Biedronka odpaliła wielką promocję na słodycze. Czekolady 2+1 gratis, popularne rurki o połowę taniej
Łowcy promocji powinni zajrzeć na alejkę ze słodyczami w Biedronce. Sieć uruchomiła kolejne mocne akcje wielosztukowe. Czekolady E.Wedel o gramaturze 80-100 g są dostępne w promocji 2+1 gratis, a przy zakupie dwóch opakowań rurek waflowych Bonitki drugi, tańszy produkt jest aż o 50 proc. tańszy. Przy robieniu większych zapasów oszczędność może być już wyraźna.
Charakterystyczne czerwone oznaczenia pojawiły się bezpośrednio przy produktach. W obu przypadkach kluczowe jest kupienie odpowiedniej liczby opakowań.
Czekolady E.Wedel 2+1 gratis
Pierwsza promocja może szczególnie zainteresować miłośników czekolady. Biedronka objęła akcją czekolady E.Wedel o gramaturze od 80 do 100 g.
Mechanizm to 2+1 gratis. Przy zakupie trzech produktów objętych promocją najtańszy z nich klient otrzymuje bez dodatkowej opłaty.
Na czerwonym oznaczeniu widnieje również informacja „mieszaj dowolnie”. Oznacza to, że można dobierać różne warianty objęte akcją, zamiast wkładać do koszyka trzy identyczne tabliczki.
Jeżeli trzy wybrane czekolady mają zbliżoną cenę, rabat staje się szczególnie atrakcyjny. W praktyce przy trzech produktach w identycznej cenie klient płaci za dwa.
Wszystkie rurki waflowe Bonitki. Drugi produkt 50 proc. taniej
Druga akcja obejmuje wszystkie rurki waflowe Bonitki.
Tutaj mechanizm jest inny. Należy kupić dwa produkty, a drugi, tańszy zostanie przeceniony o 50 proc.
Również w tym przypadku Biedronka pozwala mieszać produkty objęte promocją. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest więc dobranie dwóch opakowań kosztujących tyle samo lub mających bardzo zbliżoną cenę.
Przykładowo, jeżeli dwa produkty kosztowałyby po 8 zł, normalnie należałoby zapłacić 16 zł. W promocji drugi kosztowałby 4 zł, a cały zakup 12 zł. To jedynie przykład pokazujący sposób naliczania rabatu, rzeczywista oszczędność zależy od cen wybranych produktów.
Słodycze dołączają do wielkiej fali promocji w Biedronce
To kolejna kategoria produktów, którą Biedronka objęła w ostatnich dniach mocnymi promocjami wielosztukowymi. W sklepach pojawiły się czerwone oznaczenia przy kawie, kosmetykach, chemii gospodarczej, a teraz również przy popularnych słodyczach.
Takie akcje mogą zachęcać do robienia zapasów, zwłaszcza że zarówno czekolada, jak i pakowane rurki waflowe mają stosunkowo długi termin przydatności.
Warto dokładnie spojrzeć na czerwoną kartkę
Przed podejściem do kasy trzeba jednak sprawdzić szczegółowe zasady promocji. Przy akcjach wielosztukowych znaczenie ma liczba produktów, ich cena, termin obowiązywania oferty, a w części promocji także użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Jedno jest pewne: alejka ze słodyczami jest teraz kolejnym miejscem w Biedronce, na którym można znaleźć bardzo wysokie rabaty. Czekolady E.Wedel są dostępne w akcji 2+1 gratis, a drugi, tańszy produkt spośród rurek Bonitki można kupić 50 proc. taniej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.