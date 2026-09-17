Wypadek na S8. Jeden z pojazdów zawisł na barierkach nad trasą

17 września 2026 21:27 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Na Alei Obrońców Grodna, na wysokości ulicy Lazurowej, doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z samochodów zawisł na barierkach ochronnych nad trasą Obrońców Grodna – do zdarzenia doszło na górnym przejeździe w rejonie Lazurowej, dokładnie w miejscu, gdzie droga przebiega nad trasą S8.

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Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Na miejscu strażacy i pogotowie

Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 oraz zespół ratownictwa medycznego i samochód specjalistyczny, by ściągnąć pojazd z barierek.

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Dwóm osobom na miejscu udzielana jest pomoc medyczna – ratownicy na razie nie podjęli decyzji, czy któraś z nich będzie wymagała przewiezienia do szpitala, na razie trwa ich badanie.

Na miejscu trwają utrudnienia w ruchu.

Newralgiczny punkt na mapie zachodniej Warszawy

Odcinek trasy S8 w rejonie Alei Obrońców Grodna i węzła Lazurowa należy do jednych z bardziej obciążonych ruchem miejsc na zachodzie stolicy – to tędy przebiega jedna z głównych tras łączących Bemowo i Ursus z centrum Warszawy oraz autostradą A2 w kierunku Poznania. Charakterystyczna konstrukcja z górnym przejazdem, gdzie ruch lokalny na Lazurowej krzyżuje się z ruchem tranzytowym na S8, sprawia, że każde zdarzenie w tym miejscu – nawet ograniczone do jednego pasa czy pojedynczego pojazdu – potrafi szybko przełożyć się na spore utrudnienia zarówno na samej trasie ekspresowej, jak i na okolicznych ulicach, którymi kierowcy próbują ją ominąć.

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