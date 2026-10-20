Kancelaria Premiera ogłasza wielkie zmiany w 800 plus! Nowe zasady dotyczą wszystkich rodziców
Ważna wiadomość dla milionów rodzin pobierających świadczenie 800 plus. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że rząd przyjął projekt zmian, które mają całkowicie uprościć procedurę przyznawania pieniędzy na dzieci. Rodzice nie będą już musieli co roku składać nowych wniosków. ZUS ma automatycznie odnawiać prawo do świadczenia. Wiadomo już, kiedy nowe przepisy mają zacząć obowiązywać.
To jedna z najważniejszych zapowiadanych zmian w programie Rodzina 800 plus. Rząd chce zlikwidować obowiązek, który od lat dotyczy rodziców i opiekunów pobierających świadczenie wychowawcze.
Obecnie konieczne jest składanie kolejnego wniosku na każdy nowy okres świadczeniowy. Nawet jeśli sytuacja rodzinna nie uległa zmianie, rodzic musi ponownie dopełnić formalności.
Teraz ma się to zmienić.
Kancelaria Premiera potwierdza. Koniec z corocznymi wnioskami o 800 plus
We wtorek, 20 października 2026 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała o przyjęciu przez rząd projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu odnawiania świadczenia.
Od okresu świadczeniowego 2027/2028 ZUS ma automatycznie przedłużać prawo do 800 plus na podstawie wcześniej przekazanych danych.
Oznacza to, że rodzice, których sytuacja się nie zmieni, nie będą musieli co roku wypełniać i wysyłać kolejnego formularza tylko po to, aby kontynuować pobieranie pieniędzy.
Nowe rozwiązanie ma ograniczyć formalności i uprościć obsługę świadczenia.
Zmiana dla rodziców. ZUS sam odnowi świadczenie
Według zapowiedzi rządu Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wykorzystywał informacje, które posiada już w swoim systemie.
Jeżeli dane dotyczące dziecka i rodziny pozostaną aktualne, prawo do świadczenia ma zostać odnowione bez konieczności składania corocznego wniosku.
To szczególnie istotne dla rodzin wychowujących kilkoro dzieci, które obecnie muszą pamiętać o terminach związanych z kolejnymi okresami świadczeniowymi.
Automatyzacja ma również ograniczyć ryzyko przerw w wypłatach wynikających z niezłożenia dokumentów w odpowiednim czasie.
Nie oznacza to jednak, że rodzice nie będą mieli już żadnych obowiązków.
Uwaga na zmiany w rodzinie. Dane nadal trzeba będzie aktualizować
Kancelaria Premiera podkreśla, że nowe przepisy mają jednocześnie uprościć aktualizowanie informacji, gdy zmieni się sytuacja rodzinna.
Jeżeli wystąpią okoliczności wpływające na prawo do świadczenia, konieczne będzie przekazanie odpowiednich danych.
Automatyczne odnawianie 800 plus nie oznacza więc bezwarunkowego przyznawania pieniędzy w każdej sytuacji.
ZUS nadal będzie musiał dysponować prawidłowymi informacjami dotyczącymi osób uprawnionych.
800 plus także dla kolejnej grupy opiekunów
Rząd zapowiedział również doprecyzowanie przepisów dotyczących osób sprawujących opiekę nad dziećmi.
Projekt przewiduje możliwość ubiegania się o świadczenie także przez osoby, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem.
Ma to zapewnić szerszą ochronę dzieci i lepiej dostosować przepisy do różnych sytuacji rodzinnych.
Od kiedy nowe zasady 800 plus? Jest konkretna data
Najważniejszy termin to okres świadczeniowy 2027/2028, który w standardowym systemie 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca 2027 roku.
To właśnie od tego okresu, zgodnie z rządową zapowiedzią, ma działać mechanizm automatycznego odnawiania prawa do świadczenia.
Trzeba jednak pamiętać o istotnym szczególe: rząd przyjął projekt ustawy, a nie ostatecznie obowiązujące przepisy. Aby zmiany weszły w życie, konieczne jest zakończenie procesu legislacyjnego.
👨👩👧 Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przewiduje automatyczne odnawianie prawa do świadczenia 800+ na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania wniosków. Od okresu 2027/2028 prawo do wsparcia będzie automatycznie odnawiane przez ZUS na podstawie wcześniej przekazanych danych. Zmiany oznaczają:
✅ Mniej biurokracji;
✅ Prostsze zasady – możliwość aktualizacji danych, gdy zmieni się sytuacja rodzinna.
✅ Szerszą ochronę dzieci – doprecyzowanie przepisów, aby o 800+ mogły ubiegać się także osoby, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem.
Więcej informacji: https://t.co/xr5ZW8kOnp
— Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 20, 2026
Rodzice powinni więc śledzić dalsze komunikaty ZUS dotyczące składania wniosków i terminów.
Co zmieni się dla rodzin pobierających 800 plus?
Najważniejsze założenia rządowego projektu to:
- Automatyczne odnawianie prawa do 800 plus przez ZUS.
- Rezygnacja z obowiązku corocznego składania wniosku o kontynuację świadczenia.
- Możliwość aktualizowania danych po zmianie sytuacji rodzinnej.
- Rozszerzenie przepisów dotyczących opiekunów, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem.
- Planowane wdrożenie nowych zasad od okresu świadczeniowego 2027/2028.
Dla rodziców najważniejsza wiadomość jest prosta: rząd chce, aby 800 plus było kontynuowane automatycznie, bez konieczności ponawiania tych samych formalności każdego roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.