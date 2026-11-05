Mieszkania za 45 tys. zł, trzypokojowe za mniej niż 100 tys. Państwowy gigant wyprzedaje lokale w całej Polsce
W czasach, gdy za niewielkie mieszkanie w Warszawie trzeba zapłacić setki tysięcy złotych, takie oferty mogą zaskakiwać. Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż mieszkania w różnych regionach kraju. Ceny wywoławcze niektórych lokali zaczynają się od 45 tys. zł, a trzypokojowe mieszkania bywają oferowane za mniej niż 100 tys. zł. Jest jednak ważny warunek: zakup odbywa się w drodze przetargu, a część nieruchomości wymaga kosztownego remontu.
Państwowa spółka sprzedaje mieszkania. Ceny mogą zaskoczyć
Polskie Koleje Państwowe kojarzą się przede wszystkim z dworcami i infrastrukturą kolejową. Spółka dysponuje jednak również licznymi nieruchomościami mieszkalnymi, w tym dawnymi lokalami pracowniczymi.
Część z nich trafia na sprzedaż.
Wśród ofert znajdują się zarówno niewielkie mieszkania w małych miejscowościach, jak i większe lokale w miastach.
Największą uwagę przyciągają ceny. Niektóre mieszkania mają ceny wywoławcze niższe niż koszt miejsca parkingowego w Warszawie.
Trzeba jednak pamiętać, że nie są to ceny gwarantowane. Ostateczna kwota zależy od wyniku przetargu.
Mieszkanie za 45 tys. zł. To nie pomyłka
Jedną z najtańszych ofert opisywanych na początku listopada jest mieszkanie w Otmicach, w województwie opolskim.
Lokal ma powierzchnię około 23 mkw. i znajduje się w sąsiedztwie dworca kolejowego.
Cena wywoławcza wynosi 45 tys. zł, czyli około 1957 zł za metr kwadratowy.
Nieruchomość wymaga jednak generalnego remontu.
To oznacza, że przyszły właściciel musi uwzględnić dodatkowe wydatki, które mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt zakupu.
Trzy pokoje za mniej niż 100 tys. zł
Wśród ofert sprzedaży kolejowych nieruchomości pojawiały się również większe mieszkania.
Przykładem jest trzypokojowy lokal przy ul. Chełmońskiego w Kędzierzynie-Koźlu.
Mieszkanie ma powierzchnię 62,3 mkw. i znajduje się na drugim piętrze budynku wielorodzinnego.
W ogłoszeniu przetargowym wskazano cenę wywoławczą 97 900 zł, co odpowiada około 1571 zł za metr kwadratowy.
Do mieszkania przypisano również pomieszczenia przynależne.
Jest jednak istotne zastrzeżenie: lokal wymaga kapitalnego remontu, a wskazane ogłoszenie dotyczyło przetargu z terminem 9 stycznia 2026 roku. Nie należy więc traktować go jako potwierdzonej aktualnej oferty.
W całej Polsce można znaleźć kolejne oferty
Wśród nieruchomości opisywanych w listopadzie znalazły się także mieszkania w innych miejscowościach.
|Lokalizacja
|Powierzchnia
|Cena wywoławcza
|Otmice
|23 mkw.
|45 000 zł
|Śrem
|23 mkw.
|90 000 zł
|Konin
|58 mkw.
|130 000 zł
|Słosinko
|76 mkw.
|190 000 zł
|Szczecin
|60 mkw.
|270 000 zł
|Włocławek
|78 mkw.
|295 000 zł
Są to przykłady ofert opisywanych na początku listopada 2026 roku. Ich dostępność oraz terminy przetargów należy każdorazowo sprawdzić na stronie PKP.
W wielu przypadkach cena zależy nie tylko od powierzchni, ale również od lokalizacji, standardu i stanu technicznego budynku.
Także na Mazowszu. PKP sprzedaje mieszkania w Warszawie
Oferty kolejowej spółki nie ograniczają się do małych miejscowości.
PKP wystawiało na sprzedaż również lokale w Warszawie, w tym mieszkanie przy ulicy Chmielnej 73C, w rejonie Dworca Centralnego i Złotych Tarasów.
Za lokal o powierzchni 25,8 mkw. wyznaczono cenę wywoławczą 490 tys. zł.
To pokazuje, jak ogromne są różnice między cenami nieruchomości w poszczególnych częściach Polski.
W stolicy nawet niewielkie mieszkanie może kosztować wielokrotnie więcej niż duży lokal w mniejszym mieście.
Jak kupić mieszkanie od PKP?
Zakup nieruchomości od państwowej spółki wygląda inaczej niż standardowa transakcja na rynku wtórnym.
Większość takich mieszkań sprzedawana jest w drodze przetargów.
Osoba zainteresowana zakupem powinna:
- Znaleźć aktualne ogłoszenie na stronie PKP.
- Zapoznać się z dokumentacją nieruchomości i regulaminem przetargu.
- Sprawdzić termin oraz wysokość wymaganego wadium.
- Wpłacić wadium i zgłosić udział zgodnie z warunkami ogłoszenia.
- Wziąć udział w przetargu, a w razie wygranej dopełnić formalności związanych z zakupem.
Wadium często wynosi od 5 do 10 proc. ceny wywoławczej, ale dokładną kwotę określa konkretne ogłoszenie.
Jeżeli kupujący wygra przetarg, wpłacone wadium jest zaliczane na poczet ceny nieruchomości.
Jeśli jednak zwycięzca wycofa się z zawarcia umowy na warunkach określonych w regulaminie, może stracić wpłacone pieniądze.
Jest jeden poważny haczyk. Remont może kosztować więcej niż mieszkanie
Niskie ceny mogą robić wrażenie, ale eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę na konieczność dokładnego sprawdzenia stanu technicznego lokalu.
Wiele mieszkań wystawianych przez PKP znajduje się w starszych budynkach.
Niektóre wymagają wymiany instalacji elektrycznej, remontu łazienki, modernizacji ogrzewania, wymiany okien czy naprawy podłóg.
W skrajnych przypadkach koszt remontu może przekroczyć cenę zakupu samego mieszkania.
Dlatego przed udziałem w przetargu warto obejrzeć lokal, sprawdzić stan prawny nieruchomości i oszacować wszystkie wydatki.
Należy uwzględnić również koszty notarialne, ewentualne podatki i przyszłe opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.
Gdzie znaleźć aktualne mieszkania na sprzedaż?
Ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości PKP publikowane są w oficjalnym serwisie spółki.
Wyszukiwarka pozwala przeglądać oferty według lokalizacji i rodzaju nieruchomości.
Oficjalna strona: https://www.pkp.pl/pl/sprzedaz
Warto sprawdzać ją regularnie, ponieważ ogłoszenia mają określone terminy, a po zakończeniu przetargu oferta może przestać być aktualna.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli szukasz niedrogiego mieszkania i nie zależy Ci wyłącznie na największych miastach, przetargi PKP mogą być jedną z możliwości.
Ceny wywoławcze zaczynające się od kilkudziesięciu tysięcy złotych są znacznie niższe od typowych cen mieszkań w dużych aglomeracjach.
Nie oznacza to jednak, że każdy może kupić gotowe do zamieszkania mieszkanie za 45 czy 97 tys. zł.
Najtańsze nieruchomości często wymagają poważnych prac remontowych, a podczas przetargu cena może wzrosnąć.
Przed podjęciem decyzji najważniejsze jest sprawdzenie aktualnego ogłoszenia, stanu prawnego i technicznego lokalu oraz całkowitego kosztu inwestycji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.