Carrefour odpalił moc promocji na początku września. 2+2 i 2+1 gratis, przeceny na kawę, owoce, krewetki, mięso i wędliny
Carrefour wszedł w pierwsze dni września z wyjątkowo dużą liczbą promocji wielosztukowych. W aktualnej gazetce znalazła się czekolada Milka w akcji 2+2 gratis, pizza Giuseppe w mechanizmie 2+1 za 1 grosz, a do tego karkówka wieprzowa bez kości za 9,99 zł/kg. Są też tańsze jaja bio, kawa Lavazza, mango, boczek, krewetki i wędliny. Oferta obowiązuje tylko do 5 września, ale przy części produktów trzeba uważać na dodatkowe warunki.
Sieć oficjalnie potwierdza, że bieżąca oferta handlowa obowiązuje od 31 sierpnia do 5 września 2026 r. Sama gazetka jest ciekawa nie tylko ze względu na liczbę przecenionych produktów, ale również sposób skonstruowania promocji. Obok zwykłych obniżek są akcje 2+2 gratis, 2+1 za 1 grosz, 1+1 za grosz i rabaty naliczane na drugi produkt. W praktyce przed podejściem do kasy trzeba więc patrzeć nie tylko na dużą cenę przy produkcie, ale również na liczbę wymaganych opakowań i oznaczenia programu lojalnościowego.
Karkówka spadła z 20,99 zł do 9,99 zł za kilogram
Jedną z najmocniejszych cen w gazetce ma karkówka wieprzowa bez kości. Cena wskazana przed obniżką wynosi 20,99 zł/kg, natomiast w aktualnej ofercie kilogram kosztuje 9,99 zł. Różnica to dokładnie 11 zł na każdym kilogramie, czyli obniżka o ponad połowę. Przy zakupie 2 kg rachunek wynosi 19,98 zł zamiast 41,98 zł według ceny stanowiącej punkt odniesienia.
Ta cena ma jednak warunek. Z aktualnych informacji o ofercie wynika, że 9,99 zł/kg obowiązuje przy użyciu aplikacji Mój Carrefour, Karty Seniora albo karty PAYBACK. To szczegół, który łatwo przeoczyć, szczególnie gdy ktoś jedzie do sklepu właśnie po produkt widoczny w gazetce. Bez spełnienia warunków programu cena przy kasie może być inna od tej, która przyciągnęła uwagę w reklamie.
Na dziale mięsnym jest więcej obniżek. Boczek wieprzowy bez kości kosztuje 14,99 zł/kg zamiast 20,99 zł, filet z indyka 31,99 zł/kg, a mięso mielone z indyka Carrefour w opakowaniu 500 g kosztuje 9,99 zł zamiast 12,99 zł. Mięso mielone wieprzowo-wołowe w opakowaniu 400 g jest oferowane po 8,99 zł. To już pozwala zbudować sporą część zwykłych zakupów obiadowych bez ograniczania się do jednego produktu z pierwszej strony gazetki.
Milka 2+2 gratis i pizza 2+1 za grosz. Tu oszczędność zależy od liczby produktów
Drugi mocny element oferty to promocje wielosztukowe. Wybrane czekolady Milka są objęte akcją 2+2 gratis. Mechanizm jest prosty: trzeba włożyć do koszyka 4 produkty objęte promocją, a za 2 z nich klient nie płaci. Jeżeli wszystkie 4 czekolady mają tę samą cenę, efektywny rabat na cały zestaw wynosi 50 proc.. To jedna z tych promocji, które wyglądają bardzo atrakcyjnie, ale mają sens głównie dla osoby, która rzeczywiście chce kupić większą liczbę opakowań.
W gazetce znalazła się również mrożona pizza Dr. Oetker Giuseppe w akcji 2+1 za 1 grosz. Przy produktach w tej samej cenie taki mechanizm oznacza w praktyce rabat zbliżony do jednej trzeciej wartości całego zestawu – klient płaci pełną cenę za 2 pizze, a kolejna jest rozliczana zgodnie z zasadami promocji za 1 grosz. Tu również kluczowa jest liczba sztuk. Zakup jednego opakowania nie daje korzyści wynikającej z akcji wielosztukowej.
Podobny schemat Carrefour zastosował przy innych produktach. Półksiężyc z jabłkiem marki Carrefour jest objęty akcją 1+1 za 1 grosz. Jaja bio Carrefour, 10 sztuk, kosztują 10,99 zł przy promocji określonej jako 60 proc. taniej na drugi produkt. Tego rodzaju rabaty mogą mocno obniżyć wartość większego koszyka, ale łatwo również kupić więcej niż pierwotnie planowano wyłącznie po to, żeby aktywować promocję.
Dlatego przy akcjach 2+2 i 2+1 warto wykonać bardzo prosty rachunek. Jeśli 4 czekolady i tak trafiłyby do koszyka, 2+2 jest realną oszczędnością. Jeżeli potrzebne było tylko 1 opakowanie, klient wydaje więcej pieniędzy, nawet jeśli jednostkowo produkt wychodzi taniej. Ta sama zasada działa przy pizzy. Promocja jest korzystna dla większego zakupu, ale nie oznacza automatycznie, że każdy klient zapłaci mniej przy kasie.
Nie tylko karkówka i słodycze. Lavazza 59,99 zł, mango 5,99 zł, krewetki 34,79 zł
Aktualna gazetka jest szeroka również poza najbardziej reklamowanymi mechanizmami. Kilogramowa kawa ziarnista Lavazza Crema e Aroma została przeceniona z 69,99 zł do 59,99 zł. Duże mango kosztuje 5,99 zł za sztukę zamiast 9,99 zł, czyli o 4 zł mniej. Krewetki Vannamei w opakowaniu 400 g kosztują 34,79 zł zamiast 41,99 zł, a 100 g gotowanej piersi z indyka Bianka marki Indykpol jest oferowane po 2,99 zł zamiast 3,99 zł.
To sprawia, że oferta nie jest skonstruowana wyłącznie wokół jednego taniego produktu mającego przyciągnąć klientów do sklepu. Mocnych cen jest kilka i dotyczą różnych części koszyka – mięsa, kawy, słodyczy, mrożonek, owoców, jaj czy owoców morza. Dla osoby planującej większe zakupy najważniejsze będzie rozdzielenie zwykłych przecen od akcji wymagających zakupu kilku sztuk.
W gazetce pojawia się też duży kaliber mango po 5,99 zł, przy czym aktualne zestawienia oferty wskazują, że również ta cena może być związana z użyciem aplikacji Mój Carrefour, Karty Seniora lub PAYBACK. To kolejny powód, żeby przed kasą sprawdzić oznaczenie produktu. W kilku przypadkach brak zeskanowanej karty może zniweczyć sporą część planowanej oszczędności.
Promocje także w Warszawie. Trzeba sprawdzić format konkretnego sklepu
Carrefour ma w Warszawie zarówno duże sklepy, jak i placówki Carrefour Market oraz mniejsze formaty Express. Aktualna gazetka z opisanymi promocjami jest prezentowana dla Carrefour i Carrefour Market, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, czy wybrany sklep uczestniczy w danej akcji. W stolicy działają m.in. Carrefour w Galerii Północnej przy ul. Światowida 17 oraz Carrefour Market przy Modzelewskiego 42/44, Białołęckiej 222, Dolnej 43/45 czy Vogla 62.
W przypadku dużych zakupów różnica między formatami ma znaczenie. Carrefour Express ma osobne, krótsze gazetki i własne promocje, więc nie należy zakładać, że karkówka za 9,99 zł albo wszystkie akcje wielosztukowe będą dostępne w najbliższym małym sklepie pod tym samym szyldem. Najbezpieczniej przed wyjazdem wybrać konkretną placówkę w serwisie lub aplikacji Carrefour i sprawdzić jej aktualną ofertę.
Warszawscy klienci mają jeszcze jeden powód, by zwracać uwagę na aplikację. Carrefour rozwija mechanizmy rabatowe powiązane z Mój Carrefour i PAYBACK, a część najniższych cen właśnie w ten sposób jest aktywowana. Przy większym koszyku różnica potrafi wynieść kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, szczególnie gdy kupowane jest mięso, kawa oraz kilka produktów objętych promocjami wielosztukowymi.
Co sprawdzić przed zakupami w Carrefour do 5 września?
- Karkówka wieprzowa bez kości kosztuje 9,99 zł/kg zamiast 20,99 zł/kg. Przy tej cenie trzeba zwrócić uwagę na warunek użycia Mój Carrefour, Karty Seniora lub PAYBACK.
- Wybrane czekolady Milka są w promocji 2+2 gratis. Największą korzyść daje ona osobom, które rzeczywiście planują zakup 4 opakowań.
- Pizza Giuseppe jest objęta akcją 2+1 za 1 grosz. Trzeba kupić liczbę produktów wymaganą przez mechanizm promocji – pojedyncze opakowanie nie daje tego rabatu.
- Kawa Lavazza Crema e Aroma 1 kg kosztuje 59,99 zł, mango 5,99 zł za sztukę, boczek 14,99 zł/kg, a krewetki Vannamei 34,79 zł za 400 g.
- Oferta obowiązuje do 5 września 2026 r. i dotyczy gazetek Carrefour oraz Carrefour Market. Małe sklepy Carrefour Express mogą mieć inną ofertę.
- Przy promocjach wielosztukowych dobrze policzyć cenę całego zestawu, nie tylko jednostkową oszczędność. 2+2 gratis przy 4 produktach w tej samej cenie oznacza efektywnie 50 proc. rabatu, ale tylko wtedy, gdy zakup wszystkich 4 produktów był faktycznie potrzebny.
Najmocniejsze pozycje obecnej gazetki są więc bardzo czytelne: karkówka po 9,99 zł/kg, Milka 2+2 gratis i pizza 2+1 za grosz. Do tego dochodzi sporo zwykłych przecen na produkty codzienne. Oferta kończy się 5 września, więc na wykorzystanie tych cen zostało niewiele czasu. Przy części produktów bardziej niż sam termin opłca się jednak pilnować warunków promocji – liczby sztuk oraz właściwej karty lub aplikacji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.