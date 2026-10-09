Sąd zdecydował w sprawie 15-latka po tragedii w szkole pod Wyszkowem

9 października 2026 16:03 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Sąd Rejonowy w Wyszkowie podjął decyzję wobec 15-latka podejrzewanego o zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa dwóch osób w szkole w powiecie wyszkowskim. Jak przekazała Policja Mazowsze, nastolatek został umieszczony na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

Sprawa dotyczy tragicznych wydarzeń w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny.

Zobacz również:

Sąd zastosował środek zapobiegawczy

Policja Mazowsze poinformowała, że Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, zdecydował o zastosowaniu wobec 15-latka środka zapobiegawczego.

Nastolatek ma zostać umieszczony:

na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich

Decyzja ma związek z czynem kwalifikowanym jako zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa dwóch osób.

Tragedia w szkole w Leszczydole-Nowinach

Według wcześniejszych informacji policji 15-latek miał wejść około godziny 9 do szkoły w Leszczydole-Nowinach i zaatakować ostrym narzędziem troje pracowników placówki.

Jedna z zaatakowanych osób zmarła. Ranni zostali także dyrektor szkoły oraz nauczycielka.

Zobacz również:

15-latek został obezwładniony na miejscu.

Sprawą zajmuje się sąd rodzinny

Ze względu na wiek podejrzewanego postępowanie prowadzone jest wobec osoby nieletniej.

Decyzja o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich oznacza, że nastolatek pozostanie tam przez najbliższe trzy miesiące, podczas gdy prowadzone będą dalsze czynności w sprawie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna