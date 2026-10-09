Biedronka odpala wielką weekendową akcję. Ceny takie, ze klienci będą korzystać. Sklep dodaje gratisy

9 października 2026 16:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka zapowiada mocne promocje na piątek i sobotę, 9–10 października. W weekendowej ofercie znalazły się produkty, które regularnie trafiają do domowych koszyków: mięso, masło, wędliny, sery, owoce i słodycze. Część promocji będzie dostępna tylko jednego dnia.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Sieć przygotowała zarówno klasyczne obniżki cen, jak i akcje 1+1 gratis, 2+2 gratis oraz drugi produkt 80 proc. taniej.

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Masło za 2,49 zł

Jedną z najmocniejszych ofert jest Masło Ekstra 200 g.

Przy zakupie czterech opakowań cena jednej sztuki spada do:

2,49 zł

Według materiału promocyjnego oznacza to obniżkę o 58 proc. Oferta wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Wszystkie praliny – drugi produkt 80 proc. taniej

Promocją objęte są również wszystkie praliny.

Przy zakupie dwóch opakowań:

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drugi, tańszy produkt jest 80 proc. tańszy

Produkty można dowolnie mieszać. Na grafice widoczne są m.in. Merci, Toffifee, Ferrero Rocher oraz Raffaello.

Wędliny Morliny 1+1 gratis

Biedronka przygotowała także akcję na wszystkie paczkowane kiełbasy Morliny.

Obowiązuje mechanizm:

1+1 gratis

To oznacza, że przy zakupie dwóch produktów jeden z nich można otrzymać bez dodatkowej opłaty zgodnie z warunkami akcji.

Almette 2+2 gratis

Duży rabat dotyczy również serków Almette.

Przy zakupie czterech opakowań obowiązuje promocja:

2+2 gratis

Czyli klient płaci za dwa produkty, a dwa kolejne otrzymuje w ramach promocji.

Mięso mocno przecenione

W weekendowej gazetce znalazły się również obniżki na świeże mięso.

Filet z piersi kurczaka w dużym opakowaniu kosztuje 14,99 zł za kilogram, natomiast szynka wieprzowa bez kości – 12,99 zł za kilogram.

To produkty, które przy większych rodzinnych zakupach mogą dać zauważalną oszczędność.

Brzoskwinie po 6,99 zł

Promocją objęto również owoce.

Brzoskwinie kosztują 6,99 zł za kilogram, a według materiału Biedronki cena została obniżona o 41 proc.

W sobotę kolejne jednodniowe promocje

Na sobotę 10 października Biedronka przygotowała dodatkową pulę ofert.

Wśród nich są między innymi mięsa mielone w promocji 1+1 gratis oraz kolejna akcja 1+1 gratis na wybrane wędliny.

To oznacza, że część najciekawszych ofert pojawi się dopiero drugiego dnia weekendowej akcji.

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