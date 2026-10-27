Biedronka mocno przeceniła znicze przed Wszystkimi Świętymi. Cena spada do 3,99 zł, ale jest warunek
Do Wszystkich Świętych zostało już tylko kilka dni, a Biedronka przygotowała promocję na znicze z wkładem parafinowym. Przy zakupie sześciu sztuk cena jednego znicza spada z 6,99 zł do zaledwie 3,99 zł. Oznacza to, że na sześciu zniczach można zaoszczędzić aż 18 zł. Oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku.
Biedronka obniżyła ceny zniczy. Promocja przed 1 listopada
Wielkimi krokami zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. Polacy przygotowują się do odwiedzania grobów bliskich, porządkują nagrobki i kupują kwiaty oraz znicze.
W odpowiedzi na przedświąteczne zakupy Biedronka przygotowała specjalną promocję na znicze z wkładem parafinowym.
Oferta obejmuje znicze o wadze wkładu 80 g, dostępne w różnych rodzajach.
Cena regularna jednego znicza wynosi 6,99 zł. Jednak przy zakupie sześciu sztuk można zapłacić znacznie mniej.
Każdy z sześciu zniczy kosztuje wtedy 3,99 zł.
To obniżka o około 43 proc. względem ceny pojedynczej sztuki.
Trzeba kupić sześć sztuk. Ile można zaoszczędzić?
Warunek promocji jest prosty: aby otrzymać niższą cenę, należy kupić sześć zniczy objętych ofertą.
Różnica w rachunku jest wyraźna.
|Zakup sześciu zniczy
|Łączny koszt
|W cenie 6,99 zł za sztukę
|41,94 zł
|W promocji po 3,99 zł za sztukę
|23,94 zł
|Oszczędność
|18,00 zł
Oznacza to, że kupując sześć zniczy w promocji, klient wydaje o 18 zł mniej niż przy zakupie takiej samej liczby produktów po cenie pojedynczej sztuki.
Oferta może być szczególnie interesująca dla osób, które odwiedzają kilka grobów i potrzebują większej liczby zniczy.
Znicze w różnych kolorach i wzorach
Na materiale promocyjnym Biedronki przedstawiono kilka wariantów zniczy.
Wśród nich znajdują się modele w kolorze białym i czerwonym, z ozdobnym szkłem oraz złotymi elementami.
Wszystkie prezentowane znicze mają wkład parafinowy o wadze 80 g.
Warto jednak pamiętać, że waga wkładu nie oznacza gwarantowanego czasu palenia. Ten może zależeć między innymi od konstrukcji znicza i warunków atmosferycznych.
Dostępność poszczególnych wzorów może różnić się w zależności od sklepu.
Promocja kończy się dzień przed Wszystkimi Świętymi
Oferta Biedronki obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Oznacza to, że promocyjne ceny obowiązują do dnia poprzedzającego Wszystkich Świętych.
Osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę na termin promocji oraz dostępność produktów.
W ostatnich dniach października zainteresowanie zniczami i dekoracjami nagrobnymi może być większe, dlatego wybrane wzory mogą wyprzedać się wcześniej.
Czy potrzebna jest karta Moja Biedronka?
Na przedstawionym materiale reklamowym nie wskazano konieczności posiadania karty Moja Biedronka ani aplikacji.
Podstawowym warunkiem uzyskania ceny 3,99 zł jest zakup sześciu zniczy objętych promocją.
Przed zapłatą warto upewnić się, że przy kasie została naliczona właściwa cena.
Przy zakupie mniejszej liczby sztuk należy liczyć się z ceną 6,99 zł za znicz.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz odwiedzić groby bliskich 1 listopada, promocja może pomóc ograniczyć wydatki na znicze.
Przy zakupie sześciu sztuk zapłacisz łącznie 23,94 zł zamiast 41,94 zł.
Najważniejsze informacje:
- Cena promocyjna: 3,99 zł za sztukę.
- Cena pojedynczej sztuki: 6,99 zł.
- Warunek: zakup sześciu zniczy.
- Produkt: znicz z wkładem parafinowym 80 g, różne rodzaje.
- Termin: od 26 do 31 października 2026 roku.
- Oszczędność na sześciu sztukach: 18 zł.
Promocja kończy się w sobotę, 31 października, czyli dzień przed Wszystkimi Świętymi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.