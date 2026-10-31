Biedronka mocno obniżyła cenę popularnego produktu! Z 15,99 zł na 9,99 zł. Promocja tylko do soboty
Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję na ostatnie dni października. Tym razem znacznie taniej można kupić jeden z najpopularniejszych produktów wykorzystywanych w polskiej kuchni. Duży słoik majonezu Winiary kosztuje zaledwie 9,99 zł zamiast 15,99 zł. Jest jednak ważny warunek, a na skorzystanie z oferty zostało niewiele czasu.
Wielka promocja w Biedronce. Majonez Winiary za 9,99 zł
Biedronka kontynuuje serię obniżek na produkty spożywcze. W najnowszej ofercie znalazł się majonez dekoracyjny Winiary, który od lat jest jednym z rozpoznawalnych produktów na polskich stołach.
Słoik majonezu Winiary o pojemności 800 ml można kupić za 9,99 zł.
To znacznie mniej niż cena podana poza promocją, która wynosi 15,99 zł.
Różnica to aż 6 zł na jednym opakowaniu, czyli około 37,5 procent.
Majonez jest wykorzystywany między innymi do przygotowywania sałatek, jajek, kanapek i domowych sosów. Promocja może więc zainteresować osoby, które planują rodzinne spotkania i większe zakupy spożywcze.
Dwa słoiki za 19,98 zł. Można zaoszczędzić 12 zł
Najważniejszy warunek promocji dotyczy liczby kupowanych produktów.
Aby zapłacić 9,99 zł za słoik, trzeba kupić dwa opakowania majonezu Winiary po 800 ml.
Wówczas rachunek wygląda następująco:
- Dwa słoiki poza promocją: 31,98 zł.
- Dwa słoiki w promocji: 19,98 zł.
- Łączna oszczędność: 12 zł.
Dla osób regularnie korzystających z majonezu to możliwość uzupełnienia zapasów i ograniczenia wydatków.
Bez karty Moja Biedronka nie będzie tak tanio
Promocja ma jeszcze jeden istotny warunek.
Aby skorzystać z obniżonej ceny, trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Bez karty albo po przekroczeniu limitu cena jednego słoika wynosi 15,99 zł.
Warto zatem pamiętać o zeskanowaniu aplikacji lub karty podczas płacenia.
Biedronka wprowadziła również ograniczenie dotyczące liczby produktów kupowanych w promocyjnej cenie.
Limit czterech słoików dziennie
Zgodnie z materiałami promocyjnymi limit wynosi cztery słoiki dziennie na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może kupić maksymalnie dwie pary majonezu w obniżonej cenie w ciągu jednego dnia.
Przy zakupie czterech opakowań rachunek wyniesie 39,96 zł zamiast 63,96 zł, czyli oszczędność sięgnie 24 zł.
Warto jednak kupować tyle produktu, ile rzeczywiście zostanie wykorzystane, i sprawdzić termin przydatności do spożycia.
Promocja kończy się w sobotę, 31 października
Oferta rozpoczęła się w czwartek, 29 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że sobota jest ostatnim dniem obowiązywania przedstawionej promocji.
Zainteresowanie obniżką może być duże, ponieważ dotyczy popularnego produktu w dużym opakowaniu.
Dostępność majonezu może różnić się w poszczególnych sklepach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce przed Wszystkich Świętych, warto zwrócić uwagę na promocję majonezu Winiary.
Za dwa słoiki o pojemności 800 ml zapłacisz 19,98 zł zamiast 31,98 zł. Warunkiem jest zakup dwóch opakowań oraz użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Promocja obowiązuje tylko do 31 października, a dzienny limit wynosi cztery sztuki na konto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.