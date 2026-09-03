Masz tyle emerytury? Od września obowiązuje nowy limit ZUS. Po jego przekroczeniu świadczenie może zostać zmniejszone
Od 1 września 2026 roku zmieniły się limity dorabiania dla części emerytów i rencistów. Pierwszy próg wynosi teraz 6463,20 zł brutto miesięcznie, a drugi 12 003,10 zł brutto. Przekroczenie pierwszej kwoty może oznaczać zmniejszenie świadczenia, natomiast przekroczenie drugiej może doprowadzić do jego zawieszenia. Nie dotyczy to jednak wszystkich seniorów.
Nowe wartości oficjalnie ogłosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązują od 1 września i wynikają z wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za drugi kwartał 2026 roku.
Nowy limit ZUS od 1 września. 6463,20 zł to kluczowa kwota
Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie pracują, powinny szczególnie dokładnie kontrolować swoje miesięczne przychody.
Od 1 września 2026 roku obowiązują dwa progi:
- 6463,20 zł brutto miesięcznie, czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
- 12 003,10 zł brutto miesięcznie, czyli 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Przychód do pierwszego progu nie powoduje zmniejszenia świadczenia z powodu dorabiania. Po przekroczeniu 6463,20 zł sytuacja się zmienia. ZUS może odpowiednio zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę.
Jeszcze poważniejsze konsekwencje pojawiają się po przekroczeniu 12 003,10 zł. W takim przypadku świadczenie może zostać zawieszone.
Limity spadły. Jeszcze w sierpniu można było zarobić więcej
To szczególnie istotne dla osób, które ustawiły wysokość swoich zarobków według limitów obowiązujących latem.
Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku pierwszy próg wynosił 6694,10 zł brutto, a drugi 12 431,80 zł brutto.
Od września pierwszy limit jest więc niższy o 230,90 zł, natomiast drugi spadł aż o 428,70 zł.
Osoba, która w sierpniu mieściła się jeszcze poniżej limitu, we wrześniu przy dokładnie takich samych zarobkach może już go przekroczyć.
Przykładowo przychód w wysokości 6600 zł brutto w sierpniu pozostawał poniżej pierwszego progu wynoszącego 6694,10 zł. We wrześniu 6600 zł przekracza już nowy limit 6463,20 zł.
Przekroczenie 6463,20 zł nie oznacza utraty całej emerytury
To bardzo ważne rozróżnienie.
Przekroczenie pierwszego progu nie powoduje automatycznie zawieszenia całego świadczenia. Jeśli przychód jest wyższy niż 70 proc., ale nie przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie może zostać zmniejszone.
Dopiero przekroczenie górnej granicy, czyli obecnie 12 003,10 zł brutto miesięcznie, może skutkować zawieszeniem wypłaty.
Dlatego dla pracujących emerytów i rencistów różnica pomiędzy tymi dwoma progami jest kluczowa.
Masz zwykłą emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego? To ważny wyjątek
Tytułowe limity nie dotyczą każdego emeryta.
Co do zasady osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń wynikających z opisanych progów 70 i 130 proc.
Nowymi kwotami powinny zainteresować się przede wszystkim osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renty, których świadczenia podlegają zasadom zmniejszania lub zawieszania w związku z osiąganym przychodem.
Dlatego nie należy interpretować komunikatu ZUS jako wprowadzenia limitu zarobków dla wszystkich polskich seniorów.
Nie wysokość emerytury, lecz dodatkowego przychodu jest najważniejsza
Tu również łatwo o pomyłkę. 6463,20 zł nie jest limitem wysokości emerytury.
To limit przychodu osiąganego przez osobę dorabiającą do świadczenia, w przypadkach objętych przepisami o zmniejszaniu lub zawieszaniu emerytur i rent.
Można więc pobierać emeryturę znacznie niższą od tej kwoty, ale jednocześnie przekroczyć limit z powodu wynagrodzenia z pracy.
Nowe kwoty obowiązują już od 1 września
Zmiana nie jest zapowiedzią. Nowe wartości weszły już w życie 1 września 2026 roku.
Dla części pracujących emerytów i rencistów oznacza to konieczność ponownego sprawdzenia swoich zarobków. Szczególnie powinny uważać osoby otrzymujące miesięcznie około 6,4-6,7 tys. zł brutto. Jeszcze w sierpniu część z nich mieściła się w pierwszym limicie, a od września może go już przekraczać.
Nowe progi wynoszą 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł brutto miesięcznie i zostały oficjalnie ogłoszone przez prezesa ZUS 18 sierpnia 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.