetce znalazła się także promocja na wybrane napoje izotoniczne Oshee. Przy zakupie dwóch produktów tańszy jest gratis.
Papryka 44 procent taniej. Borówki również przecenione
Netto przygotowało atrakcyjne oferty także w dziale warzyw i owoców.
Czerwona papryka kosztuje 9,99 zł za kilogram zamiast 17,99 zł. To obniżka o 44 procent.
Z kolei opakowanie borówek o gramaturze 300 g można kupić za 14,99 zł zamiast 24,99 zł.
Oznacza to rabat wynoszący 40 procent.
Dla osób planujących rodzinny obiad lub przygotowanie przekąsek na weekend to kolejna możliwość ograniczenia wydatków.
Oto najciekawsze promocje w Netto na sobotę, 31 października
|Produkt
|Cena lub oferta
|Banany
|2,99 zł/kg
|Masło ekstra Łaciate
|4,29 zł
|Pomidory malinowe
|6,99 zł/kg
|Olej rzepakowy Polski 1 l
|5,49 zł przy zakupie 2 szt.
|Mleko Łowickie UHT 3,2%
|1,99 zł przy zakupie 12 szt.
|Papryka czerwona
|9,99 zł/kg
|Borówki 300 g
|14,99 zł
|Kawa ziarnista Eduscho 1 kg
|49,99 zł
|Wafelki Knoppers
|2+1 gratis
|Wybrane napoje Oshee
|1+1 gratis
|Makaron Lubella 400 g
|3,39 zł
Promocje kończą się w sobotę. Nie warto odkładać zakupów
Oferty pochodzą z gazetek Netto obowiązujących od 26 lub 29 października do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że sobota jest ostatnim dniem obowiązywania wielu z przedstawionych rabatów.
Warto pamiętać, że niektóre ceny wymagają zakupu kilku sztuk produktu. Dotyczy to między innymi mleka i oleju.
Dostępność poszczególnych artykułów może różnić się w zależności od sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy przed Wszystkich Świętych, warto sprawdzić aktualną ofertę Netto.
Największą uwagę zwracają banany za 2,99 zł, olej przeceniony o połowę oraz mleko za 1,99 zł przy zakupie dwunastu opakowań.
Osoby robiące większe zakupy mogą skorzystać z kilku promocji jednocześnie, pamiętając o warunkach poszczególnych ofert.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.