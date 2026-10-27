Wielka przecena w Biedronce. Drugi produkt 50 proc. taniej, można mieszać dowolnie
Biedronka przygotowała promocję, która może zainteresować osoby uzupełniające zapasy w zamrażarce. Od 26 do 31 października 2026 roku wszystkie mrożone warzywa i owoce marki Mroźna Kraina objęto specjalną ofertą. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o połowę mniej. Co ważne, klienci mogą dowolnie łączyć różne rodzaje mrożonek.
Biedronka obniża ceny mrożonek. Promocja obejmuje całą markę
W najnowszej ofercie Biedronki pojawiła się akcja skierowana do osób, które regularnie kupują mrożone warzywa i owoce.
Sieć objęła promocją wszystkie mrożone warzywa i owoce marki Mroźna Kraina.
Zasada jest prosta: przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy produkt jest 50 proc. tańszy.
Promocja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
To okazja do uzupełnienia domowych zapasów produktów, które można przechowywać przez dłuższy czas, zgodnie z terminem przydatności podanym na opakowaniu.
Borówki, truskawki i szpinak. Można dowolnie mieszać produkty
Jednym z najważniejszych elementów promocji jest możliwość dowolnego łączenia produktów.
Biedronka informuje wprost: „Mieszaj dowolnie”.
Oznacza to, że nie trzeba kupować dwóch takich samych opakowań.
Na materiale promocyjnym pokazano między innymi:
- mrożone borówki;
- truskawki bez szypułek;
- szpinak rozdrobniony;
- marchewkę z groszkiem;
- warzywa na patelnię;
- fasolę szparagową żółtą ciętą.
Wszystkie te produkty należą do oferty marki Mroźna Kraina.
Dzięki możliwości łączenia różnych mrożonek klienci mogą skompletować zarówno składniki do obiadów, jak i owoce do deserów.
Jak działa promocja? Drugi produkt za połowę ceny
Warto zwrócić uwagę na dokładne zasady naliczania rabatu.
Biedronka nie oferuje 50-procentowej obniżki na każdy produkt. Rabat dotyczy drugiego, tańszego artykułu przy zakupie dwóch produktów objętych akcją.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze dwie mrożonki kosztujące po 10 zł, za pierwszą zapłaci 10 zł, a za drugą 5 zł.
Łącznie wyda więc 15 zł zamiast 20 zł.
W takim przypadku oszczędność na całych zakupach wynosi 25 proc.
Jeżeli wybrane produkty mają różne ceny, rabat naliczany jest od tańszego.
To istotne, ponieważ największą procentową korzyść w odniesieniu do całego koszyka można uzyskać przy łączeniu produktów o podobnych cenach.
Mrożone warzywa na szybki obiad
Promocja może być szczególnie przydatna dla osób, które chcą przygotowywać posiłki bez konieczności codziennego kupowania świeżych warzyw.
Mrożona marchewka z groszkiem może stanowić dodatek do ziemniaków i mięsa, a warzywa na patelnię sprawdzą się jako składnik szybkiego dania z ryżem lub makaronem.
Fasola szparagowa nadaje się do gotowania i podawania z bułką tartą, natomiast szpinak można wykorzystać do sosów, zapiekanek, naleśników czy makaronów.
Z kolei mrożone borówki i truskawki mogą posłużyć do przygotowania koktajli, owsianki, domowych wypieków i deserów.
Czy trzeba mieć kartę Moja Biedronka?
Na przedstawionym materiale promocyjnym dotyczącym mrożonek Mroźna Kraina nie wskazano obowiązku korzystania z karty Moja Biedronka ani aplikacji.
Nie podano również dziennego limitu zakupów.
Oznacza to, że w widocznych warunkach promocji najważniejszą zasadą jest zakup dwóch produktów objętych ofertą, przy czym drugi, tańszy kosztuje o połowę mniej.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić szczegółowe warunki akcji w sklepie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz uzupełnić zamrażarkę, promocja Biedronki pozwala połączyć zakupy różnych warzyw i owoców.
Nie trzeba wybierać dwóch identycznych opakowań, a rabat naliczany jest od tańszego produktu.
Najważniejsze zasady promocji:
- oferta obowiązuje od 26 do 31 października 2026 roku;
- dotyczy wszystkich mrożonych warzyw i owoców marki Mroźna Kraina;
- drugi, tańszy produkt jest 50 proc. tańszy;
- można dowolnie mieszać rodzaje mrożonek;
- na przedstawionej reklamie nie wskazano obowiązku posiadania karty lojalnościowej.
Promocja kończy się w sobotę, 31 października. Dostępność poszczególnych produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Źródło: oficjalny materiał promocyjny Biedronki, oferta od 26 do 31 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.