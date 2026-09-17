Bojkot stołówki na Ursynowie. Ponad 300 uczniów zrezygnowało z obiadów. Skandal w warszawskiej podstawówce

17 września 2026 22:28 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Warszawa | Brak komentarzy

W Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego na warszawskim Ursynowie doszło do masowego protestu rodziców i uczniów. Ponad 300 z 700 dzieci przestało korzystać ze szkolnej stołówki od początku września. Rodzice zgłaszają szokujące nieprawidłowości: zimne i zaniżone porcje, zsuwanie jedzenia z talerza gołymi rękami, brak posiłków alergicznych i wegetariańskich, a także serwowanie nieświeżego ryżu po ewakuacji szkoły. W tle sprawy pojawiły się również zgłoszenia o dolegliwościach żołądkowych i wymiotach u najmłodszych.

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Fot. Pixabay

Szokujące relacje rodziców i zarzuty złamania norm sanitarnych

Skarga złożona przez Radę Rodziców wskazuje na liczne usterki organizacyjne i higieniczne. Posiłki wydawane w stołówce SP 340 opisywane są jako nieapetyczne, a w strefie spożywania obiadów mają zalegać stosy brudnych naczyń. Z relacji przewodniczącego Rady Rodziców Roberta Wojciechowskiego wynika m.in., że po ewakuacji wywołanej alarmem bombowym dzieciom zaserwowano wysuszony ryż z dnia poprzedniego, a w diety sportowe ingerowano poprzez przekładanie ziemniaków rękami kucharza. Doszło też do podania dziecku potrawy ze składnikami wywołującymi alergię.

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Sprawą zostały powiadomione Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Urząd Zamówień Publicznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.) nakładają na operatorów stołówek szkolnych bezwzględny obowiązek przestrzegania wymogów sanitarno-higienicznych oraz przestrzegania deklarowanych składników i gramatur.

Kontrowersyjny przetarg Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty

Stołówkę w SP 340 przejęło od września pomorskie konsorcjum firm Investo i Iguana. Wyboru dokonało Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty (DBFO) na Ursynowie. Rodzice interweniowali w urzędzie jeszcze przed podpisaniem umowy, zwracając uwagę, że Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) utrzymała wcześniej wyrok w sprawie nieprawidłowości tej samej firmy we wrocławskiej szkole (zarzuty dotyczyły tam m.in. braku higieny i obecności plastiku w jedzeniu).

Dyrektor DBFO Marcin Sierpiński odpiera zarzuty, tłumacząc, że urzędnicy zweryfikowali sytuację wykonawcy, ale nie dopatrzyli się prawnych podstaw do wykluczenia z przetargu na mocy fakultatywnych przesłanek z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Właściciel firmy Investo Kamil Stopikowski stanowczo odrzuca oskarżenia rodziców, nazywając je pomówieniami i deklarując pełną gotowość do wyjaśnienia sprawy z dyrekcją placówki.

Reakcje w innych dzielnicach i porady krok po kroku dla rodziców

Sytuacja z Ursynowa wywołała dyskusję o standardach żywienia zbiorowego w całej stolicy. W warszawskich dzielnicach takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście dyrekcje szkół coraz częściej decydują się na rygorystyczne zapisy w umowach przetargowych, umożliwiające szybkie rozwiązywanie umów z nierzetelnymi firmami cateringowymi.

Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, jak postępować w przypadku wykrycia nieprawidłowości w szkolnej stołówce:

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  • Zgłaszaj każdy przypadek zatrucia lub nieprawidłowości dietetycznych dyrekcji szkoły – składaj pisemne zastrzeżenia z opisem objawów u dziecka.
  • Weryfikuj jadłospisy pod kątem obecności alergenów i gramatury – sprawdzaj, czy wydawane posiłki są zgodne z oficjalnym menu udostępnionym przez szkołę.
  • Zawiadamiaj Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie – zgłoszenie do Sanepidu skutkuje natychmiastową kontrolą sanitarną w kuchni.
  • Wnioskuj o audyt umów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – domagaj się weryfikacji warunków zatrudnienia personelu i przestrzegania kryteriów przetargowych.
  • Organizuj posiłki alternatywne z domu do czasu wyjaśnienia sporu – dbaj o bezwzględne bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych uczniów.

 

Źródło: tvnwarszawa

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