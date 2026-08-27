Biedronka odpala wielką akcję. Przez dwa dni klienci mogą zgarnąć nawet 10 produktów za darmo
Biedronka przygotowała kolejną mocną promocję, która może zainteresować osoby polujące nie tylko na żywność, ale również na artykuły przemysłowe. Tylko 27 i 28 sierpnia klienci korzystający z karty lub aplikacji Moja Biedronka mogą skorzystać z akcji „2+2 gratis”. Promocja obejmuje m.in. tekstylia, zabawki i książki, ale trzeba dokładnie sprawdzić jej zasady.
Kupujesz cztery, za dwa nie płacisz
Mechanizm promocji jest prosty. Klient powinien wybrać cztery produkty objęte akcją. Dwa najtańsze z nich otrzyma bez dodatkowej opłaty.
Co istotne, na grafice promocyjnej Biedronka zaznacza „mieszaj dowolnie”. Oznacza to, że nie trzeba kupować czterech identycznych rzeczy. Można łączyć różne towary uczestniczące w promocji.
To może być szczególnie interesujące pod koniec wakacji, gdy część klientów kompletuje jeszcze rzeczy dla dzieci albo szuka wyposażenia domu w niższych cenach.
2+2 gratis na tekstylia, zabawki, książki i artykuły przemysłowe
Promocja została zaplanowana na 27 i 28 sierpnia. Zgodnie z informacją przedstawioną przez sieć akcją objęte są:
- artykuły przemysłowe,
- tekstylia,
- zabawki,
- książki.
Trzeba jednak uważać, ponieważ Biedronka przewidziała również listę wyłączeń.
Tych produktów promocja nie obejmuje
Z akcji wyłączone zostały m.in. produkty marek LEGO, Eldom, Everlast, Lee Wrangler, Cholewiński, Dafi, Gatta oraz Carla Bonetti.
Promocja nie obejmuje również ekspresów Delta, skarpet i rajstop Clevé, żarówek Philips, papieru ksero, szczoteczek Oral-B, artykułów piśmienniczych, plastycznych i papierniczych, a także akcesoriów szkolnych, piórników, plecaków i worków.
W przypadku produktów związanych z powrotem do szkoły warto zwrócić na to szczególną uwagę. Biedronka prowadzi w tym okresie także odrębną akcję „Biedronkowy Dobry Start”, która obejmuje szeroką ofertę szkolną.
Jest dzienny limit. Można dostać nawet 10 produktów gratis
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta Moja Biedronka albo aplikacja sieci.
Obowiązuje również limit wynoszący 20 produktów dziennie na jedną kartę. Ponieważ przy każdych czterech produktach dwa najtańsze są gratis, wykorzystanie całego limitu może oznaczać zakup 20 artykułów, z których nawet 10 zostanie objętych rabatem.
Rzeczywista oszczędność zależy oczywiście od cen produktów zestawionych w poszczególnych grupach promocyjnych.
Promocja tylko przez dwa dni
Na decyzję nie będzie dużo czasu. Akcja obowiązuje wyłącznie 27 i 28 sierpnia.
Przy większych zakupach warto wcześniej policzyć, jak zestawić produkty. Ponieważ rabat naliczany jest na dwa najtańsze artykuły, największą korzyść można osiągnąć wtedy, gdy ceny czterech wybieranych rzeczy są do siebie zbliżone.
Biedronka w ostatnich tygodniach mocno promuje również zakupy związane z początkiem roku szkolnego. Sieć informowała, że w poprzedniej edycji jej akcji „Biedronkowy Dobry Start” skorzystało 4,6 mln klientów. Tegoroczna odsłona trwa od 20 lipca do 19 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.