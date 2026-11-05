Lidl obniża ceny mięsa i wędlin nawet o 43 procent. Od czwartku kilogram za 9,99 zł
Lidl przygotował duże promocje na mięso i wędliny. Od czwartku, 5 listopada, klienci będą mogli kupić szynkę wieprzową za 9,99 zł za kilogram, a wędzony schab w opakowaniu 400 g za zaledwie 8,99 zł. W ofercie znalazły się również całe kaczki i kiełbasa śląska z szynki. Rabaty sięgają aż 43 procent, ale przy jednym z produktów konieczne będzie aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Lidl przecenia mięso. Szynka wieprzowa za 9,99 zł za kilogram
Jedną z najważniejszych ofert jest promocja na szynkę wieprzową XXL marki Rzeźnik.
Od 5 do 7 listopada 2026 roku kilogram mięsa będzie kosztował 9,99 zł zamiast 15,49 zł.
Oznacza to obniżkę o 35 procent.
Przy zakupie 3 kilogramów klient zapłaci 29,97 zł zamiast 46,47 zł. Oszczędność wyniesie 16,50 zł.
Trzeba jednak pamiętać o ważnym warunku.
Promocyjna cena obowiązuje po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Sieć wprowadziła również limit wynoszący 5 kilogramów na jeden kupon.
Przy wykorzystaniu pełnego limitu można zaoszczędzić 27,50 zł w porównaniu z ceną sprzed promocji.
Schab wędzony wiśnią aż 43 procent taniej
Kolejna promocja dotyczy schabu wędzonego wiśnią XXL marki Pikok.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniach po 400 gramów.
Jego cena spadnie z 15,99 zł do 8,99 zł za opakowanie.
To obniżka o 43 procent.
Na jednym opakowaniu można zaoszczędzić 7 zł.
Przy zakupie trzech opakowań oszczędność wyniesie już 21 zł.
Lidl wprowadził limit 6 opakowań na paragon.
Warto zauważyć, że w przypadku tego produktu gazetka nie wskazuje konieczności aktywowania kuponu Lidl Plus.
Cała kaczka za 9,99 zł za kilogram
W najnowszej ofercie znalazła się również cała kaczka z tuszką marki Rzeźnik.
Cena kilograma została obniżona z 16,99 zł do 9,99 zł.
Rabat wynosi 41 procent.
Oznacza to oszczędność 7 zł na każdym kilogramie.
Przykładowo za kaczkę ważącą 2 kilogramy klient zapłaci 19,98 zł zamiast 33,98 zł.
Różnica wynosi 14 zł.
Sieć wprowadziła limit 9 kilogramów na paragon.
To oferta, która może zainteresować osoby planujące przygotowanie pieczonej kaczki na rodzinny obiad.
Kiełbasa śląska z szynki 40 procent taniej
Czwartą dużą promocją jest kiełbasa śląska z szynki XXL marki Pikok Pure.
Produkt sprzedawany jest w opakowaniach po 800 gramów.
Cena została obniżona z 29,99 zł do 17,99 zł za opakowanie.
To rabat wynoszący 40 procent.
Kupując jedno opakowanie, można zaoszczędzić 12 zł.
Przy zakupie dwóch opakowań oszczędność wzrasta do 24 zł.
Limit wynosi 6 opakowań na paragon.
Wszystkie promocje w jednym miejscu
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena przed obniżką
|Rabat
|Szynka wieprzowa XXL, 1 kg
|9,99 zł
|15,49 zł
|35%
|Schab wędzony wiśnią XXL, 400 g
|8,99 zł
|15,99 zł
|43%
|Kaczka – tuszka, 1 kg
|9,99 zł
|16,99 zł
|41%
|Kiełbasa śląska z szynki XXL, 800 g
|17,99 zł
|29,99 zł
|40%
Wszystkie cztery promocje obowiązują od czwartku, 5 listopada, do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Jest ważny szczegół. Nie każda promocja działa tak samo
Klienci powinni zwrócić uwagę na warunki poszczególnych ofert.
W przypadku szynki wieprzowej konieczne jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Pozostałe trzy produkty na przedstawionej stronie gazetki mają limity zakupowe, ale nie wskazano przy nich obowiązku aktywowania kuponu.
Warto także pamiętać, że limity nie są jednakowe.
Dla szynki wieprzowej wynosi on 5 kilogramów na kupon, dla kaczki 9 kilogramów na paragon, a dla schabu i kiełbasy po 6 opakowań na paragon.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakupy mięsne na weekend, warto porównać ceny i sprawdzić dostępność produktów w najbliższym sklepie.
Największy rabat procentowy dotyczy schabu wędzonego wiśnią – aż 43 procent.
Z kolei szynka wieprzowa i cała kaczka kosztują po 9,99 zł za kilogram.
Promocje kończą się w sobotę, 7 listopada. W przypadku szynki warto pamiętać o wcześniejszej aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.