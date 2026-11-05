Lidl szykuje wielką promocję na kawę. Od piątku nawet 60 procent taniej. Jest jeden warunek
Miłośnicy kawy powinni zwrócić uwagę na najnowszą ofertę Lidla. Już w piątek, 6 listopada, rozpocznie się duża promocja obejmująca kawy popularnych marek, w tym Jacobs, Lavazza, Dallmayr, Kimbo i Segafredo. Klienci będą mogli otrzymać aż 60 procent rabatu na drugi, tańszy produkt. Oferta potrwa zaledwie dwa dni, a do skorzystania z niej potrzebna będzie aplikacja Lidl Plus.
Lidl przecenia kawy popularnych marek. Rabat aż 60 procent
Od piątku, 6 listopada 2026 roku, w sklepach Lidl rozpocznie się specjalna promocja na kawę.
Sieć przygotowała ofertę, która może zainteresować zarówno osoby kupujące kawę ziarnistą, jak i miłośników kawy mielonej oraz rozpuszczalnej.
Drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony aż o 60 procent.
Co ważne, klienci mogą dowolnie łączyć kawy objęte akcją. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań.
Można wybrać na przykład kawę ziarnistą jednej marki i kawę rozpuszczalną innego producenta.
Promocja obejmuje szeroki wybór produktów dostępnych w sklepach Lidl.
Jacobs, Lavazza, Dallmayr i Segafredo. Lista popularnych marek
Na grafice promocyjnej Lidla znalazły się między innymi kawy następujących marek:
- Jacobs – między innymi Café Crema, Krönung oraz kawa rozpuszczalna.
- Lavazza – Caffè Crema Classico oraz Qualità Oro.
- Dallmayr – Crema d’Oro.
- Segafredo – Intermezzo.
- Kimbo – Espresso Napoletano Intenso.
- Bellarom – Caffè Crema Classico i Barista Crema.
- Tchibo – Exclusive.
- MK Café – Premium.
W ofercie znalazły się również inne warianty kaw widoczne w materiałach promocyjnych sieci.
Szczegóły dotyczące poszczególnych produktów można sprawdzić w aplikacji Lidl Plus.
Jak działa promocja? Można sporo zaoszczędzić
Zasada promocji jest prosta.
Klient wybiera dwie kawy objęte akcją, a następnie otrzymuje 60 procent rabatu na tańszą z nich.
Przykładowo, jeżeli dwa opakowania kosztują po 50 zł, bez promocji trzeba byłoby zapłacić 100 zł.
Po naliczeniu rabatu drugie opakowanie będzie kosztowało tylko 20 zł.
Łączny rachunek wyniesie więc 70 zł zamiast 100 zł.
Oszczędność to 30 zł.
Przy dwóch produktach o jednakowej cenie oznacza to faktycznie 30 procent oszczędności na całym zakupie.
Jeżeli ceny wybranych kaw będą różne, rabat zostanie naliczony od tańszego produktu.
|Przykładowe ceny dwóch kaw
|Bez promocji
|Z promocją
|Oszczędność
|30 zł + 30 zł
|60 zł
|42 zł
|18 zł
|40 zł + 40 zł
|80 zł
|56 zł
|24 zł
|50 zł + 50 zł
|100 zł
|70 zł
|30 zł
|60 zł + 40 zł
|100 zł
|76 zł
|24 zł
To przykładowe obliczenia pokazujące mechanizm promocji, a nie ceny konkretnych kaw w Lidlu.
Jest ważny limit. Maksymalnie 4 opakowania na kupon
Lidl wprowadził ograniczenie dotyczące liczby produktów objętych promocją.
Limit wynosi 4 opakowania na jeden kupon.
Oznacza to, że w ramach jednego kuponu można kupić maksymalnie cztery kawy na promocyjnych zasadach.
Przy zakupie czterech produktów rabat obejmuje dwa tańsze opakowania, zgodnie z zasadą promocji.
Klienci mogą mieszać produkty, wybierając różne marki i rodzaje kawy.
Warto jednak sprawdzić szczegółowe warunki w aplikacji, ponieważ nie wszystkie warianty dostępne w sklepie muszą uczestniczyć w akcji.
Bez aplikacji Lidl Plus rabat nie zadziała
Aby skorzystać z obniżki, trzeba spełnić jeden ważny warunek.
Należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus przed dokonaniem zakupów.
Następnie przy kasie trzeba zeskanować aplikację.
Bez aktywnego kuponu rabat nie zostanie naliczony.
Warto więc sprawdzić aplikację jeszcze przed podejściem do kasy.
Promocja tylko w piątek i sobotę
Oferta obowiązuje przez dwa dni:
6 i 7 listopada 2026 roku.
Po sobocie promocyjne warunki przestaną obowiązywać.
Dostępność poszczególnych marek i wariantów kawy może różnić się w zależności od sklepu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz kawę i masz swoje ulubione marki, dwudniowa promocja Lidla może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Najbardziej opłacalny wariant to zakup dwóch produktów o zbliżonej cenie, ponieważ wtedy rabat na drugi, tańszy produkt daje największą oszczędność procentową na całym zakupie.
Warto zapamiętać trzy rzeczy: 60 procent taniej kosztuje drugi, tańszy produkt, limit wynosi cztery opakowania na kupon, a promocja wymaga aktywacji w Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.