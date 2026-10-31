Wyłączenia wody w Warszawie od soboty, 31 października. Mieszkańcy tych ulic muszą przygotować się na utrudnienia
Warszawskie wodociągi opublikowały harmonogram przerw w dostawach wody na przełomie października i listopada. Pierwsze utrudnienia związane z końcem tygodnia zaplanowano jeszcze w piątek wieczorem, a kolejne rozpoczną się po weekendzie. W niektórych budynkach mieszkańcy pozostaną bez bieżącej wody nawet przez osiem godzin. Sprawdziliśmy dokładne adresy i terminy wskazane przez MPWiK.
Wyłączenia wody w Warszawie. Co wydarzy się w sobotę, 31 października?
Zbliżający się weekend Wszystkich Świętych oznacza dla mieszkańców Warszawy nie tylko zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej. Warto również sprawdzić harmonogram prac wodociągowych.
Zgodnie z aktualnym wykazem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ostatnie planowe wyłączenie przed weekendem obejmuje rejon ulicy Trzcinowej we Włochach.
Przerwę zaplanowano od piątku, 30 października, od godziny 23:00 do soboty, 31 października, do godziny 00:00.
Wyłączenie dotyczy następujących posesji:
- Trzcinowa 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37 i 41.
W opublikowanym harmonogramie nie ma kolejnych planowych przerw rozpoczynających się w ciągu dnia 31 października ani 1 listopada. Nie wyklucza to jednak awarii, które mogą wystąpić niezależnie od planowanych prac.
Poniedziałek, 2 listopada. Wyłączenia na Ochocie
Kolejne prace wodociągowe zaplanowano na poniedziałek, 2 listopada.
W godzinach 11:00–15:00 wody zabraknie w wybranych budynkach przy ulicy Filtrowej na Ochocie.
MPWiK wskazuje następujące adresy:
Filtrowa 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53 i 55.
Planowana przerwa potrwa cztery godziny.
Śródmieście. Wody zabraknie w centrum Warszawy
Również 2 listopada MPWiK zaplanowało prace w Śródmieściu.
Pierwsze wyłączenie potrwa od godziny 15:00 do 20:00 i obejmie budynki przy ulicy Kredytowej oraz placu Stanisława Małachowskiego.
W wykazie znajdują się:
- Kredytowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9,
- plac Stanisława Małachowskiego 1.
Drugie wyłączenie zaplanowano na godziny 17:30–20:00.
Dotyczyć będzie nieruchomości przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 10 oraz placu Jana Henryka Dąbrowskiego 5, 7, 10 i 12.
Wtorek, 3 listopada. Utrudnienia na Ursynowie
We wtorek przerwy w dostawach wody obejmą część Ursynowa.
Od godziny 8:00 do 16:00 zaplanowano wyłączenie dotyczące wybranych posesji przy ulicach Drumli, Gajdy i Klarnecistów.
Wśród wskazanych adresów znajdują się:
- Drumli 3, 7, 7A, 7B, 8, 8A, 9, 9A, 9B, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14 i 16,
- Gajdy 1, 3, 3A, 8, 9, 10 i 13,
- Klarnecistów 2, 3 i 7.
To jedno z najdłuższych wyłączeń w najbliższym harmonogramie. Prace mają potrwać osiem godzin.
Kolejne ulice Ursynowa bez wody
Tego samego dnia zaplanowano jeszcze jedną przerwę, tym razem w godzinach 8:00–14:00.
Dotyczy ona następujących adresów:
- Jana Ciszewskiego 5,
- Nugat 4 i 8,
- Romualda Gutta 1 i 2,
- Stefana Kopcińskiego 9, 16 i 18.
W tych budynkach mieszkańcy powinni przygotować się na sześciogodzinną przerwę w dostawie bieżącej wody.
Środa, 4 listopada. Wyłączenia we Włochach i na Żoliborzu
W środę, 4 listopada, MPWiK zaplanowało kolejne prace.
We Włochach od godziny 20:00 do 23:00 wyłączenie obejmie wybrane posesje przy ulicach Janiszowskiej, Robotniczej i Trojańskiej.
Na Żoliborzu od godziny 8:00 do 11:00 przerwa dotyczyć będzie budynków przy:
- alei Wojska Polskiego 50/54 i 56,
- Stanisława Wyspiańskiego 2, 4, 5 i 6/8.
Mieszkańcy tych nieruchomości powinni wcześniej przygotować wodę do podstawowych potrzeb.
Co zrobić przed wyłączeniem wody?
Nawet kilkugodzinna przerwa może utrudnić codzienne funkcjonowanie, szczególnie rodzinom z małymi dziećmi, seniorom i osobom wymagającym opieki.
Przed rozpoczęciem prac warto przygotować zapas wody do picia, gotowania i podstawowych czynności higienicznych. Dobrze również wcześniej zakończyć pranie i zmywanie.
Trzeba pamiętać, że podane godziny są planowane. Rzeczywisty czas przywrócenia dostaw może się zmienić.
Gdzie sprawdzić, czy zabraknie wody w Twoim domu?
Wyłączenia nie obejmują całych dzielnic, lecz konkretne posesje wskazane w harmonogramie.
Aktualny wykaz znajduje się na oficjalnej stronie MPWiK w zakładce „Wyłączenia planowane”. Operator publikuje tam również informacje o awariach.
Mieszkańcy mogą uzyskać informacje pod całodobowym numerem Pogotowia Wodociągowego 994.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na Ochocie, w Śródmieściu, na Ursynowie, Żoliborzu lub we Włochach, sprawdź dokładny numer swojego budynku w harmonogramie MPWiK.
Najbliższe większe planowe wyłączenia rozpoczną się w poniedziałek, 2 listopada. Niektóre potrwają kilka godzin, a na Ursynowie nawet osiem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.