Gigantyczne promocje w Lidlu. Ludzie przecierają oczy ze zdumienia, ceny spadają nawet o połowę
Lidl mocno przecenia kolejne produkty. W sklepach pojawiły się czerwone elektroniczne etykiety informujące o obniżkach sięgających nawet 50 procent. Taniej można kupić żywność, napoje, kosmetyki i artykuły codziennego użytku. Niektóre ceny spadły do zaledwie kilku złotych.
Na sklepowych półkach widać już produkty z mocno obniżonymi cenami. Wśród nich są między innymi dania instant Winiary, napoje Oshee oraz kosmetyki znanych marek. Przy części produktów widać też, że klienci zdążyli już mocno przebrać dostępny asortyment.
Danie Winiary za 3,29 zł
Jedną z przecen znaleźliśmy przy popularnych daniach instant.
Winiary Saucy Noodle Cup, 75 g, w różnych wariantach, zostały przecenione z 4,39 zł na 3,29 zł.
To obniżka o 25 procent. Przy zakupie kilku sztuk różnica w rachunku staje się już zauważalna.
Oshee Vitamin Water XXL za 3,84 zł
Mocna przecena pojawiła się również przy napojach.
Oshee Vitamin Water XXL o pojemności 1100 ml kosztuje teraz 3,84 zł, podczas gdy wcześniejsza cena widoczna na etykiecie wynosiła 5,29 zł.
W tym przypadku Lidl obniżył cenę o 27 procent.
Kosmetyki za 2,99, 3,74 i 4,74 zł
Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja na ekspozycji z kosmetykami. Na zdjęciach ze sklepu widać produkty między innymi marek Bielenda i Soraya oraz czerwone etykiety z bardzo niskimi cenami.
Pojawiają się kwoty 2,99 zł, 3,74 zł, 3,99 zł czy 4,74 zł. Przy części miejsc półki są już wyraźnie przerzedzone.
To właśnie takie ceny mogą najbardziej przyciągać łowców okazji. Kosmetyk za niespełna 3 czy 4 zł to poziom, przy którym wiele osób może zdecydować się na zakup kilku sztuk.
Są nawet przeceny o 50 procent
Największe wrażenie robią oznaczenia rabatów sięgających 50 proc.
Na jednej z elektronicznych etykiet widoczna jest cena 24,99 zł i oznaczenie -50 proc. Obok znajdują się kolejne przeceny, między innymi o 25 i 27 proc.
Widać również produkty przecenione do 3,24 zł, 3,63 zł czy 7,28 zł. Oznacza to, że wyprzedaż nie ogranicza się do jednej kategorii.
Lidl przecenia produkty z różnych alejek
To właśnie skala obniżek może być największym zaskoczeniem. Nie jest to pojedyncza promocja na jeden artykuł. Czerwone etykiety można znaleźć przy różnych grupach produktów.
Dla łowców okazji oznacza to jedno: warto patrzeć nie tylko na tradycyjne gazetkowe promocje, ale również na elektroniczne cenówki bezpośrednio przy półkach. To właśnie tam mogą pojawiać się dodatkowe przeceny konkretnych produktów.
Trzeba przy tym pamiętać, że takie obniżki mogą zależeć od dostępności towaru i konkretnego sklepu. Nie należy więc zakładać, że każdy z pokazanych produktów będzie dostępny w tej samej cenie we wszystkich placówkach Lidla.
Najlepsze produkty mogą znikać jako pierwsze
Przy cenach rzędu 2,99 czy 3,74 zł nie powinno dziwić duże zainteresowanie klientów. Szczególnie atrakcyjne mogą być kosmetyki oraz produkty, które można przechowywać przez dłuższy czas.
Zdjęcia pokazują również częściowo opróżnione ekspozycje, co sugeruje, że przynajmniej w fotografowanym sklepie część przecenionego asortymentu została już wykupiona.
Dlatego osoby polujące na największe obniżki powinny przede wszystkim sprawdzać czerwone elektroniczne etykiety na półkach. Jak pokazują zdjęcia, Lidl przecenia obecnie produkty z wielu kategorii, a różnice względem wcześniejszych cen sięgają nawet 50 procent.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.