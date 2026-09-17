Gigantyczna wyprzedaż w Pepco. Kolejki do kas, ludzie wynoszą zakupy całymi torbami. Dodatkowe 80 proc. rabatu
W Pepco ruszyła potężna akcja wyprzedażowa. Na przecenione produkty można otrzymać aż 80 proc. dodatkowego rabatu, jeśli kupimy co najmniej dwie sztuki objęte promocją. Tak duża obniżka przyciąga łowców okazji, a w sklepach można trafić na klientów wychodzących z pełnymi torbami zakupów. Promocja jest jednak krótka – potrwa tylko do 19 września.
Czerwone oznaczenia z wielkim napisem „-80%” trudno przeoczyć. W sklepach Pepco pojawiła się specjalna akcja obejmująca już przeceniony asortyment. To oznacza możliwość połączenia wcześniejszej obniżki ceny z kolejnym, bardzo wysokim rabatem.
Z informacji umieszczonych w sklepach wynika, że promocja obowiązuje od 17 do 19 września 2026 roku.
Kup dwie rzeczy i dostaniesz dodatkowe 80 proc. rabatu
Zasada jest prosta: klient musi wybrać co najmniej dwa przecenione produkty promocyjne. Wówczas otrzymuje na nie dodatkowy rabat w wysokości 80 proc.
To właśnie słowo „dodatkowy” ma tutaj największe znaczenie. Akcja dotyczy bowiem produktów, których ceny zostały już wcześniej obniżone.
Na sklepowych oznaczeniach Pepco informuje:
„Kup 2 lub więcej i zyskaj dodatkowy rabat -80% na wszystkie przecenione produkty”.
Przy odpowiednio mocno przecenionych artykułach końcowa kwota na paragonie może więc być naprawdę niewielka.
Łowcy okazji ruszyli między półki
Tak wysoki rabat powoduje duże zainteresowanie, szczególnie że wyprzedaż obejmuje różne kategorie produktów. W sklepach warto zaglądać przede wszystkim do stref oznaczonych czerwonymi etykietami i sprawdzać aktualną cenę produktu.
Największy wybór mają oczywiście osoby, które pojawią się w sklepach zanim najbardziej atrakcyjne rzeczy znikną z półek. Przy takiej formule promocji klienci często nie ograniczają się do jednego produktu – już zakup dwóch pozwala uruchomić dodatkową obniżkę.
Trzeba się spieszyć. Akcja trwa tylko trzy dni
Wyprzedaż jest krótkoterminowa. Z informacji widocznych w sklepach wynika, że promocja trwa od 17 do 19 września 2026 roku.
Przed zakupem warto jednak zwrócić uwagę na oznaczenie konkretnego artykułu. Dodatkowe -80 proc. nie oznacza obniżki całego asortymentu Pepco. Akcja dotyczy przecenionych produktów promocyjnych i wymaga zakupu co najmniej dwóch takich rzeczy.
Więcej szczegółów dotyczących warunków promocji można uzyskać bezpośrednio w sklepie oraz w materiałach informacyjnych Pepco.
Dla łowców okazji najbliższe dni mogą być jednak szczególnie interesujące. Przy dodatkowych 80 proc. rabatu część przecenionego asortymentu może znikać z półek bardzo szybko.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.