Może być bardzo niebezpiecznie. Warszawska spółdzielnia ostrzega mieszkańców
Niepokojący apel do mieszkańców warszawskiego Gocławia. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” ostrzega przed coraz częstszą obecnością dzików w pobliżu bloków mieszkalnych i terenów zielonych. Zwierzęta mogą stanowić zagrożenie, szczególnie gdy zostaną spłoszone lub gdy w pobliżu znajdują się młode. Spółdzielnia przypomina, jak zachować się podczas spotkania z dzikiem i czego pod żadnym pozorem nie robić.
Dziki coraz częściej na Gocławiu. Spółdzielnia wydała ostrzeżenie
Mieszkańcy warszawskiego Gocławia powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów po osiedlu. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław-Lotnisko” opublikowała komunikat dotyczący obecności dzików w tej części Pragi-Południe.
Jak informuje spółdzielnia, zwierzęta coraz częściej pojawiają się nie tylko na terenach zielonych, ale również w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.
To sytuacja, która wymaga ostrożności szczególnie od osób spacerujących z psami, rodziców małych dzieci oraz mieszkańców wracających do domów po zmroku.
Dziki są dzikimi zwierzętami i choć zazwyczaj unikają kontaktu z człowiekiem, mogą zachować się nieprzewidywalnie, jeżeli poczują się zagrożone.
Spotkałeś dzika? Tego pod żadnym pozorem nie rób
Spółdzielnia przypomina mieszkańcom podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Przede wszystkim nie należy podchodzić do dzika, próbować go głaskać ani przepędzać.
Najważniejsze jest zachowanie spokoju i pozostawienie zwierzęciu możliwości swobodnego oddalenia się.
Nie wolno również blokować dzikowi drogi ucieczki. Zwierzę, które poczuje się osaczone, może zareagować agresywnie.
Jeżeli dzik znajduje się na chodniku, przy wejściu do budynku lub w pobliżu osiedlowej alejki, najlepiej zachować dystans i spokojnie wycofać się w bezpieczne miejsce.
Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów ani prowokować zwierzęcia.
Szczególnie niebezpieczne może być spotkanie z lochą i młodymi
Spółdzielnia zwraca uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię.
Nie należy zbliżać się do młodych dzików, nawet jeśli wyglądają na pozostawione bez opieki.
W pobliżu może znajdować się locha, która będzie bronić swojego potomstwa.
Próba podejścia do warchlaków, fotografowania ich z bliska czy dotykania może wywołać reakcję obronną dorosłego zwierzęcia.
Dlatego podczas spacerów po terenach zielonych należy zachować czujność i obserwować otoczenie.
Spacerujesz z psem? Obowiązuje szczególna ostrożność
Obecność dzików stanowi również zagrożenie podczas spacerów z czworonogami.
Pies może próbować pogonić dzika, oszczekiwać go lub zbliżyć się do młodych.
Takie zachowanie może sprowokować zwierzę do obrony.
Spółdzielnia apeluje, aby trzymać psy na smyczy i nie pozwalać im podchodzić do dzików.
Jeżeli podczas spaceru zauważymy zwierzę, najlepiej zmienić trasę i spokojnie oddalić się z psem.
Nie dokarmiaj dzików. Resztki jedzenia mogą przyciągać zwierzęta
Kolejnym problemem jest dostępność pożywienia na osiedlach.
Dziki mogą pojawiać się w pobliżu zabudowań, ponieważ znajdują tam łatwo dostępne źródła pokarmu.
Dlatego mieszkańcy nie powinni pozostawiać resztek jedzenia na zewnątrz ani celowo dokarmiać zwierząt.
Dokarmianie może zachęcać dziki do regularnego powracania w pobliże budynków mieszkalnych.
Warto również zadbać o właściwe zabezpieczenie odpadów i nie pozostawiać jedzenia przy altanach śmietnikowych.
Gdzie zgłosić niebezpieczne spotkanie z dzikiem?
Spółdzielnia podkreśla, że mieszkańcy nie powinni samodzielnie podejmować prób przepędzania lub odławiania dzików.
Jeżeli zwierzę stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, należy powiadomić odpowiednie służby.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Samo zauważenie dzika nie oznacza jednak automatycznie sytuacji wymagającej wezwania służb ratunkowych.
Najważniejsze jest zachowanie bezpiecznej odległości i unikanie kontaktu ze zwierzęciem.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli mieszkasz na Gocławiu lub spacerujesz po okolicznych terenach zielonych, zwracaj uwagę na otoczenie, szczególnie wieczorem i po zmroku.
W razie spotkania dzika:
- zachowaj spokój i bezpieczny dystans;
- nie próbuj go głaskać, płoszyć ani przepędzać;
- nie zbliżaj się do młodych;
- nie blokuj zwierzęciu drogi ucieczki;
- trzymaj psa na smyczy;
- nie zostawiaj resztek jedzenia na zewnątrz;
- w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod 112.
Apel spółdzielni „Gocław-Lotnisko” jest przypomnieniem, że nawet na dużych warszawskich osiedlach można spotkać dzikie zwierzęta. Najważniejsze to nie prowokować ich i pozwolić im spokojnie odejść.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.