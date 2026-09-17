Od dziś w Biedronce wielka promocja. Klienci biorą po dwie, bo drugą dostają za darmo
Biedronka uruchomiła od czwartku 17 września kolejną bardzo mocną promocję. Tym razem chodzi o czekolady Milka. Przy zakupie dwóch produktów jeden z nich można otrzymać gratis. Akcja potrwa tylko do soboty 19 września, dlatego przed weekendem zainteresowanie może być duże.
Czwartkowa zmiana promocji w Biedronce przyniosła kolejne okazje dla klientów. Jedna z nich może szczególnie zainteresować miłośników słodyczy. Sieć objęła akcją 1+1 gratis czekolady Milka w opakowaniach od 150 do 300 gramów.
Mechanizm promocji jest prosty: trzeba włożyć do koszyka dwa produkty objęte akcją. Tańszy z nich klient otrzyma gratis. Promocja jest dostępna dla użytkowników karty Moja Biedronka lub aplikacji.
Milka 1+1 gratis. Można mieszać smaki
Dużą zaletą akcji jest możliwość wyboru różnych wariantów czekolad. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych tabliczek. Przy kasie rabat zostanie naliczony zgodnie z zasadami promocji, a gratisem będzie tańszy z wybranych produktów.
To szczególnie atrakcyjna okazja dla osób, które i tak planowały zakup większych opakowań czekolady. W przypadku dwóch produktów w tej samej cenie efektywny koszt jednej sztuki po rozliczeniu całego zestawu spada o połowę.
Warto jednak przed zakupem sprawdzić oznaczenia na półce oraz szczegółowe warunki akcji w aplikacji, ponieważ promocja dotyczy wskazanych produktów i obowiązują zasady określone przez sieć.
Klienci mają tylko trzy dni
Tutaj znaczenie ma termin. Oferta wystartowała w czwartek 17 września i obowiązuje do soboty 19 września.
To właśnie krótkie, weekendowe promocje często powodują największe zainteresowanie. W przypadku popularnych smaków wybór może być mniejszy pod koniec akcji, dlatego łowcy okazji zwykle ruszają do sklepów już w pierwszych godzinach obowiązywania oferty.
Biedronka mocno zaczęła drugą połowę tygodnia
Milka nie jest jedyną dużą promocją, która wystartowała 17 września. Biedronka przygotowała również szereg ofert na produkty codziennego użytku i artykuły spożywcze.
Wśród najmocniejszych jest cukier za 0,99 zł za kilogram przy spełnieniu warunków promocji. Mięso mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs objęto natomiast akcją 1+1 gratis.
Oznacza to, że klienci planujący większe zakupy przed weekendem mogą połączyć kilka promocji podczas jednej wizyty w sklepie. W każdym przypadku trzeba jednak zwrócić uwagę na osobne limity, wymagania dotyczące karty lub aplikacji oraz dokładny okres obowiązywania rabatu.
W sobotę promocja się kończy
Osoby zainteresowane czekoladami Milka nie mają dużo czasu. 19 września jest ostatnim dniem akcji 1+1 gratis.
Przy dużych promocjach warto też pamiętać o podstawowej zasadzie: kupowanie dwóch sztuk opłaca się przede wszystkim wtedy, kiedy rzeczywiście chcemy lub planujemy wykorzystać oba produkty. Wówczas mechanizm 1+1 gratis może oznaczać bardzo wyraźną oszczędność na całym zestawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.