Biedronka obniża cenę mleka do 1,99 zł. Od 5 listopada wielka promocja, ale jest jeden warunek
Biedronka przygotowała dużą promocję na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Od czwartku, 5 listopada, litr mleka UHT 3,2 proc. będzie można kupić za zaledwie 1,99 zł. Oferta potrwa tylko trzy dni, a klienci mogą zaoszczędzić na większych zakupach. Trzeba jednak spełnić dwa warunki: posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka i kupić odpowiednią liczbę opakowań.
Mleko za 1,99 zł w Biedronce. Promocja rusza w czwartek
Od 5 listopada 2026 roku w sklepach Biedronka rozpocznie się promocja na mleko UHT 3,2 proc. marki Mleczna Dolina.
Produkt sprzedawany jest w jednolitrowych kartonach.
Cena promocyjna wyniesie zaledwie 1,99 zł za litr.
To wyraźna obniżka w porównaniu z ceną 2,49 zł, która obowiązuje przy zakupie pojedynczego opakowania bez karty lub aplikacji albo poza limitem promocji.
Różnica wynosi 50 groszy na każdym litrze.
Dla rodzin regularnie kupujących mleko może to być okazja do uzupełnienia domowych zapasów.
Jest ważny warunek. Trzeba kupić 6 kartonów
Biedronka wprowadziła zasadę, o której warto wiedzieć jeszcze przed podejściem do kasy.
Cena 1,99 zł obowiązuje przy zakupie sześciu opakowań mleka.
Oznacza to, że klient musi kupić jednorazowo sześć jednolitrowych kartonów, aby skorzystać z superceny.
Przy zakupie sześciu sztuk rachunek wyniesie:
6 × 1,99 zł = 11,94 zł.
Dla porównania sześć kartonów po 2,49 zł kosztowałoby 14,94 zł.
Oszczędność wynosi zatem 3 zł na jednym zestawie sześciu opakowań.
Bez karty Moja Biedronka nie będzie superceny
Drugim warunkiem promocji jest udział w programie lojalnościowym sieci.
Aby kupić mleko w cenie 1,99 zł za litr, trzeba skorzystać z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Bez niej cena wyniesie 2,49 zł za opakowanie.
Warto więc pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji podczas zakupów.
Biedronka wprowadza dzienny limit. Maksymalnie 12 kartonów
Sieć ograniczyła również liczbę produktów dostępnych w promocyjnej cenie.
Limit wynosi 12 opakowań dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to możliwość zakupu dwóch zestawów po sześć kartonów w ciągu jednego dnia.
Przy wykorzystaniu pełnego dziennego limitu klient zapłaci 23,88 zł.
Bez promocyjnej ceny 12 opakowań kosztowałoby 29,88 zł.
Łączna oszczędność wyniesie 6 zł.
Ile można zaoszczędzić? Sprawdzamy
|Liczba kartonów
|Cena promocyjna
|Cena po 2,49 zł
|Oszczędność
|6 × 1 l
|11,94 zł
|14,94 zł
|3 zł
|12 × 1 l
|23,88 zł
|29,88 zł
|6 zł
Cena promocyjna dotyczy zakupu sześciu opakowań z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Dzienny limit wynosi 12 opakowań na kartę.
Dlaczego mleko UHT można kupić na zapas?
Mleko UHT poddawane jest obróbce termicznej w bardzo wysokiej temperaturze, dzięki czemu zamknięte fabrycznie opakowanie może być przechowywane przez dłuższy czas.
Przed otwarciem zwykle nie wymaga chłodzenia, o ile producent nie wskazał inaczej.
Po otwarciu karton należy przechowywać w lodówce i spożyć w terminie określonym na opakowaniu.
To sprawia, że mleko UHT jest wygodnym produktem do domowych zapasów.
Można wykorzystywać je do kawy, naleśników, owsianki, deserów czy codziennego gotowania.
Promocja tylko przez trzy dni
Oferta Biedronki obowiązuje od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
W tym czasie klienci mogą skorzystać z obniżonej ceny, pamiętając o warunkach zakupu.
Dostępność produktu może różnić się między poszczególnymi sklepami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli regularnie kupujesz mleko, warto zwrócić uwagę na trzydniową ofertę Biedronki.
Litr mleka Mleczna Dolina UHT 3,2 proc. kosztuje 1,99 zł, ale wyłącznie przy zakupie sześciu kartonów z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Można kupić maksymalnie 12 opakowań dziennie na jedną kartę, a przy wykorzystaniu całego limitu oszczędność wyniesie 6 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.