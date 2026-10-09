Duże utrudnienia w Wawrze. Od wtorku zamkną fragment Patriotów, objazd poprowadzi przez kilka ulic
Kierowców w Wawrze i Józefowie czekają kolejne poważne zmiany związane z modernizacją linii otwockiej. We wtorek 13 października o godz. 9:00 kolejarze zamkną wschodnią jezdnię ulicy Patriotów na odcinku od Ochoczej w Warszawie do Sikorskiego w Józefowie. Ograniczenia mają potrwać około dwóch miesięcy.
Fot. InfouliceZmiany są związane z rozpoczęciem budowy wiaduktu nad linią kolejową. Przejazd zamkniętym odcinkiem nie będzie możliwy, z wyjątkiem dojazdu do posesji.
Patriotów będzie zamknięta na kolejnym odcinku
Kierowcy nie przejadą wschodnią stroną torów pomiędzy stacją paliw przy skrzyżowaniu Patriotów z Ochoczą a rejonem apteki przy ul. Sikorskiego 7 w Józefowie.
Zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców i osób, które muszą dojechać do znajdujących się tam posesji.
Tędy poprowadzi objazd
Objazd między Falenicą a Michalinem zostanie wyznaczony przez:
Ochoczą i Filmową w Warszawie, a następnie Asnyka i 11 Listopada do Sikorskiego w Józefowie.
Kierowcy powinni liczyć się z większym ruchem na tych ulicach, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
To nie koniec utrudnień w Wawrze
Nadal obowiązują również wcześniejsze zmiany wprowadzone wiosną.
W Radości zamknięty pozostaje przejazd przez tory kolejowe. Wschodnią jezdnią Patriotów od Żeglarskiej można dojechać tylko do posesji. Ulica Patriotów jest całkowicie zamknięta przy skrzyżowaniu z Izbicką, a sama Izbicka pozostaje nieprzejezdna od Patriotów do Radłowskiej.
Problemy czekają także kierowców w Falenicy. Tam nadal zamknięty jest przejazd przez tory, a wschodnią jezdnią Patriotów od Ochoczej możliwy jest jedynie dojazd do posesji. Patriotów pozostaje całkowicie zamknięta między Walcowniczą a Frenkla. Zamknięta jest również Walcownicza od Patriotów do Bystrzyckiej.
Wszystko przez wielką modernizację linii otwockiej
PKP PLK prowadzi przebudowę linii kolejowej pomiędzy Wawrem a Otwockiem.
Docelowo mają powstać dwa dodatkowe tory, co pozwoli rozdzielić ruch pociągów dalekobieżnych i podmiejskich. Ma to zwiększyć przepustowość trasy i umożliwić uruchamianie większej liczby połączeń.
Przebudowane zostaną także perony i przejścia pod torami. Infrastruktura ma zostać dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.