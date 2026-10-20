Ponad 14 tys. zł pensji, trzy dni wolne w tygodniu i darmowy nocleg. Nie trzeba nawet matury! Jest jednak jeden warunek
14 100 zł brutto miesięcznie, wolne piątki, soboty i niedziele oraz zakwaterowanie opłacane przez pracodawcę. Takie warunki znalazły się w ofercie pracy opublikowanej przez urząd pracy w Bełchatowie. Co ciekawe, kandydat nie musi mieć matury ani dyplomu uczelni. Wysokie wynagrodzenie nie jest jednak przypadkowe. Firma poszukuje osoby z konkretnymi umiejętnościami, których nie da się zdobyć w kilka dni.
W czasach, gdy wielu pracowników poszukuje lepiej płatnego zatrudnienia, takie ogłoszenie może zwrócić szczególną uwagę. Pensja przekraczająca 14 tysięcy złotych miesięcznie, perspektywa trzydniowego weekendu i brak konieczności samodzielnego opłacania noclegów podczas wyjazdów służbowych brzmią wyjątkowo atrakcyjnie.
Oferta dotyczy jednak specjalistycznego stanowiska, a pracodawca stawia kandydatom konkretne wymagania.
Ponad 14 tysięcy złotych miesięcznie. Pracodawca szuka fachowca
Ogłoszenie pojawiło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie. Firma poszukuje pracownika na stanowisko wiertacza, czyli osoby zajmującej się wykonywaniem specjalistycznych odwiertów.
Proponowane wynagrodzenie zaczyna się od 14 100 zł brutto miesięcznie.
W skali dwunastu miesięcy oznaczałoby to co najmniej 169 200 zł brutto, gdyby taka stawka obowiązywała przez cały rok. Nie jest to jednak gwarancja rocznych zarobków, ponieważ ogłoszenie przewiduje początkowo umowę o pracę na okres próbny.
Zatrudnienie ma być możliwe od zaraz.
Wolne piątki i weekendy? W ogłoszeniu jest ważny szczegół
Duże zainteresowanie może wzbudzić proponowany harmonogram.
Z informacji zawartych w ofercie wynika, że pracownik miałby wykonywać obowiązki od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7.00–15.00.
Oznaczałoby to trzy kolejne dni wolne: piątek, sobotę i niedzielę.
Jest jednak istotna niejasność. W dokumentach wskazano jednocześnie pełny etat obejmujący 40 godzin tygodniowo. Tymczasem cztery ośmiogodzinne dni dają łącznie 32 godziny.
Przed podpisaniem umowy kandydat powinien więc wyjaśnić z pracodawcą rzeczywisty wymiar czasu pracy. Nie można na tej podstawie zagwarantować, że zatrudniony zawsze będzie pracował wyłącznie cztery dni w tygodniu.
Za noclegi płaci firma. Jest jednak pewien haczyk
Kolejnym elementem oferty jest bezpłatne zakwaterowanie podczas delegacji.
Pracownik nie musi samodzielnie pokrywać kosztów noclegów związanych z wykonywaniem obowiązków poza miejscem zamieszkania.
Nie oznacza to jednak darmowego mieszkania do prywatnego użytku. Zakwaterowanie przysługuje podczas wyjazdów służbowych.
Trzeba również pamiętać, że praca wiąże się z podróżami po różnych regionach Polski. Firma nie oferuje więc wyłącznie zajęcia w jednym miejscu.
Koszty wyżywienia pozostają po stronie zatrudnionego.
Nie trzeba mieć matury ani studiów. Ale nie każdy dostanie tę pracę
Największym zaskoczeniem może być poziom wymaganego wykształcenia.
Pracodawca oczekuje wykształcenia zasadniczego zawodowego. Nie wymaga ukończenia liceum z maturą ani szkoły wyższej.
Kluczowe znaczenie ma natomiast praktyka zawodowa.
Kandydat powinien posiadać doświadczenie w wierceniu studni głębinowych i obsłudze urządzeń wykorzystywanych do wykonywania odwiertów hydrogeologicznych.
To praca wymagająca umiejętności technicznych, odpowiedzialności i znajomości zasad bezpieczeństwa.
Część zadań może odbywać się na wysokości przekraczającej trzy metry.
Dodatkowym atutem jest prawo jazdy kategorii B, ale nie wskazano go jako obowiązkowego warunku zatrudnienia.
Jest tylko jedno wolne miejsce. Termin zgłoszeń mija 16 listopada
Oferta obejmuje jedno stanowisko.
Dokumenty rekrutacyjne można składać do 16 listopada 2026 roku. Kandydaci nie muszą być zarejestrowani jako bezrobotni — o zatrudnienie mogą ubiegać się również osoby, które obecnie pracują i rozważają zmianę firmy.
Zainteresowani powinni przygotować CV w języku polskim. Szczegóły sposobu kontaktu z pracodawcą znajdują się w ogłoszeniu udostępnionym przez urząd pracy.
Przed zgłoszeniem warto upewnić się, że rekrutacja nadal trwa.
Wysoka pensja bez dyplomu. Liczą się konkretne umiejętności
Ta oferta pokazuje, że specjalistyczne kwalifikacje zawodowe mogą być bardzo dobrze wynagradzane, nawet bez wyższego wykształcenia.
Nie jest to jednak propozycja dla każdego. Pracodawca poszukuje doświadczonego fachowca, który potrafi samodzielnie wykonywać wymagające zadania techniczne i jest gotowy na częste delegacje.
Ponad 14 tys. zł brutto miesięcznie, noclegi na koszt firmy i możliwość trzydniowego weekendu to atrakcyjne warunki. Przed przyjęciem oferty trzeba jednak wyjaśnić rozbieżność dotyczącą liczby godzin pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.