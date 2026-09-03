Gigantyczna promocja w Biedronce. Kolejki do kas. Ludzie robią zapasy
Biedronka uruchomiła kolejną dużą promocję, która tym razem może szczególnie zainteresować miłośników kawy. Wszystkie kawy mielone i ziarniste Cafe d’Or zostały objęte akcją, w której drugi, tańszy produkt można kupić aż 50 proc. taniej. Promocja pozwala mieszać różne warianty, dlatego przy większych zakupach można wyraźnie obniżyć rachunek.
Charakterystyczne czerwone oznaczenia pojawiły się już przy kawach w sklepach sieci. Dla osób, które piją kawę codziennie, może to być dobry moment na zrobienie zapasu.
Wszystkie kawy mielone i ziarniste Cafe d’Or w promocji
Promocja nie ogranicza się do jednego konkretnego rodzaju kawy. Z informacji umieszczonej przez Biedronkę na półce wynika, że akcją objęte są wszystkie kawy mielone i ziarniste Cafe d’Or.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest przeceniany o 50 proc.
Co ważne, Biedronka pozwala produkty mieszać dowolnie. Nie trzeba więc wybierać dwóch identycznych opakowań. Można dobrać kawy według własnych preferencji, pamiętając, że rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Kawosze mogą sporo zaoszczędzić
Przy kawie nawet 50-procentowy rabat na jedno opakowanie może już oznaczać zauważalną oszczędność.
Jeżeli przykładowo dwa wybrane opakowania kosztowałyby po 30 zł, bez promocji rachunek wyniósłby 60 zł. Po obniżeniu ceny drugiego o połowę klient zapłaciłby 45 zł, czyli zaoszczędził 15 zł.
Przy dwóch kawach po 40 zł oszczędność wyniosłaby już 20 zł.
To jedynie przykłady pokazujące działanie promocji. Ostateczna kwota zależy od cen konkretnych kaw wybranych w sklepie.
Jest limit. Warto przeczytać warunki przed podejściem do kasy
Na czerwonej etykiecie znajduje się również ważna informacja dotycząca limitu. Dziennie można kupić maksymalnie sześć produktów objętych akcją, czyli maksymalnie trzy produkty z rabatem.
Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Przy takich zasadach można więc jednorazowo dobrać kilka różnych kaw i wykorzystać promocję do uzupełnienia domowego zapasu.
Biedronka mocno przecenia kolejne kategorie
Promocja na kawę jest częścią znacznie większej serii akcji widocznych obecnie w sklepach Biedronki. Sieć uruchomiła rabaty między innymi na kosmetyki i słodycze. Wśród ofert pojawiły się mechanizmy 1+1 gratis, 2+1 gratis czy drugi produkt przeceniony o 50 lub nawet 60 proc.
Teraz do tej listy dołącza kawa, czyli produkt, który wiele osób kupuje regularnie i który można przechowywać przez dłuższy czas.
Właśnie dlatego promocja na Cafe d’Or może zachęcać kawoszy do kupowania po kilka opakowań na zapas, szczególnie jeśli i tak regularnie sięgają po produkty tej marki.
Przed zakupem warto jednak sprawdzić ceny poszczególnych wariantów. Przy mechanizmie „drugi tańszy 50 proc. taniej” najbardziej opłaca się dobierać produkty o podobnej cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.