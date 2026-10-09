Duże utrudnienia w Wawrze. Od wtorku zamkną fragment Patriotów, objazd poprowadzi przez kilka ulic

9 października 2026 16:27 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kierowców w Wawrze i Józefowie czekają kolejne poważne zmiany związane z modernizacją linii otwockiej. We wtorek 13 października o godz. 9:00 kolejarze zamkną wschodnią jezdnię ulicy Patriotów na odcinku od Ochoczej w Warszawie do Sikorskiego w Józefowie. Ograniczenia mają potrwać około dwóch miesięcy.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Zobacz również:

Fot. InfouliceZmiany są związane z rozpoczęciem budowy wiaduktu nad linią kolejową. Przejazd zamkniętym odcinkiem nie będzie możliwy, z wyjątkiem dojazdu do posesji.

Patriotów będzie zamknięta na kolejnym odcinku

Kierowcy nie przejadą wschodnią stroną torów pomiędzy stacją paliw przy skrzyżowaniu Patriotów z Ochoczą a rejonem apteki przy ul. Sikorskiego 7 w Józefowie.

Zakaz nie będzie dotyczył mieszkańców i osób, które muszą dojechać do znajdujących się tam posesji.

Tędy poprowadzi objazd

Objazd między Falenicą a Michalinem zostanie wyznaczony przez:

Ochoczą i Filmową w Warszawie, a następnie Asnyka i 11 Listopada do Sikorskiego w Józefowie.

Zobacz również:

Kierowcy powinni liczyć się z większym ruchem na tych ulicach, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

To nie koniec utrudnień w Wawrze

Nadal obowiązują również wcześniejsze zmiany wprowadzone wiosną.

W Radości zamknięty pozostaje przejazd przez tory kolejowe. Wschodnią jezdnią Patriotów od Żeglarskiej można dojechać tylko do posesji. Ulica Patriotów jest całkowicie zamknięta przy skrzyżowaniu z Izbicką, a sama Izbicka pozostaje nieprzejezdna od Patriotów do Radłowskiej.

Problemy czekają także kierowców w Falenicy. Tam nadal zamknięty jest przejazd przez tory, a wschodnią jezdnią Patriotów od Ochoczej możliwy jest jedynie dojazd do posesji. Patriotów pozostaje całkowicie zamknięta między Walcowniczą a Frenkla. Zamknięta jest również Walcownicza od Patriotów do Bystrzyckiej.

Wszystko przez wielką modernizację linii otwockiej

PKP PLK prowadzi przebudowę linii kolejowej pomiędzy Wawrem a Otwockiem.

Docelowo mają powstać dwa dodatkowe tory, co pozwoli rozdzielić ruch pociągów dalekobieżnych i podmiejskich. Ma to zwiększyć przepustowość trasy i umożliwić uruchamianie większej liczby połączeń.

Przebudowane zostaną także perony i przejścia pod torami. Infrastruktura ma zostać dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna