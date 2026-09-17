Wypadek na S8. Jeden z pojazdów zawisł na barierkach nad trasą
Na Alei Obrońców Grodna, na wysokości ulicy Lazurowej, doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z samochodów zawisł na barierkach ochronnych nad trasą Obrońców Grodna – do zdarzenia doszło na górnym przejeździe w rejonie Lazurowej, dokładnie w miejscu, gdzie droga przebiega nad trasą S8.
Na miejscu strażacy i pogotowie
Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 oraz zespół ratownictwa medycznego i samochód specjalistyczny, by ściągnąć pojazd z barierek.
Dwóm osobom na miejscu udzielana jest pomoc medyczna – ratownicy na razie nie podjęli decyzji, czy któraś z nich będzie wymagała przewiezienia do szpitala, na razie trwa ich badanie.
Na miejscu trwają utrudnienia w ruchu.
Newralgiczny punkt na mapie zachodniej Warszawy
Odcinek trasy S8 w rejonie Alei Obrońców Grodna i węzła Lazurowa należy do jednych z bardziej obciążonych ruchem miejsc na zachodzie stolicy – to tędy przebiega jedna z głównych tras łączących Bemowo i Ursus z centrum Warszawy oraz autostradą A2 w kierunku Poznania. Charakterystyczna konstrukcja z górnym przejazdem, gdzie ruch lokalny na Lazurowej krzyżuje się z ruchem tranzytowym na S8, sprawia, że każde zdarzenie w tym miejscu – nawet ograniczone do jednego pasa czy pojedynczego pojazdu – potrafi szybko przełożyć się na spore utrudnienia zarówno na samej trasie ekspresowej, jak i na okolicznych ulicach, którymi kierowcy próbują ją ominąć.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.