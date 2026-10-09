Biedronka odpala wielką weekendową akcję. Ceny takie, ze klienci będą korzystać. Sklep dodaje gratisy
Biedronka zapowiada mocne promocje na piątek i sobotę, 9–10 października. W weekendowej ofercie znalazły się produkty, które regularnie trafiają do domowych koszyków: mięso, masło, wędliny, sery, owoce i słodycze. Część promocji będzie dostępna tylko jednego dnia.
Sieć przygotowała zarówno klasyczne obniżki cen, jak i akcje 1+1 gratis, 2+2 gratis oraz drugi produkt 80 proc. taniej.
Masło za 2,49 zł
Jedną z najmocniejszych ofert jest Masło Ekstra 200 g.
Przy zakupie czterech opakowań cena jednej sztuki spada do:
2,49 zł
Według materiału promocyjnego oznacza to obniżkę o 58 proc. Oferta wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Wszystkie praliny – drugi produkt 80 proc. taniej
Promocją objęte są również wszystkie praliny.
Przy zakupie dwóch opakowań:
drugi, tańszy produkt jest 80 proc. tańszy
Produkty można dowolnie mieszać. Na grafice widoczne są m.in. Merci, Toffifee, Ferrero Rocher oraz Raffaello.
Wędliny Morliny 1+1 gratis
Biedronka przygotowała także akcję na wszystkie paczkowane kiełbasy Morliny.
Obowiązuje mechanizm:
1+1 gratis
To oznacza, że przy zakupie dwóch produktów jeden z nich można otrzymać bez dodatkowej opłaty zgodnie z warunkami akcji.
Almette 2+2 gratis
Duży rabat dotyczy również serków Almette.
Przy zakupie czterech opakowań obowiązuje promocja:
2+2 gratis
Czyli klient płaci za dwa produkty, a dwa kolejne otrzymuje w ramach promocji.
Mięso mocno przecenione
W weekendowej gazetce znalazły się również obniżki na świeże mięso.
Filet z piersi kurczaka w dużym opakowaniu kosztuje 14,99 zł za kilogram, natomiast szynka wieprzowa bez kości – 12,99 zł za kilogram.
To produkty, które przy większych rodzinnych zakupach mogą dać zauważalną oszczędność.
Brzoskwinie po 6,99 zł
Promocją objęto również owoce.
Brzoskwinie kosztują 6,99 zł za kilogram, a według materiału Biedronki cena została obniżona o 41 proc.
W sobotę kolejne jednodniowe promocje
Na sobotę 10 października Biedronka przygotowała dodatkową pulę ofert.
Wśród nich są między innymi mięsa mielone w promocji 1+1 gratis oraz kolejna akcja 1+1 gratis na wybrane wędliny.
To oznacza, że część najciekawszych ofert pojawi się dopiero drugiego dnia weekendowej akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.