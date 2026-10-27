PILNE! Uruchomiono komunikację zastępczą za metro M1. Pociągi nie dojeżdżają do Młocin

27 października 2026 21:59 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. We wtorek, 27 października, wieczorem z powodu problemów technicznych w rejonie stacji Młociny ograniczono kursowanie pociągów M1. Warszawski Transport Publiczny uruchomił komunikację zastępczą, która obsługuje północny odcinek linii. Pasażerowie muszą liczyć się z przesiadkami i wydłużonym czasem podróży.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Uruchomiono komunikację zastępczą za metro

Warszawski Transport Publiczny poinformował o uruchomieniu autobusów zastępczych na odcinku Młociny – Słodowiec.

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Na opublikowanym przez WTP schemacie wskazano linię ZM1 oraz linię 156, z których pasażerowie mogą korzystać w rejonie stacji:

  • Młociny,
  • Wawrzyszew,
  • Stare Bielany,
  • Słodowiec.

Autobusy umożliwiają dojazd do stacji Słodowiec, gdzie można przesiąść się do kursujących pociągów metra.

Metro M1 kursuje na skróconej trasie

Z powodu problemów technicznych w rejonie stacji Młociny pociągi pierwszej linii metra kursują obecnie wyłącznie na trasie:

Słodowiec – Kabaty – Słodowiec.

Oznacza to, że stacje Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny pozostają poza obsługiwanym przez pociągi odcinkiem.

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Stacja Słodowiec pełni funkcję stacji końcowej dla pociągów jadących od strony centrum Warszawy.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Na razie nie podano godziny przywrócenia normalnego kursowania pierwszej linii metra.

Pasażerowie podróżujący na Bielany powinni uwzględnić dodatkowy czas na przesiadkę do autobusów zastępczych.

Komunikat WTP i schemat zastępczej komunikacji są aktualne według stanu na 27 października 2026 roku, godz. 21:11.

Do sprawy wrócimy, gdy pojawią się kolejne informacje.

Źródło: Warszawski Transport Publiczny.

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