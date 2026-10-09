Ogromna promocja w Biedronce. Ludzie robią zapasy. 2 produkt 50 proc. taniej
Biedronka uruchomiła dużą promocję na wszystkie wędliny marki Gusto Bello. Od 8 do 10 października przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można kupić o połowę taniej. Produkty można dowolnie ze sobą łączyć.
Oferta jest dostępna z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Drugi produkt 50 proc. taniej
Promocja obejmuje wszystkie wędliny Gusto Bello.
Mechanizm jest prosty:
drugi, tańszy produkt – 50 proc. taniej
Nie trzeba wybierać dwóch takich samych opakowań. Biedronka pozwala mieszać produkty dowolnie.
Na grafice promocyjnej widać m.in. różne rodzaje salami, prosciutto i mortadelę.
Jest limit
Promocja ma ograniczenie:
maksymalnie 6 sztuk dziennie na kartę
To oznacza, że rabatem można objąć maksymalnie 3 tańsze produkty.
Tylko do 10 października
Oferta obowiązuje od 8 do 10 października, więc promocja jest krótkoterminowa.
Przy większych zakupach można połączyć różne warianty wędlin i skorzystać z rabatu na tańsze produkty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.