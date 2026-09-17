Z ostatniej chwili. Utrudnienia na pierwszej linii metra. Czytelnicy: „Nagle zmieniły się komunikaty na wyświetlaczach”

17 września 2026 21:22 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Czytelnicy Warszawy w Pigułce informują nas o utrudnieniach na pierwszej linii warszawskiego metra. Jak relacjonują pasażerowie, sytuacja zmieniła się nagle, a na wyświetlaczach pojawiły się komunikaty wskazujące na problemy z kursowaniem pociągów.

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Fot. Czytelnik

Z informacji przekazywanych naszej redakcji w czwartek wieczorem, 17 września, wynika, że pasażerowie korzystający z linii M1 zauważyli nagłą zmianę komunikatów dotyczących ruchu metra.

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Na przesłanym nam zrzucie ekranu z aplikacji transportowej linia M1 oznaczona jest jako „Zamknięte”, podczas gdy przy linii M2 widnieje komunikat „OK”. Na schemacie czerwonym oznaczeniem objęty jest znaczny fragment pierwszej linii – w rejonie centralnych stacji oraz dalej w kierunku Mokotowa.

Czytelnicy informują o nagłej zmianie

Jak przekazują nam pasażerowie, wcześniej nic nie wskazywało na tak poważne problemy.

Nagle zmieniły się komunikaty na wyświetlaczach – relacjonują nasi czytelnicy.

Na ten moment nie przesądzamy, co jest przyczyną czwartkowych utrudnień. W dostępnych wynikach oficjalnych źródeł nie znaleźliśmy jeszcze komunikatu, który jednoznacznie wyjaśniałby widoczną obecnie sytuację.

Dzień wcześniej również stanęła część M1

To kolejny wieczór z problemami na pierwszej linii. W środę, 16 września, około godz. 20:30 doszło do zdarzenia na stacji Centrum. Kobieta spadła na torowisko, a pociąg zdołał wyhamować. Wtedy metro kursowało w dwóch pętlach: Kabaty – Politechnika oraz Młociny – Dworzec Gdański, a na wyłączonym fragmencie uruchamiano komunikację zastępczą. Tamte utrudnienia zostały później zakończone.

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Dzisiejsza sytuacja jest nowym zdarzeniem i nie należy jej automatycznie łączyć z problemami ze środy.

Pasażerowie planujący podróż linią M1 powinni przed wyjściem sprawdzić bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego i przygotować się na możliwość skorzystania z komunikacji naziemnej.

Artykuł będziemy aktualizować po pojawieniu się oficjalnych informacji o przyczynie i zakresie utrudnień.

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