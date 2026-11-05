Kalendarze adwentowe wyprzedane w Internecie? W Rossmannie znaleźliśmy je na półkach. Promocja 1+1 gratis nadal dostępna!
Wielka promocja Rossmanna na kalendarze adwentowe przyciąga uwagę klientów. Niektóre zestawy mogą być już niedostępne w sklepie internetowym, ale to nie oznacza, że nie można ich kupić. W jednej z drogerii Rossmann znaleźliśmy całe półki kalendarzy objętych akcją „1+1 gratis”. Są wśród nich produkty Fluff, Neboa x Kimoco, Revolution i kalendarze z herbatami. Mamy zdjęcia prosto ze sklepu.
W internecie wyprzedane? W sklepach Rossmanna nadal można je znaleźć
Promocja „1+1 gratis” na kalendarze adwentowe rozpoczęła się w czwartek, 5 listopada, i potrwa do soboty, 7 listopada 2026 roku.
Zainteresowanie akcją jest duże, szczególnie że kalendarze kosmetyczne potrafią kosztować nawet kilkaset złotych.
Klienci, którzy nie mogą znaleźć wybranego zestawu na stronie internetowej Rossmanna, nie muszą jednak od razu rezygnować z zakupów.
Na zdjęciach wykonanych w drogerii widać, że kalendarze adwentowe są dostępne na sklepowych półkach. Przy wielu produktach znajdują się czerwone oznaczenia promocji „1+1 gratis”.
To ważna wiadomość dla osób, które planowały zakup świątecznych prezentów.
Fluff za 299,99 zł. Drugi kalendarz gratis
Na jednym ze zdjęć widać duży kalendarz adwentowy marki Fluff.
Zestaw „24 Days of Delicious Skin” przyciąga uwagę kolorowym opakowaniem przypominającym świąteczną cukiernię.
Cena na półce wynosi 299,99 zł.
Obok produktu znajduje się oznaczenie promocji „1+1 gratis”.
Przy zakupie dwóch jednakowych kalendarzy objętych akcją można więc otrzymać drugi bez dodatkowej opłaty.
Zamiast 599,98 zł za dwa zestawy klient zapłaci 299,99 zł.
Oszczędność wynosi aż 299,99 zł.
To jedna z najbardziej wartościowych ofert widocznych na zdjęciach ze sklepu.
Neboa x Kimoco też dostępny stacjonarnie
Na kolejnej fotografii widać charakterystyczne różowe pudełka kalendarzy Neboa x Kimoco.
To duże, okrągłe opakowania, które wyróżniają się na tle pozostałych produktów.
Cena kalendarza wynosi 299,99 zł.
Przy produkcie również znajduje się czerwone oznaczenie promocji „1+1 gratis”.
Oznacza to, że kupując dwa jednakowo wycenione zestawy objęte akcją, można zaoszczędzić niemal 300 zł.
Warto zwrócić uwagę, że na zdjęciu widać więcej niż jedno opakowanie, co potwierdza dostępność kilku sztuk w odwiedzonej drogerii w momencie wykonania fotografii.
Revolution, Everybody i kalendarze z herbatami. Jest w czym wybierać
Na sklepowych półkach znaleźliśmy również inne kalendarze adwentowe.
Wśród nich są:
- Revolution Beauty London – kalendarz kosmetyczny za 299,99 zł.
- Everybody – kalendarz adwentowy za 299,99 zł.
- Sir Adalbert’s Tea – kalendarz z herbatami za 49,99 zł.
- Inne zestawy świąteczne – w różnych wariantach i przedziałach cenowych.
Na zdjęciach widać także ozdobne pudełka, kalendarze kosmetyczne oraz zestawy przygotowane z myślą o osobach lubiących herbatę.
Szczególnie interesująco wygląda oferta herbaciana.
Kalendarz Sir Adalbert’s Tea zawiera 24 herbaciane niespodzianki, a jego cena wynosi 49,99 zł.
Jeżeli dwa takie kalendarze kwalifikują się do akcji „1+1 gratis”, za parę można zapłacić właśnie 49,99 zł, zamiast 99,98 zł.
Nie ma produktu online? Sprawdź najbliższą drogerię
To najważniejsza informacja dla klientów.
Brak kalendarza adwentowego w sprzedaży internetowej nie musi oznaczać, że produkt zniknął ze wszystkich sklepów Rossmanna.
Poszczególne drogerie mogą mieć własne zapasy, dlatego dostępność stacjonarna może różnić się od internetowej.
Warto sprawdzić stan produktu w wybranym sklepie, a jeśli taka informacja nie jest dostępna, zapytać pracownika drogerii.
Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie modele będą dostępne w każdym Rossmannie.
Promocja tylko do 7 listopada
Akcja „1+1 gratis” na wybrane kalendarze adwentowe obowiązuje od 5 do 7 listopada 2026 roku.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie promocyjne przy konkretnym produkcie i warunki naliczania rabatu.
W szczególności należy upewnić się, czy wybrane dwa kalendarze można połączyć w ramach jednej transakcji.
Przy produktach w różnych cenach wysokość rabatu może zależeć od szczegółowych zasad promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli upatrzony kalendarz adwentowy jest niedostępny na stronie Rossmanna, warto sprawdzić jego dostępność w drogerii stacjonarnej.
Nasze zdjęcia pokazują, że na półkach można znaleźć między innymi Fluff, Neboa x Kimoco, Revolution oraz kalendarze herbaciane Sir Adalbert’s Tea.
Przy wybranych produktach widoczne są oznaczenia „1+1 gratis”.
Największa oszczędność przy zakupie dwóch kalendarzy za 299,99 zł może wynieść prawie 300 zł.
Oferta obowiązuje tylko do soboty, 7 listopada.
Źródło: Zdjęcia wykonane w drogerii Rossmann 5 listopada 2026 roku; oznaczenia cenowe i promocyjne widoczne na półkach sklepowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.