Biedronka ogłasza ogromną promocję na piątek. Klienci dostaną drugi produkt za darmo
Biedronka zapowiedziała kolejną bardzo mocną promocję. W piątek 18 września ruszy akcja na produkty do prania, w której przy zakupie dwóch produktów tańszy będzie całkowicie za darmo. Promocja potrwa tylko dwa dni – do soboty 19 września.
Sieć właśnie poinformowała o akcji w swoich mediach społecznościowych. Tym razem promocją objęte zostały wszystkie produkty do prania marek Eden, Ultra, Kłębuszek oraz Oxy.
Mechanizm jest wyjątkowo prosty: 1+1 gratis.
Biedronka daje drugi produkt za darmo
Aby skorzystać z promocji, trzeba kupić jednocześnie dwa produkty uczestniczące w akcji i przy kasie użyć karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Co ważne, produktów nie trzeba dobierać parami z tej samej marki. Biedronka zaznacza „mieszaj dowolnie”, dzięki czemu można łączyć artykuły Eden, Ultra, Kłębuszek i Oxy.
Tańszy z dwóch produktów zostanie naliczony za 0 zł.
W praktyce klient może więc sięgnąć np. po kapsułki i płyn do prania albo po płyn i produkt do płukania – pod warunkiem, że oba artykuły są objęte akcją.
Jest limit na jedną kartę
Przed ruszeniem na zakupy trzeba zwrócić uwagę na ograniczenie. Biedronka ustaliła dzienny limit dwóch produktów, czyli maksymalnie jednego produktu gratis, na jedną kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach dziennego limitu nie będzie można wielokrotnie powtarzać mechanizmu 1+1 na tej samej karcie.
Tylko w piątek i sobotę
Promocja rozpoczyna się w piątek 18 września i potrwa do soboty 19 września 2026 roku. To zatem zaledwie dwa dni na skorzystanie z oferty.
Akcje 1+1 gratis na chemię gospodarczą należą do tych, przy których klienci często robią większe zapasy. Tym razem szczególnie istotny będzie jednak limit – na jedną kartę Moja Biedronka można otrzymać maksymalnie jeden produkt gratis dziennie.
Biedronka promuje akcję hasłem „Codzienne pranie w niecodziennych cenach”. Dla osób, które i tak planowały uzupełnić zapasy środków do prania, piątkowa promocja może oznaczać realną oszczędność, szczególnie przy dobraniu dwóch produktów w podobnej cenie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.