Sąd zdecydował w sprawie 15-latka po tragedii w szkole pod Wyszkowem
Sąd Rejonowy w Wyszkowie podjął decyzję wobec 15-latka podejrzewanego o zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa dwóch osób w szkole w powiecie wyszkowskim. Jak przekazała Policja Mazowsze, nastolatek został umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.
Sprawa dotyczy tragicznych wydarzeń w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
Sąd zastosował środek zapobiegawczy
Policja Mazowsze poinformowała, że Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, zdecydował o zastosowaniu wobec 15-latka środka zapobiegawczego.
Nastolatek ma zostać umieszczony:
na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich
Decyzja ma związek z czynem kwalifikowanym jako zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa dwóch osób.
Tragedia w szkole w Leszczydole-Nowinach
Według wcześniejszych informacji policji 15-latek miał wejść około godziny 9 do szkoły w Leszczydole-Nowinach i zaatakować ostrym narzędziem troje pracowników placówki.
Jedna z zaatakowanych osób zmarła. Ranni zostali także dyrektor szkoły oraz nauczycielka.
15-latek został obezwładniony na miejscu.
W związku z popełnieniem czynu karalnego w postaci zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa dwóch osób w szkole w powiecie wyszkowskim Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Rodzinny i Nieletnich zastosował wobec 15-latka środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia nastolatka na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
— Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) October 9, 2026
Sprawą zajmuje się sąd rodzinny
Ze względu na wiek podejrzewanego postępowanie prowadzone jest wobec osoby nieletniej.
Decyzja o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich oznacza, że nastolatek pozostanie tam przez najbliższe trzy miesiące, podczas gdy prowadzone będą dalsze czynności w sprawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.