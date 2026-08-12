Biedronka odpala gigantyczne promocje. 9 produktów gratis. Czas ucieka
Biedronka uruchamia serię krótkich promocji, a niektóre ceny i mechanizmy mogą mocno przyciągnąć klientów. Cukier można kupić w akcji 6+9 gratis, lody w promocji 2+2 gratis, masło za 1,99 zł, a mleko za 1,55 zł. Do tego dochodzą przeceny mięsa i owoców. W części przypadków trzeba się jednak spieszyć, bo oferta obowiązuje tylko przez kilka dni, a jedna z najmocniejszych akcji tylko 12 sierpnia.
Najbliższe dni mogą oznaczać większy ruch w sklepach Biedronki. Sieć przygotowała kilka promocji obejmujących produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków.
Na liście znalazły się mięso, owoce, lody, cukier, masło i mleko. W części akcji konieczne jest użycie karty lub aplikacji **Moja Biedronka**, obowiązują również dzienne limity zakupów.
6 kupujesz, aż 9 dostajesz gratis. Tylko jeden dzień
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy promocji przygotowano na cukier. Akcja obowiązuje tylko 12 sierpnia.
Promocją objęty jest cukier biały marek Królewski, Polski Cukier, Diamant oraz Sweet Family w opakowaniach 1 kg.
Mechanizm promocji to **6+9 gratis**.
Oznacza to, że klient kupujący 6 opakowań może dobrać kolejnych 9 bez dodatkowej opłaty. W ramach promocji cena płatnych opakowań wynosi 0,80 zł za sztukę.
Do skorzystania z akcji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Obowiązuje również limit wynoszący 15 opakowań dziennie.
To oferta, przy której szczególnie ważna jest data. Promocyjny mechanizm został przewidziany wyłącznie na 12 sierpnia.
Lody 2+2 gratis. Można mieszać dowolnie
Kolejna promocja może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi. Do **14 sierpnia** wybrane lody objęte są mechanizmem 2+2 gratis.
Akcja dotyczy lodów na patyku, w rożku, tubce, rurce oraz kubeczku do 270 ml.
Produkty można **mieszać dowolnie**. Po wybraniu 4 artykułów dwa najtańsze są gratis.
Również w tym przypadku trzeba skorzystać z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dzienny limit wynosi **8 produktów, w tym maksymalnie 4 gratis**. Oferta nie obejmuje wielopaków i obowiązuje do 14 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
Masło za 1,99 zł. Promocja rusza 13 sierpnia
To może być jedna z najbardziej interesujących ofert dla osób robiących zakupy podstawowych produktów spożywczych.
Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g będzie kosztowało 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań.
Promocja obowiązuje 13 i 14 sierpnia.
Warunkiem uzyskania promocyjnej ceny jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje dzienny limit wynoszący 3 sztuki.
W tym przypadku warto więc zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale również na dokładny termin. Akcja rozpoczyna się dzień później niż część pozostałych promocji.
Mleko po 1,55 zł za litr
Znacznie dłużej będzie można korzystać z promocji na mleko.
Mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina 1 l kosztuje 1,55 zł przy zakupie 6 sztuk.
Promocja obowiązuje od **12 do 31 sierpnia**.
Bez spełnienia warunków promocji wskazana cena wynosi 3,29 zł. Aby skorzystać z obniżki, potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Dzienny limit przypisany do karty wynosi **12 opakowań**.
Karkówka przeceniona o 72 proc.
Promocje obejmują również mięso.
Karkówka grillowa pakowana premium Czas na Mega Pakę kosztuje 7,99 zł za kilogram.
Według informacji dotyczących akcji oznacza to obniżkę o 72 proc.
Oferta obowiązuje od 12 do 14 sierpnia i dotyczy sklepów Biedronki bez lady tradycyjnej.
To szczególnie istotna promocja dla osób planujących grillowanie w drugiej połowie tygodnia lub większe rodzinne zakupy.
Winogrona po 6,99 zł za kilogram
Sieć obniżyła również cenę jasnych winogron sprzedawanych na wagę.
Kilogram kosztuje **6,99 zł**, a deklarowana wysokość obniżki wynosi 58 proc.
Promocja trwa od **12 do 14 sierpnia**.
W przeciwieństwie do części akcji wykorzystujących specjalne mechanizmy wielosztukowe tutaj klient nie musi kupować kilkunastu opakowań produktu, aby skorzystać z ceny promocyjnej.
Promocje mają różne terminy. Łatwo się pomylić
Przy tak dużej liczbie akcji trzeba dokładnie sprawdzać daty. Nie wszystkie promocje zaczynają się i kończą tego samego dnia.
12 sierpnia** szczególną uwagę zwraca akcja na cukier 6+9 gratis.
Od 12 do 14 sierpnia dostępne są między innymi promocje na karkówkę, jasne winogrona oraz lody 2+2 gratis.
13 i 14 sierpnia obowiązuje natomiast cena 1,99 zł za masło przy zakupie 3 opakowań i spełnieniu warunków promocji.
Najdłużej potrwa promocja na mleko. Cena 1,55 zł przy zakupie 6 sztuk ma obowiązywać aż do 31 sierpnia.
Karta Moja Biedronka może być konieczna
Przed włożeniem większej liczby produktów do koszyka trzeba przeczytać warunki konkretnej promocji.
W przypadku części najmocniejszych ofert **karta lub aplikacja Moja Biedronka jest konieczna do uzyskania promocyjnej ceny albo gratisowych produktów**.
Znaczenie mają również limity dzienne.
W przypadku lodów można kupić maksymalnie 8 produktów dziennie w ramach akcji, z czego najwyżej 4 będą gratisowe.
Przy cukrze limit wynosi 15 opakowań.
Przy maśle promocyjny limit to 3 sztuki dziennie.
W przypadku mleka limit wynosi 12 opakowań na kartę dziennie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy, najważniejsze będzie sprawdzenie konkretnego dnia promocji przed wyjściem do sklepu.
Najkrócej dostępna jest akcja na cukier. Mechanizm **6+9 gratis obowiązuje tylko 12 sierpnia** i wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Miłośnicy lodów mają czas do 14 sierpnia. W promocji 2+2 gratis można mieszać produkty, ale bez opłaty otrzymamy dwa najtańsze. Obowiązuje też limit.
Osoby zainteresowane masłem powinny poczekać do 13 sierpnia. Wtedy przy zakupie 3 opakowań Masła Ekstra Mleczna Dolina cena ma wynieść 1,99 zł za 200 g.
Do 14 sierpnia obowiązują również promocje na karkówkę za 7,99 zł/kg oraz jasne winogrona za 6,99 zł/kg.
Najwięcej czasu pozostaje na zakup mleka. Promocja 1,55 zł za litr przy zakupie 6 sztuk ma trwać do końca sierpnia.
Przy części ofert produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie przy półce, limit na karcie oraz aktualne warunki w aplikacji. Przy tak skonstruowanych promocjach jedna pomyłka w liczbie produktów może sprawić, że przy kasie zobaczymy inną cenę, niż zakładaliśmy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.