Gigantyczna promocja w Biedronce. Od piątku klienci mogą kupić za połowę ceny
Biedronka uruchamia krótką, ale bardzo mocną akcję promocyjną. Przez zaledwie dwa dni – 18 i 19 września – posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka będą mogli otrzymać aż 50 proc. rabatu na wybrane artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki. Jest jednak jeden istotny warunek: podczas jednych zakupów trzeba wybrać co najmniej trzy produkty promocyjne.
Takie akcje szczególnie przyciągają klientów szukających wyposażenia domu, ubrań, artykułów szkolnych czy zabawek. Tym razem sieć pozwala dodatkowo dowolnie łączyć produkty objęte promocją.
Biedronka daje 50 proc. rabatu. Trzeba spełnić warunek
Mechanizm promocji jest prosty. Klient musi podczas jednej transakcji kupić minimum trzy artykuły promocyjne i zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację.
Wówczas otrzyma 50 proc. rabatu na najtańszy produkt spośród wybranych artykułów.
Co ważne, rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie pomiędzy wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie. Nie trzeba przy tym kupować trzech identycznych rzeczy – sieć zaznacza wprost: „mieszaj dowolnie”.
Zabawki, tekstylia i artykuły do domu
Akcja obejmuje szeroki wybór produktów przemysłowych. Na materiale promocyjnym Biedronka wymienia m.in. zabawki, tekstylia, artykuły piśmiennicze, papiernicze, szkolne i sportowe oraz wybrane produkty wyposażenia domu.
W promocji uczestniczą produkty wielu marek, m.in. LEGO, Fisher Price, Mattel, Barbie, Hot Wheels, Dafi, Niteo Pro, Philips, Puma, Reebok, Umbro, Disney czy Sanrio.
To oznacza, że przy odpowiednim połączeniu zakupów można zbudować zestaw z produktów należących do różnych kategorii.
Jest limit. Tego trzeba pilnować przy kasie
Promocja ma również ograniczenie. Dzienny limit wynosi dziewięć najtańszych produktów objętych rabatem na jedną kartę Moja Biedronka.
Klienci powinni też zwracać uwagę na oznaczenia cenowe w sklepach, ponieważ promocja nie obejmuje automatycznie całego asortymentu przemysłowego.
Z akcji wyłączone są również niektóre marki i kategorie wskazane w regulaminie promocji.
Tylko dwa dni
To zdecydowanie najważniejsza informacja dla osób zainteresowanych zakupami: promocja obowiązuje wyłącznie 18 i 19 września 2026 roku.
Przy produktach popularnych marek oraz zabawkach zainteresowanie może być spore, zwłaszcza że akcja obejmuje także artykuły, które normalnie nie są przeceniane o połowę.
Jeżeli ktoś planował zakup zabawek, tekstyliów albo wyposażenia domu w Biedronce, piątek może być dobrym momentem, by najpierw sprawdzić oznaczenia produktów objętych akcją. Rabat nie naliczy się przy zakupie jednej czy dwóch rzeczy – w jednej transakcji muszą znaleźć się co najmniej trzy produkty promocyjne.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.