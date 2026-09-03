ALDI odpaliło ogromną promocję. Bierzesz 2 butelki, płacisz za 1. Ludzie wynoszą całymi koszami
ALDI uruchomiło bardzo mocną promocję na produkt, który od miesięcy należy do tych najbardziej odczuwalnie drożejących w domowym koszyku. Chodzi o oliwę z oliwek Bellasan 750 ml z pierwszego tłoczenia. Na sklepowej cenówce widnieje cena regularna 29,99 zł za opakowanie, ale obok pojawił się duży komunikat: 1+1 gratis. W praktyce przy zakupie 2 butelek klient płaci tylko za 1.
1+1 gratis przy cenie 29,99 zł. Druga butelka kosztuje 0 zł
To jedna z tych promocji, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykły rabat wielosztukowy, ale po przeliczeniu różnica robi się bardzo wyraźna. Dwie butelki mają łącznie 1,5 litra oliwy. Przy cenie regularnej kosztowałyby 59,98 zł, natomiast w promocji cały zestaw kosztuje 29,99 zł. Efektywna cena jednej butelki spada więc do około 15 zł, a litra oliwy do około 20 zł.
Na czerwonej etykiecie promocyjnej w sklepie widać wyraźnie cenę regularną 29,99 zł za 1 opakowanie Bellasan 750 ml oraz informację, że standardowa cena za litr wynosi 39,99 zł. Promocja zmienia jednak cały rachunek. Przy zakupie 2 opakowań klient nie płaci 59,98 zł, lecz nadal 29,99 zł, ponieważ druga butelka jest gratis.
To oznacza rabat wynoszący w praktyce 50 proc. przy zakupie pary produktów. Zamiast 39,99 zł za litr, po przeliczeniu całego zestawu wychodzi około 19,99 zł za litr. Dla osób, które regularnie używają oliwy do smażenia, sałatek czy gotowania, różnica jest duża, bo przy zakupie 2 butelek w kieszeni zostaje 29,99 zł względem ceny regularnej.
Promocja ma jednak limit. Na etykiecie widnieje informacja o limicie 4 opakowań. Oznacza to, że przy wykorzystaniu pełnego limitu można wziąć 4 butelki, ale zapłacić za 2. Łącznie daje to 3 litry oliwy za 59,98 zł zamiast 119,96 zł według ceny regularnej. Różnica przy pełnym limicie wynosi więc aż 59,98 zł.
To nie obniżka o kilka złotych, tylko połowa ceny przy zakupie pary
W sklepach coraz częściej pojawiają się promocje wymagające zakupu kilku sztuk, ale nie każda daje tak duży efekt. Tutaj mechanizm jest wyjątkowo prosty: jedna butelka kosztuje normalnie 29,99 zł, a przy zakupie 2 druga jest wydawana bez dodatkowej opłaty. Nie trzeba więc liczyć skomplikowanych progów rabatowych ani zastanawiać się, czy druga sztuka jest tańsza o 30 czy 40 proc.
Przy takiej konstrukcji najważniejsze jest tylko to, czy klient rzeczywiście potrzebuje 2 opakowań. Jeżeli oliwa jest produktem używanym regularnie, promocja może oznaczać realną oszczędność, a nie tylko niższą cenę jednostkową okupioną dużo większym zakupem. W przypadku pełnego limitu 4 butelek różnica wobec ceny regularnej sięga niemal 60 zł.
Na etykiecie widocznej w sklepie nie ma informacji pozwalającej jednoznacznie ustalić z samego zdjęcia, jak długo promocja będzie obowiązywać. Dlatego przed większym zakupem najlepiej sprawdzić oznaczenie przy półce w konkretnej placówce i upewnić się, że akcja nadal jest aktywna. Przy tego typu ofertach znaczenie może mieć również dostępność produktu, szczególnie jeżeli zainteresowanie jest duże.
Co dokładnie dostaje klient w promocji ALDI?
- Produkt: oliwa z oliwek Bellasan z pierwszego tłoczenia.
- Pojemność: 750 ml za opakowanie.
- Cena regularna: 29,99 zł za 1 butelkę.
- Mechanizm promocji: 1+1 gratis.
- Przy zakupie 2 butelek klient płaci 29,99 zł zamiast 59,98 zł.
- Efektywna cena jednej butelki przy zakupie pary wynosi około 15 zł.
- Efektywna cena litra przy zakupie 2 butelek wynosi około 19,99 zł.
- Limit widoczny na cenówce to 4 opakowania.
- Przy wykorzystaniu pełnego limitu 4 butelki kosztują 59,98 zł zamiast 119,96 zł według ceny regularnej.
Promocja jest więc naprawdę mocna, bo nie chodzi o kilka procent czy kilka złotych rabatu. Przy zakupie wymaganej liczby sztuk druga butelka jest gratis, a rachunek za 1,5 litra oliwy pozostaje taki sam jak za pojedyncze opakowanie w cenie regularnej. Dla osób, które i tak kupują oliwę na zapas, to jedna z tych ofert, przy których różnica jest widoczna od razu na paragonie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.