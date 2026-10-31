Biedronka mocno obniżyła cenę popularnego produktu! Z 15,99 zł na 9,99 zł. Promocja tylko do soboty

31 października 2026 11:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka przygotowała kolejną dużą promocję na ostatnie dni października. Tym razem znacznie taniej można kupić jeden z najpopularniejszych produktów wykorzystywanych w polskiej kuchni. Duży słoik majonezu Winiary kosztuje zaledwie 9,99 zł zamiast 15,99 zł. Jest jednak ważny warunek, a na skorzystanie z oferty zostało niewiele czasu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Wielka promocja w Biedronce. Majonez Winiary za 9,99 zł

Biedronka kontynuuje serię obniżek na produkty spożywcze. W najnowszej ofercie znalazł się majonez dekoracyjny Winiary, który od lat jest jednym z rozpoznawalnych produktów na polskich stołach.

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Słoik majonezu Winiary o pojemności 800 ml można kupić za 9,99 zł.

To znacznie mniej niż cena podana poza promocją, która wynosi 15,99 zł.

Różnica to aż 6 zł na jednym opakowaniu, czyli około 37,5 procent.

Majonez jest wykorzystywany między innymi do przygotowywania sałatek, jajek, kanapek i domowych sosów. Promocja może więc zainteresować osoby, które planują rodzinne spotkania i większe zakupy spożywcze.

Dwa słoiki za 19,98 zł. Można zaoszczędzić 12 zł

Najważniejszy warunek promocji dotyczy liczby kupowanych produktów.

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Aby zapłacić 9,99 zł za słoik, trzeba kupić dwa opakowania majonezu Winiary po 800 ml.

Wówczas rachunek wygląda następująco:

  • Dwa słoiki poza promocją: 31,98 zł.
  • Dwa słoiki w promocji: 19,98 zł.
  • Łączna oszczędność: 12 zł.

Dla osób regularnie korzystających z majonezu to możliwość uzupełnienia zapasów i ograniczenia wydatków.

Bez karty Moja Biedronka nie będzie tak tanio

Promocja ma jeszcze jeden istotny warunek.

Aby skorzystać z obniżonej ceny, trzeba użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.

Bez karty albo po przekroczeniu limitu cena jednego słoika wynosi 15,99 zł.

Warto zatem pamiętać o zeskanowaniu aplikacji lub karty podczas płacenia.

Biedronka wprowadziła również ograniczenie dotyczące liczby produktów kupowanych w promocyjnej cenie.

Limit czterech słoików dziennie

Zgodnie z materiałami promocyjnymi limit wynosi cztery słoiki dziennie na kartę Moja Biedronka.

Oznacza to, że klient może kupić maksymalnie dwie pary majonezu w obniżonej cenie w ciągu jednego dnia.

Przy zakupie czterech opakowań rachunek wyniesie 39,96 zł zamiast 63,96 zł, czyli oszczędność sięgnie 24 zł.

Warto jednak kupować tyle produktu, ile rzeczywiście zostanie wykorzystane, i sprawdzić termin przydatności do spożycia.

Promocja kończy się w sobotę, 31 października

Oferta rozpoczęła się w czwartek, 29 października, i potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.

Oznacza to, że sobota jest ostatnim dniem obowiązywania przedstawionej promocji.

Zainteresowanie obniżką może być duże, ponieważ dotyczy popularnego produktu w dużym opakowaniu.

Dostępność majonezu może różnić się w poszczególnych sklepach.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce przed Wszystkich Świętych, warto zwrócić uwagę na promocję majonezu Winiary.

Za dwa słoiki o pojemności 800 ml zapłacisz 19,98 zł zamiast 31,98 zł. Warunkiem jest zakup dwóch opakowań oraz użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Promocja obowiązuje tylko do 31 października, a dzienny limit wynosi cztery sztuki na konto.

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