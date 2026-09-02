Biedronka odpaliła gigantyczne promocje. Gratisy, drugi produkt za 1 zł i kawa o połowę taniej
Biedronka rozpoczęła wrzesień z kolejną serią bardzo mocnych promocji. W sklepach pojawiły się charakterystyczne czerwone oznaczenia, a na nich akcje 1+1 gratis, 2+1 gratis, drugi produkt za 1 zł oraz 50 proc. taniej. Promocjami objęto produkty z zupełnie różnych kategorii, od kawy i pieluszek po suplementy diety i artykuły do domu.
Zdjęcia ze sklepu pokazują, że sieć mocno walczy o klientów na początku września. Trzeba jednak dokładnie czytać warunki poszczególnych akcji, ponieważ obowiązują limity, a część ofert wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Wszystkie produkty Domestos 1+1 gratis
Jedna z najbardziej rzucających się w oczy promocji obejmuje wszystkie produkty Domestos.
Biedronka zastosowała mechanizm 1+1 gratis. Produkty można mieszać dowolnie, a w przypadku wyboru artykułów w różnych cenach gratisem jest tańszy.
Z informacji na oznaczeniu w sklepie wynika, że obowiązuje dzienny limit dwóch opakowań, czyli maksymalnie jednego produktu gratis na kartę Moja Biedronka.
To oferta, która może szczególnie zainteresować osoby uzupełniające zapasy chemii gospodarczej.
Pieluszki Dada Extra Care. Drugi produkt za 1 zł
Jeszcze inny mechanizm zastosowano przy pieluszkach.
Wszystkie pieluszki Dada Extra Care zostały objęte akcją „drugi za 1 zł”.
Przy produktach, które rodzice kupują regularnie i często w większych ilościach, taka promocja może oznaczać sporą oszczędność na dwóch opakowaniach.
Także tutaj przed zakupem warto sprawdzić dokładny regulamin oraz limity widoczne na oznaczeniu w konkretnym sklepie.
Wszystkie kawy mielone i ziarniste Cafe d’Or 50 proc. taniej
Bardzo mocno wygląda również oferta dla miłośników kawy.
Biedronka przeceniła wszystkie kawy mielone i ziarniste Cafe d’Or o 50 proc.
Na sklepowych półkach widać duże czerwone oznaczenia informujące o obniżce. Przy zakupie produktów, które zwykle kosztują kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, rabat wynoszący połowę ceny może być szczególnie odczuwalny.
To właśnie kawa jest jednym z produktów, przy których klienci często wykorzystują promocję do zrobienia zapasu na kilka tygodni.
Suplementy Activlab w akcji 2+1 gratis
Kolejna akcja obejmuje wszystkie suplementy diety Activlab.
Tutaj działa mechanizm 2+1 gratis. Produkty można mieszać, a najtańszy z trzech objętych akcją jest gratis.
Na sklepowym oznaczeniu widoczny jest termin promocji od 1 do 5 września 2026 roku.
W przypadku suplementów warto oczywiście pamiętać, że promocja nie powinna być powodem do kupowania preparatów, których nie potrzebujemy. Sam producent zamieszcza również obowiązkowe przypomnienie, że suplement diety nie może zastępować zróżnicowanej diety.
Początek września pod znakiem wielkich promocji
Tym razem Biedronka nie skoncentrowała promocji na jednej kategorii. Obniżki obejmują produkty codziennego użytku, dzięki czemu różne grupy klientów mogą znaleźć coś dla siebie.
Domestos 1+1 gratis, pieluszki Dada z drugim opakowaniem za złotówkę, kawa Cafe d’Or 50 proc. taniej oraz suplementy Activlab 2+1 gratis to akcje, które szczególnie mocno wyróżniają się na sklepowych półkach.
Przy zakupie kilku produktów oszczędności mogą być znaczne, ale jest jeden warunek: trzeba pilnować zasad promocji.
Przed podejściem do kasy warto przeczytać czerwoną kartkę
Duże napisy „GRATIS”, „50 proc. TANIEJ” czy „DRUGI ZA 1 ZŁ” przyciągają wzrok, ale drobnym drukiem podane są dodatkowe zasady.
Część promocji jest przeznaczona dla posiadaczy karty lub aplikacji Moja Biedronka. Mogą obowiązywać również dzienne limity oraz zasada, zgodnie z którą w akcjach wielosztukowych rabat naliczany jest na tańszy produkt.
Jedno jest pewne: Biedronka weszła we wrzesień z bardzo agresywną serią promocji. Przy takich akcjach klienci mogą kupować po kilka opakowań produktów, które i tak regularnie wykorzystują w domu. Warto jednak nie zwlekać zbyt długo, bo dostępność konkretnych produktów zależy od zapasów danego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.