Ogromna promocja w Biedronce. Ludzie robią zapasy. 2 produkt 50 proc. taniej

9 października 2026 15:51 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchomiła dużą promocję na wszystkie wędliny marki Gusto Bello. Od 8 do 10 października przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można kupić o połowę taniej. Produkty można dowolnie ze sobą łączyć.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Oferta jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.

Zobacz również:

Drugi produkt 50 proc. taniej

Promocja obejmuje wszystkie wędliny Gusto Bello.

Mechanizm jest prosty:

drugi, tańszy produkt – 50 proc. taniej

Nie trzeba wybierać dwóch takich samych opakowań. Biedronka pozwala mieszać produkty dowolnie.

Na grafice promocyjnej widać m.in. różne rodzaje salami, prosciutto i mortadelę.

Jest limit

Promocja ma ograniczenie:

Zobacz również:

maksymalnie 6 sztuk dziennie na kartę

To oznacza, że rabatem można objąć maksymalnie 3 tańsze produkty.

Tylko do 10 października

Oferta obowiązuje od 8 do 10 października, więc promocja jest krótkoterminowa.

Przy większych zakupach można połączyć różne warianty wędlin i skorzystać z rabatu na tańsze produkty.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna