Z ostatniej chwili. Dron spadł pod Warszawą. Na miejscu służby. Co wiadomo o zdarzeniu?
Niepokojące informacje z podwarszawskiego Józefowa. „Gazeta Wyborcza” informuje o upadku drona na terenie miasta. Doniesienia pojawiają się w czasie zwiększonego zainteresowania bezpieczeństwem polskiej przestrzeni powietrznej. Wiadomo, że dron nie należy ani do Rosji ani do Ukrainy. Jest polski.
Bezzałogowiec spadł na jedną z posesji w Józefowie w gminie Nieporęt, na północ od Warszawy. Według informacji „Gazety Wyborczej” była to maszyna Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia z Zielonki. Wiadomość o zdarzeniu dotarła do redakcji gazety od mieszkańców we wtorek, 20 października, w późnych godzinach popołudniowych. Sołtys Józefowa zapewniła dziennikarzy, że jest bezpiecznie.
„Gazeta Wyborcza” podała, że na posesję spadł dron związany z WITU, a nie rosyjska maszyna. Informację o bezpieczeństwie przekazała w rozmowie z tą redakcją sołtys miejscowości. Nie podano dotąd przyczyny upadku ani modelu bezzałogowca. Dostępna relacja nie pozwala również określić, jaki lot wykonywała maszyna i dlaczego znalazła się nad posesją.
Czym zajmuje się Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce i dlaczego testuje drony pod Warszawą?
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest instytutem badawczym prowadzącym prace z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Zajmuje się badaniami naukowymi i rozwojem rozwiązań związanych z uzbrojeniem oraz sprzętem wojskowym. Jego siedziba znajduje się w Zielonce pod Warszawą.
Obecność maszyny należącej do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w rejonie gminy Nieporęt ma bezpośrednie uzasadnienie geograficzne oraz operacyjne. Siedziba instytutu w Zielonce (powiat wołomiński) znajduje się w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów w linii prostej od Józefowa w gminie Nieporęt. Oba te punkty dzieli rozległy pas terenów leśnych i poligonowych rozciągających się na północny wschód od Warszawy.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce to wiodąca polska instytucja naukowo-badawcza nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, której historia sięga 1926 roku. W 2026 roku placówka ta obchodzi dokładnie 100 lat swojego istnienia i odgrywa kluczową rolę w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Specjaliści oraz inżynierowie z Zielonki odpowiadają za projektowanie, rozwijanie, certyfikację oraz rygorystyczne testowanie nowoczesnych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
W ostatnich latach ogromną część działalności badawczo-rozwojowej instytutu stanowią właśnie prace nad bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) różnego przeznaczenia. W Zielonce testowane są między innymi:
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Systemy rozpoznawcze i obserwacyjne wyposażone w zaawansowane głowice optoelektroniczne do prowadzenia działań w dzień oraz w nocy.
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Systemy łączności radiowej i nawigacji, które muszą wykazywać odporność na zakłócenia elektroniczne oraz trudne warunki atmosferyczne.
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Nowe konstrukcje płatowców i wielowirnikowców, sprawdzane pod kątem czasu utrzymywania się w powietrzu, zasięgu operacyjnego, udźwigu oraz stabilności lotu.
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Algorytmy autopilota i systemy awaryjnego powrotu, które odpowiadają za zachowanie maszyny w momencie utraty sygnału z naziemną stacją kontroli.
Istotą każdych badań poligonowych i lotów doświadczalnych jest sprawdzanie sprzętu w warunkach zbliżonych do realnych wyzwań eksploatacyjnych. Prototypy oraz egzemplarze testowe są poddawane celowym obciążeniom, a inżynierowie weryfikują granice możliwości poszczególnych podzespołów. W trakcie takich prób może dojść do nieprzewidzianej usterki mechanicznej, nagłego spadku napięcia w układzie zasilania, błędu oprogramowania nawigacyjnego lub zerwania łączności z operatorem, co w konsekwencji prowadzi do przymusowego lądowania lub upadku maszyny poza wyznaczonym korytarzem testowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.