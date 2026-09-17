Bojkot stołówki na Ursynowie. Ponad 300 uczniów zrezygnowało z obiadów. Skandal w warszawskiej podstawówce
W Szkole Podstawowej nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego na warszawskim Ursynowie doszło do masowego protestu rodziców i uczniów. Ponad 300 z 700 dzieci przestało korzystać ze szkolnej stołówki od początku września. Rodzice zgłaszają szokujące nieprawidłowości: zimne i zaniżone porcje, zsuwanie jedzenia z talerza gołymi rękami, brak posiłków alergicznych i wegetariańskich, a także serwowanie nieświeżego ryżu po ewakuacji szkoły. W tle sprawy pojawiły się również zgłoszenia o dolegliwościach żołądkowych i wymiotach u najmłodszych.
Szokujące relacje rodziców i zarzuty złamania norm sanitarnych
Skarga złożona przez Radę Rodziców wskazuje na liczne usterki organizacyjne i higieniczne. Posiłki wydawane w stołówce SP 340 opisywane są jako nieapetyczne, a w strefie spożywania obiadów mają zalegać stosy brudnych naczyń. Z relacji przewodniczącego Rady Rodziców Roberta Wojciechowskiego wynika m.in., że po ewakuacji wywołanej alarmem bombowym dzieciom zaserwowano wysuszony ryż z dnia poprzedniego, a w diety sportowe ingerowano poprzez przekładanie ziemniaków rękami kucharza. Doszło też do podania dziecku potrawy ze składnikami wywołującymi alergię.
Sprawą zostały powiadomione Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Urząd Zamówień Publicznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2023 r. poz. 1448 z późn. zm.) nakładają na operatorów stołówek szkolnych bezwzględny obowiązek przestrzegania wymogów sanitarno-higienicznych oraz przestrzegania deklarowanych składników i gramatur.
Kontrowersyjny przetarg Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
Stołówkę w SP 340 przejęło od września pomorskie konsorcjum firm Investo i Iguana. Wyboru dokonało Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty (DBFO) na Ursynowie. Rodzice interweniowali w urzędzie jeszcze przed podpisaniem umowy, zwracając uwagę, że Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) utrzymała wcześniej wyrok w sprawie nieprawidłowości tej samej firmy we wrocławskiej szkole (zarzuty dotyczyły tam m.in. braku higieny i obecności plastiku w jedzeniu).
Dyrektor DBFO Marcin Sierpiński odpiera zarzuty, tłumacząc, że urzędnicy zweryfikowali sytuację wykonawcy, ale nie dopatrzyli się prawnych podstaw do wykluczenia z przetargu na mocy fakultatywnych przesłanek z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Właściciel firmy Investo Kamil Stopikowski stanowczo odrzuca oskarżenia rodziców, nazywając je pomówieniami i deklarując pełną gotowość do wyjaśnienia sprawy z dyrekcją placówki.
Reakcje w innych dzielnicach i porady krok po kroku dla rodziców
Sytuacja z Ursynowa wywołała dyskusję o standardach żywienia zbiorowego w całej stolicy. W warszawskich dzielnicach takich jak Wola, Mokotów czy Śródmieście dyrekcje szkół coraz częściej decydują się na rygorystyczne zapisy w umowach przetargowych, umożliwiające szybkie rozwiązywanie umów z nierzetelnymi firmami cateringowymi.
Zobacz zestaw kluczowych instrukcji, jak postępować w przypadku wykrycia nieprawidłowości w szkolnej stołówce:
- Zgłaszaj każdy przypadek zatrucia lub nieprawidłowości dietetycznych dyrekcji szkoły – składaj pisemne zastrzeżenia z opisem objawów u dziecka.
- Weryfikuj jadłospisy pod kątem obecności alergenów i gramatury – sprawdzaj, czy wydawane posiłki są zgodne z oficjalnym menu udostępnionym przez szkołę.
- Zawiadamiaj Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie – zgłoszenie do Sanepidu skutkuje natychmiastową kontrolą sanitarną w kuchni.
- Wnioskuj o audyt umów w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – domagaj się weryfikacji warunków zatrudnienia personelu i przestrzegania kryteriów przetargowych.
- Organizuj posiłki alternatywne z domu do czasu wyjaśnienia sporu – dbaj o bezwzględne bezpieczeństwo zdrowotne najmłodszych uczniów.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.