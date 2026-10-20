Biedronka odpaliła wielką promocję dla właścicieli kotów! Drugi produkt aż 50 proc. taniej. Jest jednak warunek
Właściciele kotów mają powód, żeby zajrzeć do Biedronki. Sieć uruchomiła promocję na wszystkie karmy w saszetkach marki Kitty. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można dostać aż 50 proc. taniej. Co ważne, promocja obejmuje różne warianty karmy, które można dowolnie łączyć. Oferta obowiązuje tylko do soboty, 24 października.
Utrzymanie domowego pupila to regularny wydatek, a karma jest jednym z podstawowych produktów trafiających do koszyków właścicieli zwierząt. Dlatego promocje na jedzenie dla kotów mogą być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Tym razem Biedronka przygotowała akcję dotyczącą karm mokrych w saszetkach marki Kitty.
Druga karma dla kota 50 proc. taniej. Biedronka ruszyła z promocją
Oferta rozpoczęła się w poniedziałek, 19 października, i potrwa do soboty, 24 października 2026 roku.
Promocją objęto wszystkie karmy w saszetkach Kitty.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o połowę mniej.
Jeżeli klient wybierze dwa produkty w tej samej cenie, za drugi zapłaci tylko 50 proc. standardowej kwoty.
W przypadku artykułów o różnych cenach rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Można mieszać smaki i rodzaje. Nie trzeba kupować identycznych opakowań
To ważna informacja dla osób, których koty mają swoje ulubione smaki.
Biedronka zaznacza, że produkty objęte promocją można dowolnie mieszać.
Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych saszetek. Można połączyć różne smaki lub warianty dostępne w sklepie.
Na grafice promocyjnej przedstawiono między innymi karmy Kitty z kurczakiem, wołowiną i innymi rodzajami mięsa.
Dzięki temu właściciele zwierząt mogą kupić kilka różnych produktów, zamiast ograniczać się do jednego rodzaju.
Ile można zaoszczędzić? Rabat zależy od ceny
Biedronka nie podaje na przedstawionej grafice jednej ceny obowiązującej dla wszystkich saszetek.
Ostateczna oszczędność zależy więc od tego, jakie produkty trafią do koszyka.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują po 4 zł, za pierwsze klient zapłaci 4 zł, a za drugie 2 zł. Łączny rachunek wyniesie 6 zł zamiast 8 zł.
Oznacza to oszczędność 25 proc. na całym zakupie dwóch produktów w tej samej cenie.
Warto pamiętać, że promocja „drugi 50 proc. taniej” nie oznacza obniżki o połowę całego rachunku.
Jest jeden warunek. Bez karty rabat nie zostanie naliczony
Aby skorzystać z oferty, trzeba posiadać kartę Moja Biedronka lub aplikację sieci.
To właśnie z kartą lub aplikacją powiązano promocyjne ceny.
Przed zakupem warto upewnić się, że karta została zeskanowana przy kasie, a rabat prawidłowo naliczony.
Właściciele kotów mają czas tylko do soboty
Promocja trwa od 19 do 24 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady to:
- Produkty: wszystkie karmy w saszetkach Kitty.
- Rabat: drugi, tańszy produkt 50 proc. taniej.
- Łączenie produktów: można dowolnie mieszać warianty.
- Warunek: karta lub aplikacja Moja Biedronka.
- Termin: do soboty, 24 października.
Dostępność poszczególnych smaków i rodzajów karmy może się różnić w zależności od sklepu.
Dla osób, które regularnie kupują karmę Kitty, to okazja do uzupełnienia zapasów przed końcem tygodnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.